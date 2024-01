Le climat arctique meurtrier s’empare d’une grande partie des États-Unis : NPR

basculer la légende John Wawrow/AP

NASHVILLE, Tennessee — Les conditions glaciales et les routes dangereuses ont contribué à des dizaines de décès ce mois-ci aux États-Unis, où subsistent des États aussi éloignés au sud que le Texas et la Floride. en proie à un climat arctique mortel Dimanche. Mais le froid anesthésiant devrait s’atténuer dans les prochains jours.

À l’échelle nationale, les tempêtes hivernales ont fait au moins 72 morts aux États-Unis en janvier, dont de nombreux impliquant une hypothermie ou des accidents de la route.

Dimanche, les équipes de Memphis, Tennessee, ont continué à travailler 24 heures sur 24 pour trouver et réparer les tuyaux cassés qui provoquaient une faible pression d’eau dans tout le système. Le président-directeur général de Memphis Light, Gas and Water, Doug McGowen, a déclaré aux journalistes dimanche après-midi que les équipes progressaient et qu’il s’attend à ce que la plupart des 700 000 personnes desservies par les services publics aient de l’eau rétablie au cours des prochaines 24 heures.

“Si nous restons sur cette voie très positive, et nous sommes sur une voie positive, je pense que d’ici mercredi, nous aurons une pression suffisante pour prélever des échantillons de notre système d’eau”, a-t-il déclaré. “En supposant de bons résultats, nous pensons que cela signifie un jeudi pour la levée de l’avis d’ébullition de l’eau.”

McGowen a également demandé aux gens d’arrêter de faire couler leurs robinets pour aider à augmenter la pression dans le système.

Memphis Light, Gas and Water réparait 10 ruptures de conduites d’eau dimanche après-midi, et McGowen a déclaré qu’il s’attend à en voir davantage à mesure que le sol continue de dégeler. Le service public a déclaré avoir déjà réparé 41 conduites d’eau cassées et localisé plus de 4 000 fuites dans des maisons et des entreprises.

Le Rhodes College, à Memphis, a commencé samedi à renvoyer chez eux les étudiants qui y vivaient et à déplacer ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux vers des hôtels. L’école prévoyait des cours virtuels lundi et mardi.

“Nous vous demandons de NE PAS venir sur le campus aucun jour en raison de la situation actuelle de l’eau et des dangers qui en résultent”, indique l’annonce de l’école.

Sam Roth est un étudiant spécialisé en politique, philosophie et économie qui est rentré chez lui à Nashville plutôt que de séjourner dans un hôtel où il devrait encore faire bouillir de l’eau.

“Nos robinets ne fonctionnaient plus, et ils nous ont dit de ne pas utiliser les toilettes de notre étage, et nos douches ne fonctionnaient pas très bien non plus”, a-t-il déclaré à propos de la situation dans son dortoir.

Les restaurants et les bars utilisaient de l’eau en bouteille pour servir leurs clients dimanche. Certains restaurants sont restés fermés, invoquant un problème d’eau, tandis que d’autres ont proposé un menu modifié.

Memphis était le plus grand système d’approvisionnement en eau du Tennessee, mais pas le seul, à connaître des problèmes dus au temps inhabituellement froid. L’agence de gestion des urgences du Tennessee a déclaré samedi soir que 28 systèmes d’eau avaient émis des avis d’ébullition de l’eau.

Dans le comté de Tipton, les pompiers de Mason ont averti samedi les résidents de se préparer à une panne d’eau de plusieurs jours. Les pompiers ont déclaré dans une publication sur Facebook que les équipes chargées des eaux travaillaient à toute heure pour tenter d’isoler et de réparer les fuites.

Le maire a reconnu dans une interview avec WMC-TV que la ville a eu des problèmes d’eau dans le passé en raison d’un système dont “personne ne s’est occupé depuis longtemps” et qui a besoin d’être mis à jour.

