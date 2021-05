La nouvelle chanson de Jonas Brothers en collaboration avec Marshmello est sortie. Titré ‘Pars avant que tu m’aimes‘, le clip a été abandonné après leur performance épique aux Billboard Music Awards 2021 récemment conclus. Dans la vidéo, Jonas Brothers et Marshmello ont tourné à l’intérieur des rames de métro, de la gare et des toits montrant l’horizon de New York. La chanson parle de dire à votre partenaire de partir avant que le chagrin ne fasse son chemin.

Le clip vidéo de ‘Pars avant que tu m’aimes‘commence avec Nick assis dans une rame de métro, puis il rejoint Joe Jonas, Kevin Jonas et Marshmello sur le quai de la gare et ils continuent dans les rues vides et sur le toit. La chanson a des paroles magnifiques et douloureuses indiquant:Danser sur le bord ‘sur le point d’aller trop loin / Ça me dérange la tête comme je joue avec ton cœur. » Également, « Si tu te réveilles dans ton lit, seul dans le noir / je suis désolé / je dois partir avant de m’aimer. «

Pendant ce temps, Jonas Brothers a annoncé sa prochaine tournée «Remember This» qui débutera en août de cette année. Parlant de la même chose, le groupe a déclaré dans un communiqué: « Nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer officiellement que nous partons en tournée CET été et que nous amènerons notre amie Kelsea Ballerini! Si cette dernière année nous a appris quelque chose, c’est que nous avons besoin pour se souvenir des moments importants de notre vie. Nous espérons que ces émissions seront des moments privilégiés pour nos fans, nos amis et nos familles et nous avons hâte de voir tous leurs visages bientôt! «