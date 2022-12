Le Clinton Symphony Orchestra rendra hommage au créateur de l’Ukraine et de Peanuts lors d’un concert des Fêtes – Shaw Local

CLINTON, Iowa – Clinton Symphony Orchestra commémorera une mélodie folklorique d’Ukraine et la bande originale d’une émission spéciale de Peanuts TV qui sont toutes deux devenues des chansons de vacances bien-aimées.

“Carol of the Bells”, arrangé à l’origine par Mykolaiv Leontovych à partir de la mélodie Shchedryk à quatre notes, et la composition jazzy de Vince Guaraldi pour “A Charlie Brown Christmas” de Charles Schulz sont les pièces vedettes de “Holidays with the Symphony”.

Brian Dollinger dirigera l’orchestre lorsqu’il se produira à 19 h 30 samedi au théâtre Vernon Cook de la Clinton High School.

L’admission générale est de 20 $. Comme le veut la coutume, les étudiants sont libres tandis que leurs accompagnants adultes entrent à moitié prix.

“Carol of the Bells” fera partie d’un medley qui comprend également “Ding Dong Merrily on High”, “Silver Bells”, “I Heard the Bells on Christmas Day” et “Jingle Bells”.

La section des percussions — y compris les grelots — sera présentée dans « Les Patineurs », mieux connu sous le nom de Skater’s Waltz.

« Sleigh Ride » et « A Christmas Festival », tous deux arrangés par Leroy Anderson pour les Boston Pops, sont au programme.

La marche « Parade of the Wooden Soldiers » de Leon Jessel – popularisée par le groupe de John Phillip Sousa, puis par l’arrangement de Morton Gould pour les Rockettes du Radio City Music Hall – en fait un ajout populaire à la performance.

Le concert comprend deux autres numéros traditionnels, l’un vénérable et l’autre assez récent. L’orchestre interprétera des extraits du ballet « Casse-Noisette » de Peter Ilyich Tchaïkovski et un pot-pourri de quatre titres du film « The Polar Express » de 2004, dont la composition originale est d’Alan Silvestri et Glen Ballard.