Le client du restaurant doit suivre le conseil du serveur Venmo

Une cliente a raconté une expérience récente qu’elle a eue dans un restaurant au cours de laquelle le gérant l’avait encouragée à ne pas donner de pourboire à son serveur.

L’utilisatrice de TikTok Laura Elizabeth Graham (@lauraelizabethgraham) a déclaré que sa soirée avec sa famille avait commencé assez bien. “La nourriture était bonne. La serveuse était vraiment sympa. Nous avons demandé des citrons verts supplémentaires, des sauces supplémentaires », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’elle et son mari étaient également avec leur enfant de 3 ans et leur enfant de 1 an.

Mais Graham a déclaré que les choses avaient changé lorsqu’ils avaient demandé le chèque. « Notre système de point de vente est en panne. Je suis vraiment désolé pour le désagrément. Il faudra un peu de temps avant qu’il soit restauré », se souvient Graham, lui disant le serveur.

Graham et sa famille n’ont eu aucun problème à attendre un peu puisqu’ils étaient encore en train de finir leur verre et que leurs enfants étaient « contents » à ce moment-là.

Elle a déclaré que le serveur était revenu quelque temps après pour leur dire que le système était toujours en panne. À ce stade, les clients avaient fini de boire et l’heure du coucher de leurs enfants approchait. Graham a déclaré qu’ils avaient demandé au serveur s’il y avait d’autres options pour qu’ils puissent rentrer chez eux. Ils se sont dépêchés de rassembler leur argent, mais ne savaient pas si cela suffirait à couvrir le montant, y compris la taxe de vente et le pourboire du serveur. Elle a dit qu’ils avaient 70 $ en espèces, alors ils ont demandé à parler avec le directeur pour s’assurer que le serveur était correctement rémunéré. «Nous voulons nous assurer que le serveur reçoive son pourboire complet. … Nous ne voulons pas qu’elle soit raidie », se souvient-elle en disant au manager.

“Des choses comme celle-ci arrivent”, se souvient Graham en réponse au manager. “Si cela devait arriver, elle comprendrait.”

Graham a été choqué par la réponse du manager. “Je pense que c’est tellement merdique”, a-t-elle déclaré. Graham a donc dit qu’ils avaient obtenu le Venmo du serveur afin de pouvoir lui donner un pourboire.

Graham a qualifié cela d’expérience de restaurant la plus « ridicule » qu’elle ait jamais vécue. “Si vous avez déjà travaillé dans l’industrie de la restauration, n’hésitez pas à intervenir. J’aimerais connaître votre avis à ce sujet”, a déclaré Graham.

Aux États-Unis, les serveurs comptent sur les pourboires pour joindre les deux bouts. La plupart des serveurs sont payés entre 2 et 3 dollars de l’heure comme salaire de base. Ainsi, lorsqu’un serveur devient raide, cela peut potentiellement affecter ses moyens de subsistance.

La vidéo de Graham a été visionnée 184 000 fois. Les travailleurs actuels et anciens du secteur des services sont intervenus dans la section commentaires.

«Je serais furieux. c’est son revenu ?? » un serveur interrogé. “Je vous remercie pour le soin. Nous écrivons des copies papier lorsque notre système tombe en panne. Peut également prendre des cartes. Le manager avait tort », a déclaré un autre.

« D’accord avec toi à 100% !! … Je n’ai jamais travaillé dans un endroit où la direction accepterait cela », a partagé un ancien serveur.

«Je suis serveur et gérant, j’aurais pris les 70 $ pour la nourriture, et si c’était court, j’aurais réglé le ticket pour gagner suffisamment de 70 $. Et comme vous l’avez dit, pizza/application gratuite QUELQUE CHOSE », a déclaré un autre.

