Le climat de la Terre au “point de non-retour”, déclare le primatologue Goodall

Le climat de la Terre change si rapidement que l’humanité manque de chances de le réparer, a averti la primatologue Jane Goodall dans une interview. Goodall, un grand de l’environnementalisme dont l’activisme s’étend sur des décennies, a déclaré que le temps raccourcissait rapidement pour arrêter les pires effets du réchauffement climatique d’origine humaine. “Nous approchons littéralement d’un point de non-retour”, a déclaré Goodall à l’AFP à Los Angeles. « Regardez autour du monde ce qui se passe avec le changement climatique. C’est terrifiant.

“Nous faisons partie du monde naturel et nous dépendons d’écosystèmes sains.”

Goodall est surtout connue pour son étude pionnière de six décennies sur les chimpanzés en Tanzanie, qui a révélé un comportement “humain” parmi les animaux, y compris une propension à faire la guerre, ainsi qu’une capacité à afficher des émotions.

Aujourd’hui âgé de 88 ans, le Britannique est un écrivain prolifique et le sujet de plusieurs films. Elle a également été immortalisée en tant que figurine Lego et poupée Barbie.

Goodall a déclaré que son propre réveil environnemental est survenu dans les années 1980 alors qu’elle travaillait en Mongolie, où elle s’est rendu compte que les collines avaient été dénudées de la couverture forestière.

“La raison pour laquelle les gens abattaient les arbres était de faire plus de terres, de cultiver de la nourriture au fur et à mesure que leurs familles grandissaient, et aussi de gagner de l’argent avec du charbon de bois ou du bois”, a-t-elle déclaré.

“Donc, si nous n’aidons pas ces personnes à trouver des moyens de gagner leur vie sans détruire leur environnement, nous ne pouvons pas sauver les chimpanzés, les forêts ou quoi que ce soit d’autre.”

Goodall dit qu’elle a vu certains changements pour le mieux au cours des dernières décennies, mais a exhorté à une action plus rapide.

« Nous savons ce que nous devons faire. Je veux dire, nous avons les outils. Mais nous nous heurtons à la pensée à court terme du gain économique par rapport à la protection à long terme de l’environnement pour l’avenir », a-t-elle déclaré.

« Je ne prétends pas pouvoir résoudre les problèmes que cela crée car il y a des problèmes majeurs. Et pourtant, si nous regardons l’alternative, qui continue de détruire l’environnement, nous sommes condamnés.

Goodall s’exprimait dimanche en marge d’une célébration de son prix Templeton de 1,3 million de dollars.

Le prix est un prix annuel décerné à une personne dont le travail exploite la science pour explorer les questions auxquelles l’humanité est confrontée.

L’argent est allé à l’Institut Jane Goodall, une organisation mondiale de conservation de la faune et de l’environnement, qui gère des programmes pour les jeunes dans 66 pays.

“Le message principal du programme est que chacun d’entre nous a un impact sur la planète chaque jour, et nous pouvons choisir le type d’impact que nous avons”, a déclaré Goodall.

“C’est en fait ma plus grande raison d’espérer.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici