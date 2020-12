Un client généreux a fait pleurer de joie les employés d’un restaurant de l’Ohio après avoir laissé un pourboire de 5600 $ juste avant les vacances.

Le chef et propriétaire du Souk Mediterranean Kitchen & Bar à Toledo, dans l’Ohio, s’est rendu sur Facebook plus tôt ce mois-ci pour révéler la générosité du client, ce qui a permis au personnel de 28 personnes du restaurant de rapporter 200 $ chacun – y compris ceux qui n’étaient pas en service lorsque le client arreté par.

« Soyez la raison pour laquelle quelqu’un croit en la bonté des gens », a écrit le propriétaire du restaurant Moussa Salloukh sur Facebook le 13 décembre.

Les employés de Souk Mediterranean Kitchen ont reçu un pourboire de 5 600 $ d’un généreux client, leur permettant de rapporter chacun à la maison 200 $ de plus. Les employés sont présentés à l’extérieur du restaurant

Le propriétaire du restaurant Moussa Salloukh a partagé la nouvelle du geste aimable sur Facebook le 13 décembre

«C’est vraiment arrivé. Hier soir, un de nos invités a laissé un pourboire de 5 600 $ à tous nos employés, qu’ils travaillent ou non pendant ce quart de travail. Cela signifie que chacun de nos 28 membres du personnel a reçu un pourboire de 200 $. Quel incroyable geste de gentillesse envers mes employés.

Le reçu indiquant que le client avait inscrit 5600 $ comme montant du pourboire

Ce n’est pas un décembre ordinaire », a poursuivi Salloukh. «Normalement, c’est un mois où nos employés travaillent plus et les clients donnent un pourboire généreux. Décembre est un mois pour eux pour gagner de l’argent pour acheter des cadeaux familiaux, faire des économies et s’occuper des factures ou des réparations qui traînent.

« Avec les restrictions et les directives de Covid, cela n’allait pas se produire pour eux cette année. Cette générosité sincère était donc profondément nécessaire et très appréciée.

« Les mots » Merci « semblent insuffisants pour ce cadeau … mais merci Billy, pour votre esprit généreux et pour avoir fait une différence dans la vie des gens que je tiens beaucoup à cette période des fêtes », a ajouté Salloukh.

Accompagnant le message se trouvait une photo du reçu que «Billy» a laissé, montrant un achat de nourriture d’un centime et le pourboire manuscrit de 5600 $.

On ne sait pas si Billy est un client régulier ou s’il vient de s’arrêter au restaurant pour faire une bonne action.

Salloukh a déclaré que son restaurant (photo) a enregistré moins de réservations pour les vacances cette année en raison des restrictions de repas pandémiques. Normalement, les travailleurs rapportent à la maison de bons conseils pendant la haute saison

Salloukh (photo) a ouvert le restaurant en octobre 2019 en l’honneur de sa mère. Il a dit que le pourboire – partagé avec les travailleurs qui n’étaient pas de service ce soir-là également – était « énorme pour nous »

Un serveur prend des commandes à l’extérieur du Souk Mediterranean Kitchen & Bar pendant la pandémie

Salloukh a déclaré à 13ABC que la nuit où le client a laissé le pourboire, son directeur général s’est approché de lui avec « ce regard sur elle ».

« J’ai demandé si tout allait bien et elle m’a juste montré le chèque et c’était un pourboire de 5600,00 $ », a déclaré Salloukh, notant que la générosité du client était venue au bon moment.

La pandémie ayant entraîné des restrictions sur les repas à l’intérieur, les restaurants du pays ont connu des baisses dramatiques de leurs revenus, en particulier pendant la saison des fêtes traditionnellement chargée.

«Nos fêtes de Noël ont diminué. C’est juste du report et autant de marche et de réservation que possible », a déclaré Salloukh.

C’est pourquoi la générosité du client – qui avait demandé à rester anonyme – signifiait tant.

Salloukh a déclaré à CNN: « Il y avait beaucoup de larmes, je pleure maintenant en parlant de ça. »

« Le personnel de votre restaurant devient votre famille et tout le monde se soucie l’un de l’autre », a noté Salloukh, ajoutant qu’il était « resté en dehors de la cuisine » pour permettre à ses employés d’accumuler plus d’heures rémunérées, ce qui leur permettrait de « mettre des cadeaux. sous l’arbre pour leurs enfants.

Le pourboire du client, a déclaré Salloukh, « était si énorme pour nous » et a donné à certains des travailleurs la possibilité d’acheter des arbres de Noël et des cadeaux pour leurs familles alors qu’ils se débattaient avec des pourboires à emporter plus bas que d’habitude pendant la période des fêtes pandémique.

«Beaucoup d’entre eux avaient l’impression que quelqu’un les regardait et les surveillait de haut», a déclaré Salloukh à propos du personnel. «Cela nous a donné beaucoup d’espoir, c’était juste une belle chose à faire pour 28 inconnus que vous ne connaissez même pas.

Salloukh a déclaré que le Souk Mediterranean Kitchen & Bar, qui a ouvert ses portes en octobre 2019, avait du mal à fermer – et de nombreux autres à travers le pays – au plus fort des mesures de quarantaine contre les coronavirus.

Salloukh a déclaré que le restaurant avait été créé en hommage à sa mère et que «tout allait bien jusqu’en mars, lorsque nous avons été contraints de fermer».

Il a noté que «financièrement, il y avait un impact énorme, mais nous avons fait à peu près tout pour survivre».

Maintenant que les restrictions de quarantaine ont été levées et que le restaurant se rétablit lentement, puis tout à coup, ce monsieur entre et nous donne un pourboire de 5600 $ pour tous nos employés. « Merci » ne suffit pas. «