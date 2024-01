Le Cleveland Museum of Art acquiert des sculptures sur bois gothiques allemandes, des photos surréalistes et des sculptures contemporaines

CLEVELAND, Ohio — L’art et l’architecture gothiques sont généralement associés à des lignes verticales vertigineuses : nefs et clochers d’églises, arcs hauts et brisés, sculptures de saints aux corps longs et élancés.

La dernière série d’acquisitions du Cleveland Museum of Art comprend un exemple d’horizontalité gothique : une rare sculpture en bois de tilleul représentant Jesse allongé par Veit Stoss (1447-1533), l’un des sculpteurs et sculpteurs sur bois les plus réputés de l’Allemagne du XVIe siècle.

La sculpture, que le musée a qualifiée de « nouvelle découverte extraordinaire dans la sculpture du gothique tardif », faisait autrefois partie d’un retable représentant l’arbre de Jessé, a indiqué le musée dans son communiqué.

De telles représentations placent Jessé endormi au pied d’un arbre dont les branches les plus hautes comprennent le Christ et la Vierge. La Bible chrétienne considérait Jessé comme un antécédent du Christ parce qu’il était le père de David, roi des Israélites, et faisait donc partie de l’arbre généalogique.

D’autres acquisitions annoncées par les administrateurs du musée avec le Stoss comprenaient une collection de 38 photomontages à la gélatine argentique du photographe surréaliste germano-argentin. Grete Stern (1904-1999), et une sculpture figurative contemporaine du contemporain britannique nigérian, Yinka Shonibare.

Jesse endormi est la première œuvre de Stoss à entrer dans la collection du musée, largement respecté pour sa force dans l’art médiéval européen. Le musée a déclaré que Stoss est aujourd’hui surtout célèbre pour ses sculptures en bois de tilleul « dramatiquement sculptées et émotionnellement intenses ».

“Stoss a rendu le visage endormi avec une sensibilité sans précédent pour une œuvre d’art médiévale”, a déclaré le musée. “Les traits du visage de Jesse semblent complètement mous, suggérant le repos, et sont entourés de cheveux savamment sculptés et d’une barbe aux boucles luxuriantes.”

Le directeur et président du musée, William Griswold, a décrit la sculpture, qui mesure plus de 38 pouces de long, comme un nouveau point d’ancrage pour la collection d’art médiéval allemand du musée.

Jesse est représenté dans la sculpture avec sa main droite sur le visage, un geste suggérant une contemplation ou une réflexion profonde. Son autre main saisit la base d’un tronc d’arbre, aujourd’hui perdu. Des drapés ondulants, caractéristiques du style de Stoss, recouvrent son corps. Sa tête est « étonnamment grande par rapport à son corps, ce qui montre clairement que le spectateur doit se concentrer dessus, a indiqué le musée.

La sculpture faisait autrefois partie d’un retable dans une église, peut-être à Nuremberg, en Allemagne, qui présentait l’arbre de Jessé au centre. Après 1812, la sculpture entre dans la collection du prince Louis d’Öttingen-Wallerstein (Allemagne, Bavière). En 1998, il a été acheté par Rudigier Kunsthandlung, Munich, Allemagne.

Elle sera exposée au musée le 1er mars dans la galerie 111, consacrée à l’art gothique allemand et autrichien.

Le musée a décrit 39 photomontages dans « Sueños » de Grete Stern. (Rêves) comme des images « puissamment émouvantes, séduisantes et parfois humoristiques » « illustrant les angoisses et les peurs subconscientes des femmes ». Il a déclaré que son « ensemble rare d’images féministes subversives constitue un monument majeur dans l’histoire de la photographie féminine et dans l’histoire de l’art féministe ».

Rêve : N° 28 : L’amour sans illusion, 1951, imprimé probablement dans les années 1970. Grete Stern (allemande, 1904-1999). Tirage à la gélatine argentique, photomontage ; image : 9,1 x 7,5 cm (3 9/16 x 2 15/16 po.).

Stern, qui a fui son Allemagne natale en 1933 et s’est installée définitivement en Argentine, a été chargée en 1948 de créer les photographies pour accompagner une chronique hebdomadaire, « La psychanalyse vous aidera », dans « Idilio » (Idylle), un magazine féminin argentin pionnier. . Le site Internet du musée répertorie 38 œuvres réalisées par Stern entre 1948 et 1954.

Les lecteurs étaient invités à soumettre des descriptions écrites de leurs rêves, illustrées par Stern et analysées par deux hommes. Stern s’est tourné vers des techniques issues des styles d’avant-garde du Dada et du surréalisme pour transmettre ces voyages dans le monde du subconscient, a indiqué le musée.

Les photomontages qui en résultent représentent des fantasmes bizarres, notamment un train à tête de reptile qui surgit de la mer vers une femme debout sur une plage. Dans une autre, un homme en costume d’affaires avec une tête de tortue gueule ouverte aborde une jolie jeune femme. Un troisième représente une girafe au volant d’une décapotable à grande vitesse avec une femme allongée derrière.

Stern « a utilisé l’association de la photographie avec la vérité pour rendre crédibles et émotionnellement engageantes des situations impossibles », comme le note le musée.

Griswold a qualifié les photographies de « merveilleuse acquisition » et de « l’un des deux seuls ensembles complets et l’un des plus grands à rester ensemble au monde ». Il a déclaré : « Les visiteurs du musée trouveront ces pièces intrigantes et suscitant la réflexion. »

Le musée n’a pas annoncé quand les photomontages Stern seraient exposés, mais les 38 images peuvent être consultées sur le site Internet de l’institution à l’adresse clevelandart.org/art/2023.157.

Birdcage Kid (Garçon), 2023. Yinka Shonibare CBE RA (Nigérian britannique, né en 1962). Fibre de verre, coton, globe, laiton, acier, répliques d’oiseaux (plumes domestiques), bois, corde, métal ; 135,5 x 102 x 88,5 cm (53 3/8 x 40 3/16 x 34 13/16 po).

La sculpture figurative de Shonibare, un artiste anglo-nigérian né en 1962, représente un garçon avec une tête en forme de globe s’avançant et se penchant dans l’effort de transporter plusieurs cages à oiseaux.

À l’intérieur des cages se trouvent « des répliques d’oiseaux en voie de disparition dont la fuite de leurs cages antiques symbolise l’espoir et la libération des contraintes historiques », a indiqué le musée.

L’œuvre « fait référence aux défis et à l’élan ascendant de la Grande Migration américaine (années 1910-1970), lorsqu’environ six millions de Noirs ont quitté le sud oppressif de Jim Crow pour chercher des opportunités dans le Nord », a déclaré le musée dans son communiqué.

Le costume de style victorien du garçon est confectionné dans un tissu wax « africain » ou « hollandais » aux imprimés audacieux, que le musée a décrit comme une « signature visuelle de la pratique artistique de Shonibare ».

“Enfant de cage à oiseaux (garçon),” sera visible dans la galerie des arts africains du musée, 108, à partir du 10 février.

“Après une recherche longue, diligente et patiente, des années de préparation, nous avons acquis exactement la bonne pièce de Shonibare”, a déclaré Griswold dans l’annonce du musée. “L’échelle, la composition et la qualité sont la combinaison parfaite.”