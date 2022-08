Le clin d’œil “confiant” de Hardik Pandya à Dinesh Karthik dans une situation tendue montre qu’il a des nerfs d’acier

L’Inde avait besoin de 6 balles sur 4. Pas une question difficile, si vous savez comment fonctionne le cricket T20. Mais le Pakistan s’était fixé un objectif inférieur à la moyenne de 148 après avoir été invité à battre en premier par Rohit Sharma. L’Inde avait déjà perdu le batteur en forme Ravindra Jadeja lors de la première livraison de la finale contre Mohammad Nawaz. Face à la troisième livraison, Pandya a creusé profondément mais sans courir. C’est alors que le polyvalent indien a fait signe au “finisseur” Dinesh Karthik stationné à l’autre bout avec: “C’est bon, j’ai compris.”

Ce n’était qu’un hochement de tête qui peut être interprété comme on peut l’apprécier, mais le geste, à ce moment-là, a rassuré tous les fans indiens qui se rongeaient les ongles devant leurs écrans de télévision. Au prochain ballon, Pandya en a frappé un hors du parc. L’Inde s’est retrouvée du côté des vainqueurs lors d’une rencontre par ailleurs explosive contre son grand rival, le Pakistan, au stade international de Dubaï. Les Men in Blue ont gagné avec 5 guichets et 2 livraisons à revendre.

Pandya, naturellement, est devenu le héros de tout le monde. Ses chiffres de bowling exceptionnels de 3/25 ont été suivis d’un 33* invaincu. Son effort complet lui a valu le trophée du joueur du match.

Mais c’est son hochement de tête qui est resté avec les fans et ils ont partagé l’incident sur Twitter, encore et encore.

Nous avions déjà gagné le match ici pic.twitter.com/LsP0y2iZ4J – SwatKat (@swatic12) 28 août 2022

BC REGARDEZ L’ATTITUDE HARDIK PANDYA VOUS BEAUTÉ pic.twitter.com/WBLBHiCmh2 —Niki (@niki_naughty) 28 août 2022

Un niveau de confiance Breeed différent….! Baap Baap Hota Haï… #HardikPandya #INDvsPAK pic.twitter.com/VqBuQSWyAJ – Alen Joseph (@alen_Joseph_) 28 août 2022

L’Inde avait besoin de 41 points sur les quatre derniers overs alors que Jadeja et Pandya se déchaînaient sur les quilleurs pakistanais qui souffraient de crampes. Pandya a frappé trois quatre dans l’avant-dernier pour faciliter les choses pour l’Inde lors de la finale. Cependant, Jadeja a été licenciée sur la première balle du over, ce qui a un peu changé l’élan, mais Pandya a fait le travail avec un maximum. Il a marqué 4 fours et un six lors de son coup gagnant.

