Le client donne une critique “insultante” d’une étoile sur le curry house – mais ce que le propriétaire a fait ensuite vous surprendra

Un CLIENT a été fustigé pour avoir laissé une critique une étoile “insultante” en affirmant qu’un restaurant était trop cher pour la qualité de sa nourriture.

Le critique s’est dit déçu et a également affirmé que Raja Monkey avait perdu son authenticité.

Un propriétaire de restaurant a riposté à un client qui s’était plaint sur Tripadvisor des prix des aliments Crédit : BPM

Le restaurant indien de Birmingham a une note de 4,5 sur Tripadvisor mais ce client lui a attribué une note « terrible ».

Intitulé “déçu que la qualité ait baissé”, leur critique a déclaré : “Les prix sont excessifs pour la qualité de la nourriture. Adapté au marché occidental, perte d’authenticité du restaurant auparavant, menu réduit par rapport à avant l’extension.

“C’était mieux quand Aktar de Lassan était impliqué. Le service était bon mais ne compensait pas la mauvaise nourriture.”

avis négatif. Ils ont remis en question ce que le restaurant pensait être authentique – avant de répondre à leurs plaintes sur les prix.

Le propriétaire a ajouté que c’était une “insulte” pour le restaurant de se plaindre du coût de la nourriture alors que “les restaurants ont du mal à survivre” dans le climat économique actuel.

La réponse disait : “Merci d’avoir pris le temps d’écrire votre avis. Nous sommes déçus et surpris d’apprendre votre insatisfaction.

“Vous n’avez fourni aucun commentaire de ce type lorsque notre personnel a vérifié votre repas. Nous n’avons eu aucune plainte dans la nuit sur aucun des articles que vous avez décrits comme médiocres.

“Aktar Islam n’a pas été activement impliqué dans cet établissement depuis plus d’une décennie et n’a eu que très peu d’apport avant cela. Je vous suggère de visiter son établissement pour une “expérience authentique”.

“Veuillez décrire ce que vous entendez par authenticité ? Vous avez commandé Pau Bhaji, Samosa Chaat et Paneer Makhani, etc. Qu’est-ce qui n’est pas si authentique ici ?

“En ce qui concerne vos commentaires sur le prix excessif. Mettons cela en perspective. Dîner au restaurant est un privilège. Quelqu’un doit cuisiner, laver, nettoyer et vous apporter la nourriture. Pendant que vous êtes assis confortablement dans un environnement chaleureux et agréable .

“Notre repas moyen coûte entre 21 et 25 £, TVA comprise. Pas trop cher par rapport aux établissements de restauration rapide. Lorsque nous sommes l’un des rares restaurants à proposer une cuisine fraîche en direct.

“Ensuite, le fisc prend 20%, devinez qui paie pour cela? Quand les restaurants moyens font 5 à 10% de profit s’ils ont de la chance. Je suis sûr que vous aimeriez que nous payions un salaire équitable aussi? Pourtant, vous ne voulez pas payer pour cela lorsque nous répercutons les coûts.

“Dans le climat économique actuel où les restaurants ont du mal à survivre, c’est une insulte à un établissement de se plaindre du prix. Nous espérons que vous reconsidérerez vos opinions la prochaine fois que vous dînerez au restaurant.”

Raja Monkey a 557 avis sur Tripadvisor – dont 478 sont qualifiés d'”excellents” ou de “très bons”. Tanya a déclaré: “La nourriture et le service étaient les meilleurs que nous ayons eu lors de nos voyages au Royaume-Uni.

“Le personnel était sympathique et attentionné, vérifiant toujours tous nos besoins. Du début à la fin, ce fut la meilleure expérience culinaire que nous ayons eue au Royaume-Uni.”

Un autre visiteur l’a décrit comme le “joyau absolu de Birmingham”, ajoutant : “Je viens de rentrer d’un fabuleux repas au Raja Monkey. La nourriture était hors de l’échelle, si savoureuse, et le service était génial.

“Nous préparons déjà notre prochaine visite. Je ne saurais trop recommander cet endroit !”

Et un autre a déclaré: “Nous avons visité Raja Monkey plusieurs fois en milieu de semaine, mais c’était notre première visite le week-end – choisie par mon mari pour son repas d’anniversaire.

“Nous mangeons dans un certain nombre de restaurants asiatiques plus locaux, mais nous avons été impressionnés par le menu où il existe des options différentes de celles que vous voyez dans la plupart des restaurants, et nous sommes heureux de voyager un peu plus loin jusqu’à Raja Monkey.

“Lors de cette visite, nous avions des papadoms et des crevettes royales à partager en entrée ; des plats principaux de kali mirch fantôme fumé et de murgh makhani – les deux étaient excellents et étaient de bonnes portions. Pour les accompagnements, nous avions du naan à la coriandre à l’ail (charmant et croustillant) et du riz ( il n’y a que du riz basmati cuit à la vapeur, mais ils nous ont gentiment ajouté de l’ail).

“Excellente nourriture, décoration et service ! En termes de qualité de la nourriture – excellent rapport qualité-prix. Raja Monkey est “là-haut” comme l’un de mes favoris et fortement recommandé. Nous reviendrons … dans quelques semaines pour fêter mon anniversaire !!”