Le clip de Viral Hannity masque que la couverture Covid de Fox News est un gâchis

L’animateur de Fox News Sean Hannity a reçu un rond de applaudissements mardi pour les commentaires qu’il a faits lundi soir exhortant ses téléspectateurs à « veuillez prendre Covid au sérieux » et leur disant: « Je crois en la science de la vaccination » – des remarques apparemment contrastant avec le type de scepticisme vis-à-vis des vaccins que Fox traite depuis des mois à présent.

Un extrait des commentaires de Hannity a été visionné plus de 5,4 millions de fois sur Twitter au moment où cela est écrit, et a été décrit comme le «monologue de la nuit » par Politico.

Certains observateurs ont interprété ce clip et d’autres de lundi de personnalités de Fox News approuvant les vaccins Covid-19 comme preuve un changement de ton est en cours sur le réseau d’information câblé le plus regardé des États-Unis. Mais ne vous y trompez pas – la couverture Covid-19 de Fox est toujours un gâchis.

SEAN HANNITY: « S’il vous plaît, prenez Covid au sérieux. Je ne le dirai jamais assez. Assez de gens sont morts. Nous n’avons plus besoin de la mort. Faites des recherches comme des fous. Parlez à votre médecin… Je crois en la science. Je crois en la science de la vaccination. pic.twitter.com/tOi5ebpqSf – Sahil Kapur (@sahilkapur) 20 juillet 2021

Considérez, par exemple, que le clip viral de Hannity parlant de vaccins est venu juste avant de pivoter à une histoire sur une athlète universitaire qui a été temporairement paralysée après avoir pris un autre type de vaccin en 2019 – le sous-texte étant que les inoculations sont plus dangereuses que les experts ne voudraient vous le faire croire et que les mandats sont mal avisés. (Hannity a déjà essayé de discréditer les vaccins Covid-19 en disant des choses comme « le grand Dr Fauci s’est trompé si souvent » et en proclamant qu’il « commençait à avoir des doutes » sur la possibilité de se faire vacciner.)

Ou considérez, comme Matt Gertz l’a détaillé pour Media Matters, que les commentaires de Hannity étaient pris en sandwich entre des émissions ancrées par Tucker Carlson et Laura Ingraham qui ont toutes deux poussé la désinformation sur les vaccins :

Lundi, Carlson a relancé son mensonge à propos d’une base de données gouvernementale montrant prétendument des milliers de décès dus aux vaccins et a exhorté les téléspectateurs à ignorer les journalistes qui encouragent la vaccination parce qu’ils veulent « vous obliger à vous conformer », sur des graphiques à l’écran indiquant « BEAUCOUP DE PERSONNES VACCINÉES SONT HOSPITALISÉ » et « NOS DIRIGEANTS VEULENT QUE NOUS FERIONS LA FERME ET NE POSONS PAS DE QUESTIONS ». L’émission d’Ingraham a également souligné les raisons de remettre en question « l’efficacité du vaccin lui-même chez les adultes ».

Il est vrai que Hannity n’était pas la seule personnalité de Fox News à s’exprimer au nom des vaccins lundi. Alors que Hannity a cessé de demander explicitement à ses téléspectateurs de se faire vacciner, Renard et ses amis Le co-animateur Steve Doocy est allé plus loin et a déclaré: «Si vous en avez l’occasion, tirez. Cela vous sauvera la vie. »

Mais Doocy a été miné par Renard et ses amis co-animateur Brian Kilmeade, qui a affirmé en réponse que ce n’est pas le travail du gouvernement « de protéger qui que ce soit » et a déclaré à ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, « si vous avez l’impression que ce n’est pas quelque chose pour vous, ne le faites pas , mais n’affecte pas ma vie. (Le choix d’une personne de ne pas se faire vacciner affecte en fait d’autres personnes en rendant plus possible le développement de mutations plus mortelles du virus.)

Doocy : 99% des personnes qui meurent ne sont pas vaccinées Kilmeade : C’est leur choix ! Doocy : Ils ne veulent pas mourir. L’administrateur et le gouvernement disent que les mandats de masque sont de protéger les non vaccinés Kilmeade : Ce n’est pas leur travail, ce n’est pas leur travail de protéger qui que ce soit ! pic.twitter.com/NsP2IcMnCX – Lis Power (@LisPower1) 19 juillet 2021

Plus tard lundi, Kilmeade a animé une émission d’une heure dans laquelle il a dit des choses comme: « Pourquoi est-ce important le nombre de cas de Covid que nous avons dans ce pays? » et, « Depuis quand comptons-nous sur le président des États-Unis pour des conseils en matière de soins de santé ? Laissez-moi répondre, nous ne le faisons pas.

Ainsi, alors que Doocy a été félicité par le Washington Post pour ses commentaires encourageant les gens à se faire vacciner, le scepticisme de Kilmeade à l’égard des vaccins était en fait un thème plus important de la programmation du réseau lundi.

Ce genre d’incohérence est une caractéristique de Fox News, pas un bug

Fox News n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Vox sur les directives, le cas échéant, fournies aux hôtes sur la façon de parler de Covid-19 et des vaccins Covid-19 dans leurs émissions. (La maladie continue de tuer en moyenne 268 Américains par jour cette semaine, et si tendances de mai tenir, plus de 99% de ces personnes ne sont probablement pas vaccinées.)

Mais l’incohérence a été la marque de la couverture du réseau depuis le début.

Par exemple, en mars de l’année dernière, j’ai écrit sur la façon dont Hannity avait insisté sur le fait qu’il n’avait « jamais qualifié le virus de canular » neuf jours seulement après l’avoir décrié comme « ce nouveau canular » que les démocrates utilisaient pour « matraquer Trump ».

