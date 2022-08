Le client partage des messages grossiers de l’hôtel après s’être plaint du service – mais qui a raison ?

Un patron de l’HÔTEL a qualifié une invitée de “salope arrogante” après s’être plainte de son mauvais service client.

Le manager James Green a également dit à Charlee Hann qu’elle ferait mieux d’annuler sa réservation car son travail est “assez dur sans être insulté”, avant de dire : “Karma finira par vous avoir.”

Le directeur de l’hôtel Westward Ho à Folkestone, dans le Kent, a qualifié un invité de “salope arrogante” Crédit : Google

Mais avant cela, maman Charlee Hann l’appelait “un être humain impertinent” Crédit : Facebook

Elle a partagé l’échange houleux de Booking.com sur Facebook Crédit : Facebook

Charlee avait réservé un séjour à Westward Ho à Folkestone, dans le Kent, avec un groupe d’amis via Booking.com.

Elle a demandé pourquoi un paiement était en attente sur sa carte alors qu’elle avait choisi de payer en espèces le jour même, mais a reçu une réponse « directe » lui disant de mettre de l’argent sur son compte pour couvrir les frais de pré-autorisation de sécurité.

Charlee a admis qu’elle avait mal compris, mais a déclaré à l’hôtel : “Cette confusion aurait pu être évitée si elle avait été expliquée à l’avance, et un meilleur service client ne ferait pas de mal.”

Elle pensait que ce serait la fin, mais Charlee a été choquée quand elle a reçu “une autre réponse grossière et non professionnelle”.

Il disait: “Je pense vraiment qu’il serait préférable que vous annuliez. Notre service client n’est clairement pas à la hauteur de vos besoins.

“Je préférerais que tu ne restes pas ici si tu ne fais que te plaindre et faire des remarques grossières.

“Mon travail est assez dur sans être insulté.”

Charlee, qui a reconnu plus tard que son message “n’était peut-être pas du goût de certaines personnes”, a répondu : “Eh bien, vous avez clairement une abeille dans votre bonnet, être humain impertinent.

“Je ne voudrais pas rester là maintenant même si tu me payais. J’espère que ta journée sera aussi désagréable que toi.”

Et James a dit: “Je parle comme on me parle. Le karma t’atteindra à la fin, espèce de b **** arrogant.”

Il a ensuite enchaîné avec une photo d’adieu faisant référence à un hôtel régulièrement classé comme le pire de Grande-Bretagne: “Je vous recommande d’aller au Grand Burstin, c’est là que les gens comme vous méritent d’aller.”

Maman Charlee a partagé l’échange houleux sur Facebook où il a férocement divisé l’opinion.

Certains ont suggéré qu’elle avait le droit d’exprimer sa frustration envers le manager “manifestement impoli”, tandis que d’autres ont dit qu’il avait tout à fait raison lorsqu’elle a lancé le premier empannage.

Une personne a écrit : “Vous avez lancé une insulte en premier ! Comment vous attendiez-vous à ce qu’ils répondent ?”

Un autre a dit: “C’est bien pour eux!”

Mais un troisième a posté: “Réponse dégoûtante vraiment. Comme c’est grossier. T’appeler ab **** est inutile et complètement hors d’usage.”

Je me réserve le droit de donner autant que je reçois. James Vert

Charlee a depuis déclaré qu’elle n’allait jamais “s’asseoir et laisser cette personne m’insulter”, tandis que James affirme qu’elle l’a fait en premier et qu’il “se réserve le droit de donner tout ce que je reçois”.

Il a déclaré au Sun: “J’ai simplement fait une suggestion parfaitement raisonnable qu’elle annule plutôt que de rester et d’être mécontente du service que nous fournissons. Elle a lancé la première insulte.”

Et Charlee a déclaré à KentOnline: “Personnellement, je me fie aux critiques lorsque je réserve un logement, et je pense que les gens devraient être informés de la façon dont l’hôtel traite ses clients.

“Les gens publient suffisamment de plaintes concernant un “mauvais curry” et je ne suis pas du genre à désigner une entreprise, mais c’était totalement inacceptable.”

James a ajouté: “L’invitée n’était clairement pas satisfaite des réponses que j’ai données à ses questions et demandes, même si elles étaient claires et concises.

“Il était clair pour moi qu’elle était une personne nécessiteuse et autorisée.

“Nous avons eu un été extrêmement chargé avec 100 % d’occupation au cours des quatre derniers mois.

“Le personnel de l’hôtel a eu beaucoup de stress à gérer mais a fait de son mieux pour que les clients soient satisfaits.

“Il est juste qu’ils soient traités avec respect et c’est mon travail de les protéger des clients arrogants comme celui-ci.”