Dans leur entretien avec Oprah, le duc et la duchesse de Sussex ont ouvertement admis que le racisme était un facteur majeur qui les a chassés de Grande-Bretagne et les a forcés à quitter la vie de famille royale. L’interview explosive de Meghan et Harry a secoué le monde des Royals avec eux lâchant une bombe de vérité après l’autre sur la famille royale britannique. Avec la reine Elizabeth II à la tête de la monarchie britannique, la famille royale a fait les manchettes pendant un certain nombre de controverses au cours du siècle dernier – et l’histoire tragique de feu la princesse Diana a continué de hanter pendant que l’on regardait l’interview de Meghan et Harry. Le prince Harry a lui-même parlé de la façon dont Diana a été chassée de la famille après son divorce avec le prince Charles, de l’affaire de son mari, de ses épreuves et de ses tribulations pendant son mandat de royale et des événements qui ont conduit à sa mort dans un accident de voiture.

En fait, Diana avait également donné quelques interviews dans la journée sur son temps en tant que royale et les problèmes qu’elle avait rencontrés en faisant partie de la famille. Des interviews, qui sont trop similaires dans le ton et le contenu de l’interview de Meghan et Harry avec CBS. Les révélations sur les préoccupations royales concernant la couleur de peau de leur bébé Archie et l’attitude du palais envers Meghan elle-même, qui est en partie afro-américaine, ont une fois de plus mis en lumière l’histoire du racisme et du colonialisme parmi la famille royale.

D’une certaine manière, il y a plus de 25 ans, Diana a ouvert la voie à Meghan et Harry rompant leur silence à la télévision avec une interview explosive de sa part avec la BBC.

L’émission Panorama de la BBC mettant en vedette Diana deviendra par la suite l’une des interviews les plus emblématiques et les plus surprenantes de ses difficultés tout en étant mariée au prince Charles. Son entretien a également eu lieu quelques mois après Charles a ouvertement admis dans une interview de son propre chef qu’il avait été infidèle pendant son mariage. Il faisait référence à sa liaison avec la désormais épouse Camilla Parker Bowles. Diana a organisé une interview avec le journaliste Martin Bashir de la BBC et l’a fait sans en informer le palais de Buckingham.

Les entretiens sont étonnamment similaires. En elle entretien, Diana a parlé de la façon dont il était «bondé» dans son mariage parce qu’il y avait trois personnes présentes (Diana, Charles et Camilla.) Elle a également révélé des détails sur le traitement hostile qu’elle a reçu de la famille royale. Elle a également raconté comment elle avait lutté contre des problèmes de santé mentale en tant que royale – dépression post-partum sévère et boulimie, tout en essayant de sourire et de prétendre que tout allait bien en public.

Meghan, dans son interview, a parlé d’être victime de racisme. Dans l’interview de Diana et de Meghan, une chose ressort: les deux femmes ont demandé de l’aide au palais alors qu’elles luttaient contre la santé mentale (Diana avec sa dépression et sa boulimie et Meghan parce qu’elle était suicidaire) et dans les deux cas, on leur aurait refusé de l’aide.

Prince Harry mentionné que pour les membres de la famille royale, ce ne sont que des dommages collatéraux qui accompagnent le travail. Il a dit qu’ils croient que c’est exactement ce que c’est censé être et qu’il n’y a rien à faire pour le changer.

Il y a, bien sûr, de multiples similitudes entre les expériences de Diana et Meghan. Comme Diana, Meghan s’est mariée dans une famille qui croyait qu’elle se conformerait aux protocoles et aux coutumes royaux sans se plaindre ou sans exprimer ses propres opinions. Comme Diana, Meghan a toujours été décrite comme une étrangère, en particulier par les tabloïds britanniques. Certains sont même allés jusqu’à établir des parallèles entre Meghan et la duchesse de Windsor Wallie Simpson – une divorcée américaine que l’ancien roi britannique Edward VIII avait épousée. À l’époque aussi, la famille royale avait forcé Edward à abdiquer le trône alors qu’il choisissait l’amour plutôt que la patrie. Et la famille royale britannique n’a pratiquement rien fait pour modifier le récit de Meghan. En fait, le duc et la duchesse de Windsor avaient également donné un interview similaire à la BBCKenneth Harris en 1970. Le duc de Windsor ne s’est jamais remis de la façon dont sa famille a traité sa femme, Wallie. Sa relation avec son frère, Bertie (le père de la reine Elizabeth) a également fait des sonneries une cloche?

Comme pour Diana, Meghan a également été traquée par des paparazzi. Il est important de noter ici que Diana est décédée dans un accident de voiture alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi.

D’une certaine manière, le prince Harry avait raison – l’histoire se répétait.

Suite à l’interview de Meghan, beaucoup ont extrait des extraits de l’ancienne interview de Diana pour souligner les similitudes.

Diana en 1995, Meghan en 2021 – elle nous l’a dit, et pourtant 26 ans plus tard, RIEN n’a changé. Harry était loin d’avoir tort quand il a dit que sa plus grande peur était que «l’histoire se répète» pic.twitter.com/wTAkCWXMFC– michelle (@ddarveyy) 4 mars 2021

À la suite de l’interview, Diana et Charles ont été autorisés à divorcer et Diana a perdu son titre de «Son Altesse Royale». On ne sait pas encore comment le palais de Buckingham fera face aux répercussions de la dernière interview. Mais nous allons simplement laisser cette citation de Diana ici: «Chaque femme forte de l’histoire a dû suivre un chemin similaire. C’est la force qui provoque la confusion et la peur. Pourquoi est-elle forte? D’où vient-elle? Pourquoi va-t-elle l’utiliser? »