“La ville entière est sans eau depuis cinq jours”, a déclaré Christina Ray, une habitante exaspérée de Mason. Les pompiers distribuent de l’eau dans toute la ville de 1 300 habitants, mais en limitant la distribution à une caisse par jour et par foyer. Ce n’est pas suffisant pour sa famille, qui ramassait la neige pour tirer la chasse d’eau des toilettes.

“C’est difficile de cuisiner. C’est difficile de tirer la chasse d’eau des toilettes. C’est difficile de faire la vaisselle. Nous ne pouvons pas laver le linge”, a-t-elle déclaré.

Avec des températures plus chaudes prévues cette semaine, Ray dit maintenant qu’elle est confrontée à une autre inquiétude : le risque d’éclatement des canalisations.

Le temps froid persistant est également responsable d’au moins 27 décès dans le Tennessee, selon le ministère de la Santé du Tennessee.

Juste au sud du Mississippi, l’agence de gestion des urgences de l’État a déclaré dimanche que 11 personnes étaient décédées de causes liées au temps glacial depuis le 14 janvier.

Ailleurs, des pluies verglaçantes, du grésil et de fortes rafales de vent plus tard dimanche rendraient les déplacements dans certaines parties du Kansas et de l’Oklahoma particulièrement dangereux, a déclaré le National Weather Service. Refroidissements éoliens dans l’Iowa on avait l’impression qu’il faisait moins 20 degrés Fahrenheit (moins 7 degrés Celsius) dans certaines régions.

Mais la fin des températures inférieures à zéro – qui ont frappé les États-Unis vendredi – était en vue dans certaines parties du pays. Les températures quotidiennes élevées à Des Moines, la capitale de l’Iowa, par exemple, devraient rester au-dessus de zéro à partir de lundi.

“En l’absence d’apport supplémentaire d’air arctique en provenance du Canada, un réchauffement régulier est prévu pour la partie centrale du pays”, a indiqué le service météorologique.

Dans l’ouest de New York, les supporters des Buffalo Bills se préparaient pour un autre match éliminatoire à domicile dimanche soir contre les Chiefs de Kansas City, avec des températures prévues autour de 20 degrés Fahrenheit (moins 7 degrés Celsius), des vents d’environ 10 mph (16 km/h) et une légère chance. d’averses de neige. Vendredi et samedi, des centaines de personnes se sont présentées au stade Highmark à Orchard Park pour aider à déneiger les tribunes pour la deuxième semaine consécutive, gagnant 20 $ de l’heure.

Le bureau du shérif du comté d’Erie a exhorté dimanche les supporters à ne pas lancer de boules de neige dans le stade ni à ne pas pénétrer sur le chantier de construction du nouveau stade.

Au Vermont, les températures entre un chiffre et les adolescents n’ont pas empêché les pêcheurs sur glace et les motoneigistes de pratiquer leur sport, et les jeunes sauteurs à ski ont bravé le froid alors qu’ils a concouru dans le nord du New Hampshire. Mais 23 skieurs et planchistes ont dû être sauvé dans des températures glaciales samedi après s’être perdu dans l’arrière-pays à Killington, dans le Vermont, a indiqué la police.

Sur la côte ouest, davantage de pluie verglaçante était prévue dans la gorge du fleuve Columbia et la zone devrait rester proche ou inférieure au point de congélation jusqu’au moins dimanche soir. Les arbres et les lignes électriques déjà recouverts de glace pourraient tomber s’ils en recevaient davantage, a prévenu le service météorologique national.

“Restez en sécurité au cours des prochains jours alors que notre région tente de dégeler”, ont indiqué les services météorologiques. “Les morceaux de glace qui tombent resteront également un danger.”

Les fortes pluies prévues pour le sud de la Californie dimanche et lundi ont incité le bureau de gestion des urgences du comté de Los Angeles à émettre un avertissement d’évacuation près de Topanga Canyon, valable jusqu’à mardi matin, en raison d’éventuelles coulées de boue ou de débris.

Le bureau de Los Angeles du National Weather Service a signalé des précipitations totales possibles allant jusqu’à 1,5 pouces (3,8 centimètres) et jusqu’à 2,5 pouces (6,3 centimètres) sur les contreforts de la région jusqu’à lundi soir.