Le clavier Cap Hat de Google est réellement type

Imaginez-vous comme une simple casquette sur un clavier. Peut-être êtes-vous une lettre souvent utilisée comme « A » ou plutôt la touche solitaire et distante « ~ ». Si vous faites partie des premiers, vous grimacez à chaque fois que cette main géante se dresse au-dessus de vous, le marteau tombant à une vitesse inexorable vers votre tête. Vous déprimez, puis revenez en arrière, attendant à nouveau que le prochain coup tombe. Ou peut-être dans ce Une histoire de jouets-comme dans un rêve fébrile, vous souhaitez être pressé, mais vous êtes assis loin des touches normales et vous aspirez simplement à être pressé, en espérant désespérément que l’utilisateur écrasera accidentellement la touche « Scroll Lock ».

Alors bon, c’était bizarre. Mais vous savez quoi, si vous voulez vraiment vous sentir comme un key cap, cette option s’offre à vous. merci aux gens de Gboard. Le Casquettes Gboard le projet est exactement ce à quoi il ressemble. L’équipe de Google Japon a créé un plafond clé…casquette. Non seulement cela, mais la conception du chapeau peut saisir différents caractères en fonction de la direction et de la position de votre tête lorsque vous appuyez dessus.

Et avant de demander, oui, les développeurs dit ça marche effectivement. L’équipe a affirmé que sa casquette était à la fois « portable » et « à la mode », et nous aurions du mal être en désaccord.

Gboard 帽 バ ー ジ ョ ン

Si vous voulez voir à quel point vous seriez chic avec une casquette Google, l’équipe japonaise a un page qui utilise votre webcam pour virtuellement essayer c’est sur. Incliner la tête dans différentes directions change les caractères, vous permettant de taper des phrases complètes, si vous souhaitez écrire le prochain grand roman en utilisant votre caboche en caractères anglais ou en hiragana japonais.

«Je veux transporter un clavier qui s’adapte à ma main, mais mes mains sont pleines et je ne peux pas», lit-on sur le blog Gboard Japan. «Nous l’avons développé en pensant non seulement à la portabilité mais aussi fonctionnalité et forme.

Selon le groupe, les utilisateurs peuvent tourner la tête depuis d’un côté à l’autre, ce qui dictera alors une frappe différente en fonction de l’angle. Oh, et oui, il existe un module « verrouillage des majuscules » qui empêche la clé de tomber de votre tête. L’ensemble du design est disponible sur GitHub, même si vous devrez vous procurer vous-même tous les matériaux. Si vous lisez le japonais, Google a un document de conception vous pouvez l’utiliser pour en fabriquer un en carton.

L’équipe a déclaré qu’elle envisageait de futurs modèles tels qu’« une version réversible rouge et blanche, une version avec un écran intégré, une version avec un étui pour smartphone et une version à énergie solaire ». Pour être tout à fait honnête, il ne me faudrait pas longtemps pour me convaincre d’en porter un avec un écran attaché.

Gboard, qui a été introduit pour la première fois sous le nom un clavier virtuel pour Android et iOS en 2016, a célébré le 1er octobre (comme le 10/1, puisque le clavier traditionnel à 101 touches est facilement le la mise en page la plus populaire jamais créée) ces dernières années avec un design de clavier étrange. L’interprétation de l’année dernière était la clavier à bâton extra long où chaque casquette est placée dans une rangée. Le bâton mesure 5,25 pieds de long en commençant par le traditionnel « QWERTY ». L’équipe Gboard montré comment utiliser le clavier bâton comme canne de marche pratique ou trouvez les clés que vous avez accidentellement glissées sous la commode.

Auparavant, l’équipe a également a transformé un clavier en une grande tasse pour tenir votre verre. Bien que ce clavier ait fonctionné pour empêcher les déversements de votre clavier, le dernier design de l’équipe pourrait être le meilleur à ce jour, surtout pour ceux qui recherchent une expérience essentiellement mains libres.