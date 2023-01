Le clip de “Growing Up Hip Hop” révèle que l’Égypte se prépare pour une tournée

« Growing Up Hip Hop » est de retour avec un tout nouvel épisode demain, mais nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir !

Bonne journée de bosse ! Nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de “Growing Up Hip Hop” et nous ne pourrions pas être plus excités de prévisualiser un petit quelque chose avant le spectacle. C’est une période passionnante pour l’Égypte car elle est sur le point de partir en tournée avec sa mère et elle se produira ! Dans le clip ci-dessous, Pepa et l’Égypte se rendent compte qu’il y a un problème avec l’audio juste avant la tournée.

Découvrez le clip ci-dessous:

Est-ce juste nous ou Sam ne donne-t-il pas l’énergie concernée pour correspondre à l’urgence de sa femme et de sa belle-mère? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Pepa et de l’Egypte ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Une Egypte enceinte part en tournée avec Pepa, tandis que Sam reste seul à la maison. Jojo revient à la musique et demande à Eric de collaborer sur une chanson. Aaliyah et Eric s’affrontent à propos des habitudes de jeu d’Eric. Tiny et Sakoya ont une dispute explosive sur la vie amoureuse de Tiny.

Cela ressemble à un épisode très mouvementé. Qui d’autre est enthousiasmé par la grossesse de l’Egypte ? Nous savons qu’elle va être la meilleure maman. Nous savons déjà que ce sera le moment où Sam devra intensifier plus que jamais. Saura-t-il relever le défi ? D’après ce clip, il a déjà l’air un peu tremblant !

Un tout nouvel épisode de “Growing Up Hip Hop” est diffusé jeudi à 21h HNE sur WeTV.