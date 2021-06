Le client laisse un pourboire de 16 000 $ au restaurant après avoir remarqué le «travail acharné» du personnel, mais leur dit de ne pas «tout dépenser en même temps»

Un convive désintéressé a commis l’acte de générosité ultime, en donnant un pourboire de 16 000 $ au personnel du restaurant et en leur disant de ne pas « tout dépenser en même temps ».

Le client anonyme – qui a mangé quelques chili dogs, des chips de cornichons frits et commandé des boissons ne coûtant pas plus de 38 $ – a déclaré aux travailleurs d’un restaurant du New Hampshire que l’argent était un remerciement pour leur « travail acharné ».

Le personnel du Stumble Inn Bar and Grill dans le New Hampshire n’a pas immédiatement réalisé le cadeau de 16 000 $ de l’homme

Le client mystère remercie le personnel pour son « travail acharné » et leur a dit de ne pas « tout dépenser en même temps »

Le personnel du Stumble Inn Bar and Grill à Londonderry n’a pas immédiatement remarqué le pourboire.

« Un homme est entré au bar et a commandé une bière et quelques chiens au fromage chili, puis il a commandé des chips de cornichon et une boisson Patron (tequila) », a déclaré le propriétaire de l’entreprise, Mike Zarella.

« Vers 15h30, il a demandé le chèque au barman…. Elle le lui a donné et s’est éloigné, puis il lui a dit : ‘Ne dépense pas tout au même endroit.' »

Le serveur était trop occupé pour le remarquer, mais quelques instants plus tard, il s’est précipité pour avertir le client qu’il avait peut-être mis deux zéros de trop dans la colonne des pourboires.

« Elle a dit : ‘Oh mon dieu, tu te moques de moi ? Elle a dit ‘Non, non, c’est fou’ et il a dit ‘Non, je veux que tu l’aies' », a déclaré Zarella.

Au début, Zarella a refusé de prendre le pourboire, disant à TODAY food qu’il avait parlé à l’homme « pendant quelques minutes » et qu’on lui avait dit qu’il devait prendre l’argent parce que le client « voulait que cela se produise ».

Le montant a été réparti entre huit barmans et le personnel de cuisine.

« Il a juste dit qu’ils le méritaient, qu’ils travaillaient très dur », a déclaré Zarella à une chaîne d’information locale.

Bien que le don ait été fait le 12 juin, Zarella voulait attendre que l’argent soit traité avant de le publier lundi.

Il a déclaré que l’argent aiderait le personnel, dont certaines sont des mères célibataires, à partir en vacances bien méritées.

« Ils en tirent beaucoup d’argent. Ils sont vraiment débordés. Ils se disent ‘Wow, je peux aller le faire cet été. Je n’ai pas prévu de budget pour ça, maintenant je peux le faire.’

« C’est vraiment fantastique. »

L’argent viendra comme un grand soulagement pour l’équipage qui a connu une année difficile gâchée par l’impact des restrictions de coronavirus sur le commerce et leurs moyens de subsistance.

Mike Zarella a tenté de persuader le généreux client de revenir sur le pourboire

L’argent a été partagé entre le personnel du bar et de la cuisine

L’homme est depuis retourné au restaurant

« Cela dit simplement qu’il y a des gens bons et bienveillants qui se rendent compte que les gens pourraient avoir à lutter. »

Quelque 110 000 restaurants et bars ont fermé depuis la pandémie, a déclaré Zarella.

« Peut-être que ce monsieur a vu à quel point c’était difficile », a-t-il ajouté.