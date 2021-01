L’observatoire de la Terre de la NASA laisse souvent les internautes émerveillés en partageant des photos à couper le souffle sur leur compte de médias sociaux. Cette fois, ils ont partagé une rare vue sans nuages ​​de l’île de l’éléphant, accompagnée d’une légende qui dit: «Le 13 décembre, Landsat a capturé une rare vue sans nuages ​​de l’île de l’éléphant, au nord-est de la pointe de la péninsule antarctique». La NASA a également écrit que l’explorateur britannique Ernest Shackleton et son équipage ont atterri sur Elephant Island après des mois à la dérive dans l’océan Austral en 1915, ajoutant que l’île abrite des phoques et des pingouins et un endroit de choix pour observer les baleines. La photo a été partagée le 30 décembre. Sur la photo, l’île peut être vue couverte de glace tout en étant entourée par l’océan bleu.

L’image a amusé tout le monde car les internautes ne peuvent pas s’en remettre. Dès que l’image a été abandonnée, elle a fait sensation sur les réseaux sociaux. Il a recueilli plus de 22000 likes tandis que beaucoup ont laissé tomber des emoji de cœur sur le post. Un utilisateur a commenté: «Merci d’avoir partagé un peu d’histoire avec une image intemporelle. C’est beau ». Un autre utilisateur a écrit: «Tellement beau ️». Un troisième utilisateur a commenté: «L’histoire de la survie de tout l’équipage de Shackleton et de leur endurance est incroyable. Tom Crean, l’un des officiers, mérite également des recherches. Ces types étaient en acier ».

Récemment, la NASA a également partagé une image époustouflante de la Terre prise depuis l’orbite de la Lune. Alors que la Terre ressemble à une bille bleue sur la photo, la NASA a déclaré que la photo avait été prise il y a 52 ans, lorsque les astronautes ont regardé la Terre d’un autre monde pour la première fois. La légende se lit en outre: «En orbite autour de la Lune, ils ont vu notre Blue Marble sous un nouveau jour. Nous avons parcouru tout ce chemin pour explorer la Lune, et le plus important est de découvrir la Terre ».

La photo a laissé beaucoup de monde dans la crainte car ils ont inondé le message de leurs réactions. Alors que beaucoup sont allés gaga dessus, un utilisateur a commenté: «Comment se fait-il que nous puissions voir les étoiles d’ici, mais quand la NASA prend des photos extérieures, il n’y a rien d’autre que l’obscurité en arrière-plan? «. Un autre commentaire se lit comme suit: «OH MON DIEU, COMME EST-IL BEAU? Surtout en le regardant depuis la surface de la Lune. Merci️ ». La publication a recueilli plus de 44 000 likes sur Instagram.