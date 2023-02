Le client Costco est plus jeune et plus riche que jamais – voici pourquoi

Le directeur financier de Costco, Richard Galanti, adore parler de ce hot-dog.

Et c’est logique : 1,50 $ pour un hot-dog et un soda de 20 oz, c’est beaucoup et c’est encore mieux. CNBC Make It l’a couvert de nombreuses fois.

Cependant, les gros titres ne reflètent pas totalement un groupe démographique qui, selon les experts, fait des emplettes chez Costco : les personnes très aisées.

Il est difficile de ne pas remarquer le cachet général de Costco dans le monde.

La base de fans vorace de la chaîne d’entrepôts n’a peut-être d’égal que Trader Joe’s. Sur Tiktok, #costcofinds a 2,6 milliards de vues tandis que #samsclubfinds n’a que 338,7 millions de vues. Dans un Tiktok, une jeune femme est montrée en train de magasiner les meilleurs articles asiatiques vendus chez Costco. La vidéo compte 4,9 millions de vues.

Costco a également l’une des marques de magasins les mieux notées à la campagne, Kirkland Signature.

Les marques sont élevées par les clients auxquels elles s’adressent, et les riches aiment Costco.

Les acheteurs de Costco, en moyenne, sont plus jeunes et ont des revenus plus élevés que ceux de son principal concurrent, Sam’s Club, selon une analyse de Coresight.

Vous pourriez attribuer une partie de la différence de revenu au coût de l’adhésion à Costco – c’est 10 $ de plus par an que celui de Sam’s Club. Cependant, les experts disent que d’autres facteurs ajoutent à l’attrait de la chaîne d’entrepôts chez les adultes à revenu élevé.

CNBC Make It a contacté Costco et Sam’s Club. Les représentants de Costco ont déclaré que le club-entrepôt n’avait aucun commentaire. Sam’s Club n’a pas encore répondu.