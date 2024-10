Le classique Game 7 des Oilers d’Edmonton présenté dans un nouveau documentaire d’Amazon

La bande-annonce de la série, qui comprend la finale de 1987 ainsi que celle de 1994 Canucks de Vancouver -Thriller des Rangers de New York, sorti le 8 octobre.

Mais quels sont les meilleurs matchs décisifs dans tous les sports ? Amazon MGM Studios a concocté une liste assez passionnante, et les Oilers de l’ère de la dynastie figurent en bonne place.

Co-exécutif produit par la légende des Oilers Mark Messier, ce n’est peut-être pas une coïncidence si l’Orange et le Bleu sont inclus, mais il est difficile de contester l’apparence des Oilers.

Le club a remporté le Trophée des Présidents cette saison-là, avec 106 points. Trois des quatre meilleurs buteurs ont joué pour les Oilers. Mais Philadelphie n’a pas rendu les choses faciles.

Ron Hextall, finalement vainqueur de Conn Smythe, a aidé à égaliser les choses contre le score chaud des Oilers.

La finale s’est ouverte avec des victoires 4-2 et 3-2 des Oilers à Northlands, puis une division à Philadelphie alors que les Flyers ont remporté le troisième match 5-3 avant que les Oilers ne mettent Philly dans les cordes 4-1 lors du quatrième match. deux matchs avec un but, 4-3 à Edmonton et 3-2 à domicile, pour préparer le match 7 au Northlands Coliseum.

Les Oilers ont perdu tôt sur une pénalité de 5 contre 3, permettant aux Flyers d’ouvrir le score pour la première fois de la série. Malgré une performance de 40 arrêts de Hextall, Messier, Jari Kurri et Glenn Anderson ont marqué respectivement en première, deuxième et troisième périodes pour laisser une empreinte sur la dynastie des Oilers.

Les épisodes comprennent également deux matchs de la MLB et une série éliminatoire de la NBA :