Le classique de l’investissement de Charles Ellis explore les raisons pour lesquelles les gens sont de terribles day traders

Pensez-vous que vous êtes, ou pouvez être, un day trader prospère, achetant et vendant régulièrement des actions? Pensez-vous que vous, ou quelqu’un que vous connaissez, pouvez réussir à chronométrer le marché, entrer et sortir du marché et réaliser des profits de manière constante? Vous ne pouvez pas, ou du moins pas sur une base cohérente sur une période raisonnable. C’est le message de la nouvelle édition du classique de l’investissement de Charles Ellis, «Gagner le jeu du perdant». Publiée pour la première fois en 1985, cette huitième édition met à jour les thèses centrales du livre: que l’investissement passif (indexation) surpasse l’investissement actif, que les frais d’investissement sont encore trop élevés et qu’une compréhension de l’économie comportementale est essentielle pour comprendre la façon dont les gens investissent et se comporter. Sans surprise, Ellis affirme que la preuve que l’investissement indiciel surpasse l’investissement actif est encore plus forte que dans la dernière édition, publiée en 2016. Si vous pensez qu’il y a beaucoup de Warren Buffetts qui peuvent surpasser les marchés, vous vous trompez également. La question fondamentale d’Ellis pour l’investisseur moyen est la suivante: «Pouvons-nous trouver un gestionnaire d’investissement capable de surpasser suffisamment le consensus d’experts pour couvrir les frais et les coûts et compenser les risques et les incertitudes?» Les preuves sont accablantes. Lorsqu’ils sont ajustés pour tenir compte des frais et des risques, la plupart des professionnels de l’investissement ne surclassent pas et ne valent pas le temps et l’argent. «L’investissement actif est un jeu de perdant», déclare Ellis.

Le fait que la plupart des gestionnaires de fonds sous-performent leurs indices de référence est bien connu, mais pour ceux qui ne savent pas à quel point c’est mauvais, Ellis nous le rappelle tous dans le premier chapitre: «Sur un an, 70% des fonds communs de placement sous-performent leurs indices de référence choisis; sur 10 ans , ça empire: près de 80% sous-performent. Et 15 ans plus tard, encore pire: le nombre est de près de 90%. « Yikes. L’indexation présente de nombreux autres avantages: la tranquillité d’esprit, des frais moins élevés, des impôts moins élevés. Êtes-vous tenté d’essayer de chronométrer le marché ou le day trade? Ellis déconseille cela. Le timing du marché ne fonctionne pas. La plupart des gains sur le marché boursier se produisent sur de très courtes périodes de temps, et si vous n’êtes pas là pendant ces périodes, vous n’obtenez pas les gains. Le problème est que personne ne sait quand ces jours arrivent. De nombreuses études indiquent le danger de ne pas être sur le marché les bons jours. Ellis cite une étude utilisant le S&P 500, où tous les rendements totaux sur une période de 20 ans ont été atteints dans les 35 meilleurs jours. Trente-cinq jours. C’est moins de 1% des 5 000 jours de négociation qui se sont produits au cours de ces deux décennies. La leçon est claire. « Vous devez être là quand la foudre frappe. C’est pourquoi le market timing est une idée vraiment mauvaise. N’essayez pas », écrit Ellis. La sélection de titres ne fonctionne pas non plus. Pas parce que ceux qui font la cueillette sont des idiots. Bien au contraire: « Le problème n’est pas que la recherche d’investissement n’est pas bien faite », écrit Ellis. « Le problème est que la recherche est si bien faite par tant de personnes … il est très difficile d’obtenir et de maintenir un avantage utile répétitif sur tous les autres investisseurs sur la sélection des actions ou la découverte de prix. » Le professeur de l’Université de Princeton, Burton Malkiel, auteur d’un autre classique de l’investissement, « A Random Walk Down Wall Street », a écrit une introduction au 8e édition où il a cité une étude sur les day traders taïwanais menée sur une période de 15 ans. Moins de 1% ont pu battre les rendements d’un FNB indexé à faible coût et plus de 80% ont perdu de l’argent.

Pourquoi l’investissement actif ne fonctionne-t-il pas?

