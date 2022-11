Le climat et la politique doublent la menace alors que le Tigre-Euphrate se ratatine

DAWWAYAH, Irak et ILISU DAM, Turquie (AP) — L’année prochaine, l’eau viendra. Les tuyaux ont été posés à la ferme tentaculaire d’Ata Yigit dans le sud-est de la Turquie, la reliant à un barrage sur l’Euphrate. Un rêve, bientôt réalité, dit-il.

Plus de 1000 kilomètres (625 miles) en aval dans le sud de l’Irak, plus rien ne pousse dans la ferme de blé d’Obeid Hafez. L’eau a cessé de venir il y a un an, a déclaré l’homme de 95 ans.

Des réalités radicalement différentes se jouent le long du bassin du fleuve Tigre-Euphrate, l’un des plus vulnérables au monde. Les débits fluviaux ont chuté de 40% au cours des quatre dernières décennies alors que les pays le long de son parcours – la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak – poursuivent un développement rapide et unilatéral de l’utilisation des eaux.

La baisse devrait s’aggraver à mesure que les températures augmentent en raison du changement climatique. La Turquie et l’Irak, les deux plus gros consommateurs, reconnaissent qu’ils doivent coopérer pour préserver le système fluvial. Mais une combinaison d’échecs politiques, de méfiance et d’intransigeance conspire pour empêcher un accord sur le partage des rivières.

L’Associated Press a mené plus d’une douzaine d’entretiens dans les deux pays, des principaux envoyés de l’eau et des hauts fonctionnaires aux agriculteurs locaux, et a obtenu des visites exclusives de projets de barrage controversés. Des rapports internes et des données révélées illustrent les calculs à l’origine des différends à huis clos, des craintes de l’Irak d’une baisse potentielle de 20 % de la production alimentaire aux luttes de la Turquie pour équilibrer les besoins de l’Irak et les siens.

« Je ne vois pas de solution », a déclaré l’ancien Premier ministre irakien Haidar al-Abadi.

« La Turquie sacrifierait-elle ses propres intérêts ? Surtout si cela signifie qu’en nous donnant plus (d’eau), leurs agriculteurs et leurs habitants vont souffrir ? »

La Turquie a exploité le bassin fluvial avec un projet massif pour stimuler l’agriculture et produire de l’hydroélectricité, le Projet d’Anatolie du Sud-Est, ou GAP par son acronyme turc. Il a construit au moins 19 barrages sur l’Euphrate et le Tigre, et plusieurs autres sont prévus pour un total de 22. L’objectif est de développer le sud-est de la Turquie, longtemps un marigot économique.

Pour l’agriculteur, Yigit, le projet sera transformateur.

Jusqu’à présent, sa dépendance à l’eau de puits ne permettait d’irriguer que la moitié de ses terres.

Mais maintenant que les tuyaux d’irrigation ont atteint sa ferme dans la province de Mardin, ses 4 500 acres seront arrosés l’année prochaine via le barrage Atatürk sur l’Euphrate.

En revanche, l’Irak – qui dépend de sources extérieures pour la quasi-totalité de son eau – devient de plus en plus inquiet à chaque goutte détournée en amont.

En 2014, son ministère de l’Eau a préparé un rapport confidentiel avertissant que dans deux ans, l’approvisionnement en eau de l’Irak ne répondrait plus à la demande et que l’écart continuerait de se creuser. Le rapport, consulté par l’AP, indique que d’ici 2035, le déficit en eau entraînera une réduction de 20 % de la production alimentaire.

Le rapport montre que les responsables irakiens savaient à quel point l’avenir serait sombre sans les 180 milliards de dollars d’investissement recommandés dans les infrastructures hydrauliques et un accord avec ses voisins. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit.

Des décennies de pourparlers n’ont toujours pas permis de trouver un terrain d’entente sur le partage de l’eau.

