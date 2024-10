Le client Android Thunderbird fait renaître K-9 Mail, et il est en version bêta solide

L’application Android de Thunderbird, qui est en fait la renaissance du projet K-9 Mail, est presque disponible. Vous pouvez le vérifier un peu plus tôt dans une version bêta qui semblera assez robuste pour la plupart des utilisateurs.

Thunderbird, géré par la filiale de la Fondation Mozilla, MZLA, a acquis le code source et les droits de dénomination de K-9 Mail, ainsi que annoncé en juin 2022. Le groupe a également fait appel au responsable du K-9, Christian Ketterer (ou « cketti »), sur le projet. Leurs objectifs initiaux, avant un changement complet de nom en Thunderbird, impliquaient l’importation de la configuration automatique du compte Thunderbird, des filtres de messages et de la synchronisation Thunderbird mobile/ordinateur de bureau.

Cependant, à la fin de l’année 2023, Ketterer a écrit sur le blog de K-9 que la liste des éléments avant le Thunderbird-dom officiel était prendre plus de temps que prévu. Mais lorsqu’il sera entièrement publié, Thunderbird pour Android disposera de ces fonctionnalités. A ce titre, il est demandé aux bêta-testeurs de consultez une liste spécifique de choses pour voir s’ils fonctionnent, y compris la configuration automatique, la gestion des dossiers et le transfert de K-9 vers Thunderbird. La version bêta ne « résoudra pas les problèmes de longue date », note le blog de Thunderbird.

Lancer Thunderbird pour Android à partir de la base de K-9 Mail est tout à fait logique. Le client de bureau de Thunderbird a eu jusqu’à présent une vie étrange et décousue et commence tout juste à retrouver une vision cohérente de ce qu’il souhaite offrir. Depuis longtemps maintenant, K-9 Mail est la messagerie Android de choix pour les personnes qui ne veulent pas de Gmail ou d’Outlook, ne toléreront pas l’application « E-mail » par défaut sur les systèmes Android non-bénéficiés par Google et veulent simplement voir leurs messages.