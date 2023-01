Le Clinical Bengaluru FC bat l’Odisha FC pour pimenter la bataille des séries éliminatoires avec leur mise

Le Bengaluru FC a remporté des victoires consécutives pour la première fois cette saison, battant l’Odisha FC 3-1 dans la Super League indienne (ISL) au stade Sree Kanteerava de Bengaluru pour signaler son arrivée dans la course aux séries éliminatoires.

Rohit Kumar a sorti l’impasse avant que Roy Krishna ne mette fin à sa séquence de dix matchs sans but pour doubler l’avantage des Blues. Diego Mauricio en a retiré un en début de seconde période, mais l’équipe locale a réussi à mettre fin à la poursuite de l’Odisha FC pendant la majeure partie du match avant que Pablo Perez ne marque son premier but pour les Blues dans le temps d’arrêt. pour résumer les trois points. C’était la première fois cette saison que le Bengaluru FC marquait plus de deux buts dans un match.

Simon Grayson n’a apporté qu’un seul changement à sa composition lorsque Sandesh Jhingan est entré dans la défense du Bengaluru FC, en remplacement d’Aleksander Jovanovic. Pour la première fois en 13 matchs ISL cette saison, Josep Gombau a aligné un Odisha FC XI inchangé.

Malgré une possession dominante au début, les Juggernauts étaient à la réception de deux buts rapides. Après 25 minutes de jeu, le centre de Javi Hernandez depuis le flanc droit fut repoussé devant le but par Alan Costa, droit sur la trajectoire de Rohit Kumar, qui planta le ballon au fond des filets.

À peine trois minutes plus tard, contre le cours du jeu, Sivasakthi Narayanan a galopé sur le flanc gauche et a joué une balle en profondeur parfaite pour Roy Krishna. Le Fidjien a pris une touche avant de passer calmement le ballon devant Amrinder Singh pour mettre fin à sa sécheresse de dix matchs. À cinq minutes de la pause, Hernandez a bondi sur un ballon perdu près de la ligne médiane et a sprinté vers le but avant de voir son tir à bout portant sauvé par Amrinder.

La seconde mi-temps a bien démarré avec un football de bout en bout à l’affiche. Les hôtes ont eu quelques occasions qui ont été gérées par Amrinder avant que Mauricio ne soit renversé à l’autre bout par Gurpreet Singh Sandhu après avoir dépassé Parag Shrivas. L’attaquant s’est avancé pour prendre le penalty et a envoyé Sandhu dans le mauvais sens pour en retirer un pour son équipe. C’était le cinquième but de l’attaquant en trois matchs pour son club.

Mais les problèmes se sont accumulés pour Gombau alors que le remplaçant à la mi-temps Victor Rodriguez s’est blessé et a dû être retiré à la 70e minute avec l’arrivée de Pedro Martin. À la 92e minute, le match a été interrompu après que les remplaçants Udanta Singh et Pablo Perez se soient combinés pour marquer en contre-attaque alors que l’Odisha FC poussait fort dans le troisième but du Bengaluru FC.

Ce résultat ouvre la course aux éliminatoires, l’Odisha FC risquant à nouveau d’être dépassé par le FC Goa à la cinquième place, tandis que le Bengaluru FC a réduit sa distance jusqu’à la dernière place des éliminatoires à trois points, à égalité avec le Chennaiyin FC qui occupe la septième place. Les Blues se rendront à Jamshedpur pour leur prochain match le 18 janvier, mercredi. Les Juggernauts ne figureront pas dans la prochaine Matchweek et seront ensuite en action le 28 janvier, samedi, contre ATK Mohun Bagan.