La Turquie aborde la question de l’eau comme si elle était le propriétaire bienveillant du bassin fluvial, évaluant les besoins et décidant de la quantité à laisser couler en aval. L’Iraq considère que la propriété est partagée et souhaite un arrangement plus permanent avec des portions définies.

Dans une rare interview, l’envoyé de la Turquie sur les questions d’eau avec l’Irak, Veysel Eroglu, a déclaré à l’AP que la Turquie ne peut pas accepter de libérer une quantité fixe d’eau en raison de l’imprévisibilité des débits fluviaux à l’ère du changement climatique.

Eroglu a déclaré que la Turquie pourrait accepter de fixer un ratio de rejet – mais seulement si la Syrie et l’Irak fournissent des données détaillées sur leur consommation d’eau.

“C’est la seule façon de partager l’eau de manière optimale et équitable”, a déclaré Eroglu.

L’Iraq refuse de fournir ses données de consommation. C’est en partie parce que cela montrerait le gaspillage généralisé de l’eau en Irak et la faiblesse du gouvernement qui rend la gestion de l’eau presque impossible.

Les tentatives du gouvernement de rationner l’eau en déclin provoquent l’indignation dans le sud de l’Irak. En août, dans la province méridionale de Dhi Qar, par exemple, le chef tribal Sheikh Thamer Saeedi et des dizaines de manifestants ont tenté de détourner l’eau d’un affluent du Tigre pour alimenter ses terres arides après que les autorités n’aient pas répondu à ses demandes d’eau.

La tentative de détournement a failli déclencher des violences entre les tribus locales avant que les forces de sécurité n’interviennent.

L’Irak blâme un projet d’infrastructure turc en particulier pour ces malheurs : le barrage d’Ilusu, sur le Tigre.

Avant que la Turquie ne commence à exploiter le barrage en 2020, toutes les eaux du Tigre se déversaient en Irak. Maintenant, la quantité d’eau qui descend dépend de l’examen par Ankara des demandes mensuelles de l’Irak pour un débit minimum, mises en balance avec les propres besoins hydroélectriques de la Turquie.

La Turquie soutient qu’elle est injustement un bouc émissaire. L’AP a reçu une visite exclusive de l’installation du barrage en octobre par l’entreprise turque State Hydraulics Works, connue sous l’acronyme turc DSI, et a donné pour la première fois des chiffres détaillant les débits et la production d’électricité sur deux ans.

Il y a dix ans, l’Irak recevait en moyenne 625 mètres cubes d’eau par seconde du Tigre. Aujourd’hui, le taux n’atteint en moyenne que 36 % de ce chiffre, selon les responsables du ministère irakien de l’Eau.

Les données fournies par DSI montrent que la Turquie a respecté une demande faite par l’Irak de libérer au moins 300 mètres cubes par seconde dans le Tigre pendant les mois d’été, lorsque les pénuries sont fréquentes.

Mais les responsables irakiens disent que dépendre de tels arrangements ad hoc rend la planification difficile.

«Ils peuvent couper l’eau, ils peuvent libérer de l’eau. Nous avons un besoin urgent d’un accord sur l’eau juste pour satisfaire les exigences minimales de l’Irak », a déclaré Hatem Hamid, directeur du Centre national de gestion des ressources en eau.

Par exemple, avec de graves pénuries prévues en 2022, Hamid a réduit de moitié le plan national d’approvisionnement en eau pour l’agriculture et réduit les flux d’eau douce vers les marais irakiens, afin de minimiser la salinité. Mais l’Iran, en situation de stress hydrique, a également détourné les flux des affluents alimentant les marais. Le résultat a été une urgence environnementale et des centaines de bétail mort.

De retour dans la ferme d’Obeid Hafez, la terre est stérile.

Des portraits des ancêtres de Hafez sont accrochés dans son salon spartiate. Ses fils étant partis chercher du travail dans les villes, il n’y aura plus personne pour cultiver la terre après lui.

“La vie s’est terminée ici”, a-t-il déclaré.

Samya Kullab, Associated Press