HANNITY, 9 mars: « Cela fait peur aux gens – je le vois, encore une fois, comme, matraquons Trump avec ce nouveau canular. » HANNITY, le 18 mars : « Au fait, ce programme a toujours pris le coronavirus au sérieux. Nous n’avons jamais qualifié le virus de canular. » pic.twitter.com/yLKpojA7BI – Aaron Rupar (@atrupar) 19 mars 2020

Carlson, quant à lui, est passé de dire que les masques « bien sûr » fonctionnent en mars 2020 à proclamer qu’ils « n’ont aucune base scientifique » quatre mois plus tard. Bien qu’il aurait directement exhorté le président de l’époque, Donald Trump, à prendre le coronavirus au sérieux au début de la pandémie, au cours des dernières semaines, Carlson a fait du bruit à plusieurs reprises. non confirmé et douteux des récits autodéclarés sur les effets secondaires des vaccins pour insister sur le fait que se faire vacciner est plus risqué que les experts ne le laissent croire.

Et comme je l’ai détaillé en décembre dernier, un thème majeur de la couverture Covid-19 de Fox pendant les mois d’hiver essayait de recadrer la pandémie non pas comme une catastrophe humanitaire qui tuait à l’époque plus de 2 000 Américains par jour, mais comme un problème économique créé par Des démocrates qui nuisent principalement aux propriétaires d’entreprises et aux travailleurs.

Plus récemment, l’approche de Fox a consisté à mettre en évidence les rares réactions négatives au vaccin Covid-19, ignorant le contexte plus large selon lequel se faire vacciner est beaucoup plus sûr que de contracter réellement la maladie. La Food and Drug Administration, par exemple, a récemment réitéré que même après la découverte d’un nouvel effet secondaire rare du vaccin Johnson & Johnson, « les avantages connus et potentiels l’emportent clairement sur les risques connus et potentiels ». Fox a également suggéré à tort que ceux qui ont eu Covid-19 n’ont pas besoin de se faire vacciner.

Au milieu de tout ce scepticisme et de cette hostilité vis-à-vis des vaccins, il y a eu ici et là des extraits sonores hors contexte de la part des hôtes (y compris Carlson) qui peuvent être interprétés comme des approbations de vaccins. Ces morsures ne reflètent pas la couverture plus large de la pandémie par le réseau, mais fournissent au moins un prétexte aux porte-parole de Fox pour essayer de repousser les affirmations selon lesquelles sa couverture a été irresponsable et sont assez bonnes pour convaincre les observateurs occasionnels de Fox que le réseau est pivotant.

Les indices des élites – y compris Fox – comptent

L’émission la mieux notée de Carlson est vue par près de 3 millions de téléspectateurs chaque soir, et Hannity attire plus de 2,6 millions. De plus, en 2019, l’âge moyen d’un téléspectateur de Fox News était de 65 ans – un âge auquel les gens sont particulièrement exposés au coronavirus, surtout s’ils ne sont pas vaccinés.

La remise en cause du vaccin a des conséquences. Comme Philip Bump l’a récemment détaillé pour le Washington Post, il existe une corrélation entre l’audience de Fox News et l’hésitation à vacciner. Ainsi, non seulement les Carlson et les Kilmeades du monde mettent la vie de leurs propres téléspectateurs en danger en les décourageant de se faire vacciner, mais ils mettent en danger la santé et le bien-être de tous en rendant plus difficile l’obtention de l’immunité collective.

Comme mon collègue German Lopez l’a expliqué, des signaux comme celui-ci de la part des élites (comme l’ancien président Donald Trump ou les animateurs du câble) ont eu de réelles conséquences en polarisant la façon dont les Américains ont réagi à la pandémie – y compris, maintenant, les vaccins :

[T]a part des républicains qui rejettent le vaccin n’a pas sensiblement bougé toute l’année, restant dans la fourchette de 41 à 46%. En mesurant la corrélation entre le taux de vaccination d’un État et les résultats des élections de 2020, Masket a trouvé un coefficient de 0,85, 1 signifiant une corrélation un à un et 0 représentant aucune corrélation. Comme Masket l’a noté, « Nous ne voyons presque jamais une corrélation aussi élevée entre les variables dans les sciences sociales. » En fait, a-t-il ajouté, « les taux de vaccination sont un meilleur prédicteur des élections de 2020 que les élections de 2000. Autrement dit, si vous voulez savoir comment un État a voté en 2020, vous pouvez obtenir plus d’informations en connaissant son taux de vaccination actuel qu’en sachant comment il a voté il y a 20 ans.

Pendant ce temps, Ryan Grim de l’interception signalé lundi que Fox News a mis en place un programme de passeport de vaccination Covid-19 pour son propre personnel, suggérant qu’il reconnaît la valeur des vaccinations en interne même s’il pousse le scepticisme publiquement.

Sans surprise, alors même que les commentaires de Hannity lundi étaient applaudis, Kilmeade dans l’édition de mardi de Renard et ses amis a continué à pousser le scepticisme à l’égard des vaccins.

« Le vaccin n’est pas aussi efficace contre cette variante delta qu’on le dit », faussement Kilmeade revendiqué.

En réalité, le CDC affirme que les vaccins Covid-19 approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis protègent contre les hospitalisations graves et les décès causés par toutes les variantes connues. Comme c’est le cas avec une grande partie de la discussion sur les vaccins sur Fox News, les commentaires de Kilmeade mardi ont confondu de manière trompeuse un cas positif de Covid-19 avec un cas grave de Covid-19, ignorant que s’il est encore possible d’obtenir Covid-19 après avoir été vacciné, il est beaucoup moins probable qu’un cas entraîne une hospitalisation ou la mort.