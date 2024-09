Le clavier Clicks pour iPhone 16 appuie sur tous les bons boutons

GNW

Contenu de l’article Le clavier repensé lance des raccourcis en appuyant sur un bouton et ajoute de toutes nouvelles touches ergonomiques. Disponible à la commande le 7 octobre à partir de 139 $. LONDRES, 10 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Clics Technologie Ltée Aujourd’hui, le nouveau clavier Clicks pour iPhone 16 a été repensé, étendant encore les capacités de l’iPhone. Au-delà de la saisie, Clicks peut être utilisé pour lancer des raccourcis en appuyant sur un bouton, comme le contrôle des accessoires de la maison intelligente, le lancement d’applications et le basculement des paramètres de l’appareil. Le tout nouveau Clicks présente un clavier raffiné avec des touches ergonomiques qui offrent une expérience de frappe améliorée. Clicks redonne jusqu’à 50 % d’écran utilisable en plus pour que les utilisateurs puissent travailler, jouer et interagir avec le contenu mieux que jamais auparavant.

Contenu de l’article Commande Clics pour iPhone 16 à partir du 7 octobre. Les livraisons débuteront début novembre. Pas seulement pour les amateurs de boutons ; Clicks offre à une nouvelle génération un moyen d’agir « Clicks redéfinit la signification du clavier pour une nouvelle génération d’utilisateurs de smartphones », a déclaré Adrian Li Mow Ching, PDG de Clicks Technology. « Plus de 40 % des clients Clicks n’ont jamais utilisé de clavier physique auparavant. Ils sont attirés par toutes les nouvelles façons dont les boutons leur permettent d’agir sur leur téléphone, leurs accessoires intelligents et leur expérience numérique. » En utilisant Clicks avec des raccourcis créés via l’application Raccourcis, chaque touche peut être configurée pour effectuer une action. En appuyant sur la touche Clicks avec un autre bouton du clavier, les utilisateurs peuvent effectuer des actions simples comme ouvrir une application ou appeler un contact, ou déclencher des commandes d’application avancées comme contrôler les lumières de la maison ou identifier une chanson. Clicks permet également de naviguer au sein et entre les applications avec moins de balayages et de tapotements en utilisant de puissants raccourcis clavier iOS. L’accessoire de clavier mobile le plus avancé à ce jour « Clicks pour iPhone 16 est un grand pas en avant dans la création du meilleur clavier mobile à ce jour », a déclaré Jeff Gadway, directeur marketing chez Clicks Technology. « Nous avons poussé la physique de cette conception avec de nouveaux matériaux, une ergonomie améliorée et des fonctionnalités supplémentaires demandées par notre communauté croissante de clients Clicks. Le résultat final est la meilleure expérience de frappe sur un appareil mobile à ce jour. »

Contenu de l’article La combinaison du dernier clavier Clicks avec l’iPhone 16 ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs pour prendre le contrôle de leurs mots, de leurs actions et de leur contenu. Clavier conçu de manière ergonomique. Clicks pour iPhone 16 offre l’expérience de frappe mobile la plus haut de gamme à ce jour. Les touches ont été entièrement repensées pour les rendre plus grandes, avec désormais une toute nouvelle forme profilée qui améliore l’espacement ergonomique, une pression de touche optimisée et une disposition raffinée qui apporte davantage de caractères et de symboles les plus courants au clavier. Contenu immersif. Les claviers virtuels actuels occupent presque la moitié de l’écran et masquent le contenu. En déplaçant le clavier hors de l’écran, Clicks double presque la surface d’affichage utilisable de l’iPhone pour le travail, les loisirs et bien plus encore. MagSafe intégré. Clicks pour iPhone 16 ajoute la compatibilité MagSafe pour une utilisation avec le chargement sans fil et d’autres accessoires populaires. Mode de données USB-C. Clicks fonctionne désormais avec les accessoires USB-C qui nécessitent des données (comme CarPlay ou un ordinateur). Activez le mode de données USB-C via un raccourci clavier ou dans l’application Clicks Keyboard. Nouveaux matériaux et finitions premium. Clicks pour iPhone 16 introduit de nouveaux détails comme des touches latérales en métal brossé, un intérieur en microfibre et un nouveau boîtier qui offre une sensation agréable tout en ajoutant une protection à l’intérieur et à l’extérieur.

Contenu de l’article Application de clavier Clicks. L’application Clicks Keyboard, disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple, offre la possibilité de personnaliser les paramètres du clavier Clicks Keyboard, tels que le rétroéclairage, la fonction des touches et les préférences de saisie. De nouvelles fonctionnalités continueront d’être ajoutées au clavier Clicks Keyboard grâce aux mises à jour du micrologiciel disponibles via l’application. Des ventes en ligne aux 500 magasins, le déploiement mondial de Clicks se poursuit. « La demande pour Clicks continue de croître », a déclaré Johnathan Young, directeur commercial de Clicks Technology. « Au-delà du grand public, nous avons constaté un vif intérêt de la part des entreprises, des gouvernements et des partenaires commerciaux du monde entier. » Clicks pour iPhone 16 s’appuie sur la dynamique que Clicks Technology a connue depuis ses débuts plus tôt cette année. Après son lancement en janvier 2024 avec la prise en charge de l’iPhone 14 Pro, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, et son extension à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus, Clicks compte désormais des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. À partir de début septembre 2024, Clicks sera disponible en magasin dans certains magasins Best Buy aux États-Unis. Clicks est également disponible sur BestBuy.com aux États-Unis et BestBuy.ca au Canada.

Contenu de l’article Au Royaume-Uni, Clicks est disponible chez Smartech à Selfridges, l’un des grands magasins les plus prestigieux du Royaume-Uni. Grâce à un partenariat avec Swap Asia, Clicks est disponible chez les détaillants en Malaisie, en Indonésie, à Taïwan et à Singapour, notamment chez iStudio, l’un des principaux détaillants Apple Preferred. Tarifs et disponibilité Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront disponibles à la commande à partir du 7 octobre à partir de 139 $ (USD) / 109 £ GBP / 129 € EUR / 179 $ CAD chez Clics.tech avec des livraisons prévues début novembre. Les clics pour les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus seront disponibles plus tard cette année. Clicks pour iPhone 16 est disponible en trois couleurs : Surf, Spice et Onyx. À propos de Clicks Technology :

Clicks conçoit et fabrique des produits technologiques spécialisés innovants qui améliorent l’expérience des smartphones modernes. Fondée par une équipe de technologues chevronnés avec des décennies d’expérience auprès de certaines des plus grandes marques de téléphonie mobile au monde, les produits Clicks allient forme et fonction pour offrir aux clients de nouvelles façons d’interagir avec la technologie. Pour plus d’informations sur Clicks, visitez clics.tech ou Clics sur Instagram : @ClicksKeys .

Contenu de l’article CONTACT MÉDIAS

Jahanara – [email protected] CONTACT PARTENAIRE DISTRIBUTEUR

Jonathan Young – [email protected] RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram – @ClicksKeys Des photos accompagnant cette annonce sont disponibles à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0739a1f-ed78-41b2-89bd-453289153796 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfe0fe9b-1046-4b78-b314-3f61ae3a5f0a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16d85671-00d6-44ce-9fb2-f69c56a35c5a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5413a0d-d2ec-4d30-8b94-c3a8c9acdd56 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dad484ef-00ec-46a6-9026-7e46ef4b78b9 Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b81be7a-ade9-4ef8-aaec-1b8e1b0ec371