Ellis n’a jamais condamné la communauté de la gestion des investissements. Il se donne beaucoup de mal pour féliciter l’industrie pour son dévouement et son travail acharné. Le problème, dit Ellis, n’est pas un problème de tromperie active mais de mathématiques et de probabilités. Il y a au moins trois problèmes qui nuisent au trader actif: Les commerçants institutionnels sont devenus le marché. Il y a tellement de professionnels dévoués qui ont accès à une énorme puissance de calcul et d’informations qu’il est difficile pour un membre du groupe de faire mieux que les marchés sur de longues périodes. Les frais et le coût du trading font qu’il est presque impossible de surperformer le marché. C’était l’une des idées centrales du fondateur de Vanguard, Jack Bogle. Les gestionnaires actifs talentueux qui ont un avantage modeste ne surperforment pas parce que le coût du trading et les frais élevés érodent toute surperformance. L’avenir ne ressemble pas au passé. Même si vous pouvez trouver un gestionnaire d’investissement qui a surperformé pendant quelques années, il est peu probable qu’il poursuive cette course. «Les gestionnaires qui ont obtenu des résultats supérieurs dans le passé ne sont pas particulièrement susceptibles d’obtenir des résultats supérieurs à l’avenir», écrit-il. La conclusion: « La gestion active coûte plus qu’elle ne produit en valeur ajoutée. Aucune étude systématique ne soutient une autre vision. »

Comment gagner le jeu du perdant

Que doit faire un investisseur moyen? Comment gagner au jeu de ce perdant? Ne jouez pas. Ayez une bonne compréhension de votre propre profil de risque et tenez-vous-en, pour la plupart, à des fonds indiciels qui suivent le marché. Plus important que de comprendre le marché, c’est de comprendre qui vous êtes. « Si vous ne savez pas qui vous êtes, c’est un endroit coûteux à découvrir », a écrit Adam Smith dans The Money Game. La vision clé d’Ellis pour les investisseurs est la suivante: Le gagnant est celui qui fait le moins d’erreurs. Pour faire le moins d’erreurs, concentrez-vous un peu moins sur les rendements et plus sur la gestion du risque, en particulier le risque de perte permanente grave. La clé du risque d’investissement est de rester largement diversifié. La clé du risque des investisseurs – réduire les erreurs que vous êtes susceptible de commettre en tant qu’investisseur – est de comprendre vos propres faiblesses et préjugés: «Nos démons et ennemis internes sont la fierté, la peur, la cupidité, l’exubérance et l’anxiété», écrit Ellis. Vous pouvez réduire le risque de l’investisseur en déterminant des objectifs d’investissement réalistes, en concevant une stratégie à long terme et en la respectant. Rester fidèle à une stratégie à long terme et ne pas être effrayé par les fluctuations à court terme du marché est la partie la plus difficile. Les investisseurs à long terme se soucient d’un flux futur de bénéfices et de dividendes, et de la façon dont ils croissent ou diminuent. Les traders à court terme ne se soucient pas des gains ou des dividendes; ils se soucient de la psychologie des investisseurs qui peut évoluer énormément de jour en jour et de mois en mois.

«Tout comme le climat, l’expérience d’investissement moyenne à long terme n’est jamais surprenante. Mais comme la météo, l’expérience à court terme est souvent surprenante», écrit Ellis. Pour éviter de se laisser entraîner à faire quelque chose qui vous met mal à l’aise, Ellis conseille aux investisseurs de déterminer l’intersection entre leur zone de compétence et leur zone de confort. Votre zone de compétence est le domaine dans lequel vous pensez avoir des compétences. Vous n’êtes pas à l’aise pour choisir des actions ou des fonds, ou des gestionnaires de placements? Restez avec les fonds indiciels. Votre zone de confort est celle où vous vous sentez calme et rationnel. Vous ne vous sentez pas à l’aise avec 90% de votre argent en actions? Amenez-le à 60% ou quel que soit le niveau avec lequel vous êtes à l’aise. L’endroit où ces sphères se chevauchent est votre point idéal pour investir. Dans un nouveau chapitre, Ellis note que si les obligations sont un bon diversificateur et peuvent vous aider à vous sentir moins anxieux, le fait que les obligations à long terme rapportent moins de 2% et l’inflation à 2% fait des obligations un investissement très peu attrayant. «Ce n’est pas un bon investissement quand vous n’obtenez pas de réel [inflation-adjusted] revient », prévient Ellis. Quoi que vous fassiez, respectez-le. «Ne sortez pas de votre zone de compétence car vous ferez des erreurs coûteuses», écrit-il. « Et ne sortez pas de votre zone de confort parce que vous pouvez devenir émotif et être émotif n’est jamais bon pour votre investissement. »

Il n’y a pas beaucoup de classiques de l’investissement: c’est l’un d’entre eux