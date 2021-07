Le clip captivant de Richard Branson à bord de Virgin Flight est viral: « Moment We Saw Earth »

Le milliardaire britannique Richard Branson s’est récemment rendu au bord de l’espace à bord d’un vol Virgin Galactic en provenance du Nouveau-Mexique. Le voyage de Branson dans l’espace était quelques jours avant le voyage dans l’espace du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui doit se produire aujourd’hui. Branson a volé avec les pilotes David Mackay et Michael Masucci, Beth Moses, instructeur en chef des astronautes de la société, l’ingénieur en chef des opérations de Virgin Galactic, Colin Bennett, et Sirisha Bandla, vice-présidente des opérations de recherche et des affaires gouvernementales.

Au moment où Branson et ses compagnons de voyage ont atteint la limite invisible de l’espace, il a capturé une vidéo de la Terre. Il était tellement ravi et a ensuite partagé la vidéo sur Twitter avec la légende « Le moment où nous avons vu la Terre depuis l’espace… »

Voici la vidéo :

Les utilisateurs de Twitter étaient définitivement amoureux de la vue spectaculaire sur la Terre. Découvrez quelques réactions :

C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité à nouveau. — Akikur (@Akikur20) 19 juillet 2021

Bryson Je ne peux pas aller dans l’espace Je n’aime même pas monter sur une échelle Il n’y a aucun moyen que je puisse aller dans l’espace, laissez-le à quelqu’un d’autre qui l’aime, merci quand même – Alice Stewart (@AliceSt55452647) 19 juillet 2021

Félicitations à Virgin Galactic et Sir Richard pour avoir mené à bien leur projet ainsi que pour le lancement et l’orbite réussis de la première fusée réutilisable de Virgin Galactica… — Yum Num (@YumNumCompany) 19 juillet 2021

Félicitations pour la réalisation! La vue est fabuleuse. J’ai remarqué qu’il était très difficile pour vous de vous accrocher à la fenêtre et de garder l’équilibre, peut-être envisagerez-vous des guidons pour le prochain vol 🙂 — Angel Angelov (@AngelAngelov89) 19 juillet 2021

Cependant, certains pensaient que l’argent aurait pu être mieux dépensé pour éradiquer la pauvreté, la dévastation et d’autres crises autour de nous.

Avec le même argent, vous auriez pu acheter 10 millions d’acres de forêt amazonienne pour la protéger de la dévastation — British People 🇪🇺 #FBPE (@BritsPeople) 19 juillet 2021

Ou vous auriez pu envoyer 5 000 enfants à l’école en obtenant l’éducation la plus incroyable sur une période de 12 ans, créant ainsi les acteurs du changement de demain. J’espère que vous avez apprécié votre moment Star Trek de 15 minutes ! — Julian Saunders (@JulianWSaunders) 20 juillet 2021

Il y a eu plusieurs critiques à propos de Richard au sujet de son voyage dans l’espace, récemment un célèbre astrophysicien et communicateur scientifique célèbre Neil DeGrasse Tyson a déclaré que Branson n’avait pas réellement voyagé dans l’espace. Dans une interview à CNN, lorsque l’animateur a demandé s’il s’agissait de voyages dans l’espace, Tyson a répondu : « Non. Je suis désolé », puis il a ri. Tyson a en outre expliqué que le voyage de Branson était en fait suborbital et que l’exploit avait été réalisé par la NASA il y a environ 60 ans.

D’un autre côté, Jeff Bezos et 3 membres d’équipage de Blue Origin devraient tous s’envoler dans l’espace mardi. Bezos est accompagné de son frère Mark, du pionnier de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et de l’adolescent Oliver Daemen. La capsule de Bezos est entièrement automatisée. Bezos et ses membres d’équipage ont pris le temps d’apparaître sur CBS Morning Show et tout en annonçant qu’ils étaient tous très heureux d’aller dans l’espace, Bezos a également dit à ses collègues membres d’équipage de simplement « s’asseoir, se détendre, regarder par la fenêtre, juste absorber la vue à l’extérieur. »

