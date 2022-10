Le climat promet « loin d’être suffisant » pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius

Les engagements internationaux en matière de climat ne sont pas sur la bonne voie pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius.

L’accord de Paris sur le climat a mis la Terre sur la bonne voie pour se réchauffer de 2,5 degrés Celsius d’ici la fin du siècle.

Cependant, la Terre s’est déjà réchauffée de 1,2 degrés Celsius.

Selon un rapport de l’ONU publié mercredi, moins de deux semaines avant les négociations à enjeux élevés pour lutter contre le réchauffement climatique, les engagements internationaux en matière de climat restent loin d’être sur la bonne voie pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius.

Les engagements climatiques combinés de plus de 190 pays qui ont signé l’accord de Paris sur le climat en 2015 mettent la Terre sur la bonne voie pour se réchauffer d’environ 2,5°C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici la fin du siècle, selon l’ONU.

Alors que la planète est déjà frappée par des vagues de chaleur, des tempêtes et des inondations renforcées par le climat après seulement 1,2 ° C de réchauffement, les experts affirment que le monde n’agit toujours pas avec suffisamment d’urgence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Simon Stiell, secrétaire exécutif de l’ONU Changements climatiques a déclaré :

Nous sommes encore loin de l’ampleur et du rythme des réductions d’émissions nécessaires pour nous mettre sur la bonne voie vers un monde à 1,5 degrés Celsius.

“Pour maintenir cet objectif en vie, les gouvernements nationaux doivent renforcer leurs plans d’action pour le climat maintenant et les mettre en œuvre au cours des huit prochaines années.”

Les experts du climat de l’ONU ont déclaré que les émissions – par rapport aux niveaux de 2010 – doivent chuter de 45 % d’ici 2030 afin d’atteindre l’objectif plus ambitieux de l’accord de Paris.

Dans ce dernier rapport, l’ONU a déclaré que les engagements actuels des gouvernements du monde entier augmenteraient en fait les émissions de 10,6 % d’ici 2030.

Lorsque les nations se sont réunies à Glasgow l’année dernière pour un précédent cycle de négociations sur le climat, elles ont convenu d’accélérer leurs engagements climatiques pour réduire la pollution par le carbone et augmenter les flux financiers vers les pays en développement vulnérables.

‘Décevant’

Mais seuls 24 pays, sur 193, avaient mis à jour leurs plans au moment du rapport, ce qui, selon Stiell, était “décevant”.

Il a dit:

Les décisions et les actions du gouvernement doivent refléter le niveau d’urgence, la gravité des menaces auxquelles nous sommes confrontés et le peu de temps qu’il nous reste pour éviter les conséquences dévastatrices d’un changement climatique galopant.

Il a appelé les gouvernements à revoir et à renforcer leurs plans de réduction des émissions de carbone conformément aux objectifs de température de Paris avant la réunion de l’ONU sur le climat, qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Les nations se réunissent dans l’ombre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des crises mondiales en cascade de la faim, des prix de l’énergie et du coût de la vie, exacerbées par des conditions météorologiques extrêmes.

Les scientifiques ont averti que toute élévation au-dessus de 1,5 ° C risquait l’effondrement des écosystèmes et le déclenchement de changements irréversibles dans le système climatique.

Rien qu’au cours de l’année dernière, le monde a connu des inondations sans précédent, des vagues de chaleur et des incendies de forêt dévastateurs sur quatre continents.

Alors que les impacts frappent le plus durement les pays les moins responsables des émissions de combustibles fossiles, les appels se sont intensifiés pour que les pollueurs les plus riches paient les “pertes et dommages” aux nations vulnérables.

Dans un rapport historique cette année sur les impacts et les vulnérabilités climatiques, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, composé de 195 pays, a averti que le temps était presque écoulé pour assurer un “avenir vivable” pour tous.

Ce rapport a été signé par les mêmes gouvernements qui reprendront les négociations en Égypte.