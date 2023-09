Le clavier mécanique compact BlackWidow V3 de Razer est à 45 % de réduction sur Amazon

Si vous êtes un joueur sur PC qui a du mal à accumuler des victoires, vous souhaiterez peut-être améliorer davantage que votre équipement de jeu. Et si vous souhaitez passer à un clavier mécanique, nous avons une offre à ne pas manquer. Le compact Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed est l’un de nos claviers de jeu préférés de 2023, et vous pouvez actuellement l’acquérir pour 110 $, ce qui vous permet d’économiser 90 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous souhaiterez donc peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le BlackWidow V3 Mini est un excellent choix si vous recherchez un clavier de jeu mécanique compact et polyvalent, également adapté au travail et facile à emporter en déplacement. Il s’agit d’un modèle sans touches qui est environ 65 % plus petit qu’un clavier pleine taille, ce qui signifie qu’il est suffisamment petit pour être rangé dans votre sac à dos et emporté à peu près partout. De plus, il prend en charge la connectivité sans fil, Bluetooth et USB-C, ce qui le rend compatible avec une vaste gamme d’ordinateurs et d’appareils, et offre une autonomie impressionnante de 200 heures sur une seule charge. Il est équipé des commutateurs mécaniques verts cliquables de Razer, mais vous pouvez mise à niveau vers les commutateurs jaunes silencieux pour 10 $ de plus.

