Le clavier Apple vintage de 1986 reçoit des améliorations modernes OLED et sans fil

Dans le contexte : Les claviers Apple étaient dans une classe à part en matière de design dans les années 80. Un exemple notable est le clavier Desktop Bus pour l’Apple IIGS, qui se démarque par ses touches élégantes et discrètes, son cadre mince et ses fonctionnalités uniques telles qu’un bouton d’alimentation et un verrouillage des majuscules. Au fil des années, ces appareils vintage sont devenus très recherchés par les collectionneurs.

Un YouTuber entreprenant, connu sous le nom de « mtt », a décidé d’aller plus loin. Il a retrouvé un clavier Apple Desktop Bus original et lui a apporté une incroyable refonte moderne – en ajoutant même un écran OLED, simplement parce qu’il le pouvait.

Le voyage a commencé par la restauration de la couleur blanc cassé d’origine du clavier à l’aide d’un processus appelé Retrobright. Cette méthode intelligente utilise du peroxyde d’hydrogène et une exposition aux rayons UV pour inverser le jaunissement du plastique ABS vintage. Avec son look frais et renouvelé, le clavier était prêt pour la phase suivante.

L’objectif était d’intégrer un microcontrôleur exécutant un micrologiciel personnalisé pour capturer les pressions sur les touches et les émettre via USB-C ou Bluetooth. Pour le contrôleur, mtt a choisi la carte abordable Seeed Studio XIAO RP2040, qui s’intègre parfaitement dans le boîtier compact du clavier.

Cependant, la cartographie de la matrice du clavier d’origine s’est avérée être un défi. Mtt a dû tracer méticuleusement les connexions du clavier avec un multimètre pour identifier chaque frappe. Une fois ce travail de détective terminé, il a procédé à la conception et à la fabrication d’un PCB personnalisé qui s’intégrerait parfaitement au boîtier du clavier d’origine, acheminant les entrées vers le microcontrôleur.

Au fur et à mesure de la mise à niveau de la technologie, mtt a également ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Il a remplacé le bouton d’alimentation d’origine par un clavier OLED programmable capable d’afficher des informations telles que le niveau de la batterie, l’appareil connecté et les modes de basculement. Elle ressemble presque à une Mac Touch Bar, sauf qu’elle est en noir et blanc et, bien sûr, n’accepte pas les entrées tactiles (elle est minuscule). De plus, une roue a été installée sur le dessus pour contrôler le volume.

Pour alimenter le tout, mtt a intégré une batterie rechargeable, soigneusement cachée sous un cache de clavier d’origine. Le produit final est tout simplement magnifique, présentant le mélange parfait de charme Apple vintage et de capacités de clavier modernes. Il prend en charge la connectivité filaire USB-C et Bluetooth.

Le créateur a également permis à d’autres de reproduire son mod en open source les fichiers sur GitHub. Avec quelques commandes mineures de PCB, des compétences en soudure et un clavier Apple donateur, le look rétro et les fonctionnalités modernes peuvent être les vôtres.