Le clavier mécanique Das Keyboard MacTigr est beau, robuste et réservé aux fans de Mac

Il existe de nombreux claviers mécaniques qui peuvent être utilisés avec les Mac, mais il y en a peu qui sont fabriqués uniquement pour Mac. Le clavier MacTigr de Das est conçu pour les Mac et uniquement les Mac. Et, contrairement à beaucoup d’autres claviers mécaniques, y compris les autres modèles de l’entreprisele MacTigr a un design discret similaire aux propres claviers Magic d’Apple.

Le MacTigr se sent construit pour durer, fabriqué en aluminium et une plaque supérieure en acier rigide. Das Keyboard utilise des commutateurs Cherry MX Low Profile Red pour garder les touches basses et le corps mince. Ce sont des interrupteurs linéaires pour que les touches descendent directement sans un clic ou une bosse tactile pour sentir l’actionnement.

Taper sur des commutateurs linéaires peut nécessiter quelques ajustements, mais une fois que vous êtes habitué à la douceur et à la rapidité du MacTigr, les claviers d’Apple semblent beaucoup moins magiques. Le clavier est également relativement silencieux, sans clic audible du commutateur.

Mais l’une des meilleures raisons de considérer le MacTigr n’a rien à voir avec l’expérience de frappe. À côté du câble USB-C attaché à l’arrière se trouvent deux ports USB-C. Lorsque le clavier est connecté, les ports peuvent être utilisés pour charger des appareils comme un téléphone ou une tablette ou pour transférer des données à des vitesses allant jusqu’à 5 Gbit/s.

De plus, et je sais que cela va paraître idiot, mais le MacTigr a l’un des meilleurs boutons de volume que j’aie jamais rencontrés. Il a une texture douce mais aussi un clic étrangement satisfaisant. Il se trouve à côté d’une rangée de commandes multimédias discrètes et d’un bouton de mise en veille qui peut rapidement verrouiller votre Mac ou MacBook lorsque vous vous éloignez.

Clavier Das



Il existe cependant une courte liste de choses qui pourraient vous dissuader du MacTigr en faveur de quelque chose comme Mécanique MX de Logitech. Pour commencer, les touches ne sont pas rétroéclairées. J’ai l’habitude de voir cela sur les modèles sans fil car cela peut vraiment réduire la durée de vie de la batterie. Mais les claviers filaires, y compris d’autres modèles de Das Keyboard, ont régulièrement des touches rétroéclairées. Surtout quand on considère le monde entier des claviers de jeu.

De même, il n’y a pas de logiciel de Das Keyboard pour remapper les touches ou créer des macros – un incontournable des claviers mécaniques de jeu. Le clavier peut être utilisé avec Éléments de mousqueton, logiciel de cartographie open-source gratuit pour MacOS. De plus, bien que le MacTigr ait des touches de commande et d’option Mac standard ainsi que les touches multimédias susmentionnées et un bouton de veille, Das Keyboard n’a pas mappé les trois raccourcis restants aux touches de fonction que vous trouverez sur un clavier Mac ou MacBook.

Une dernière chose : le câble est fixé à l’arrière du clavier au lieu d’être amovible. Das Keyboard a fait cela pour le rendre plus fiable pour les professionnels. Pour le stockage et le voyage, cependant, un câble fixe est moins souhaitable qu’un câble amovible. Aussi, j’utilise un avec mes autres claviers, perdre ce petit peu de flexibilité supplémentaire est décevant. Pourtant, aucun de ceux-ci n’est un véritable dealbreaker, à l’exception peut-être des touches rétroéclairées. Même alors, la société a utilisé une police plus audacieuse pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Dans l’ensemble, le Das Keyboard MacTigr a l’air, se sent et sonne bien et offre aux professionnels sur Mac une expérience de frappe vraiment agréable. Les claviers de haute qualité ne sont cependant pas bon marché : le qui se convertit en environ 180 £ ou 310 AU$.