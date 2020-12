Nicki Minaj a eu une grosse année.

Non seulement la reine du rap a décroché le premier hit n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100 dans sa carrière quand elle a sauté sur le remix de Chat Doja« Say So », mais elle est aussi devenue mère, accueillant un fils avec son mari Kenneth Petty le 30 septembre. Avec ces hauts personnels et professionnels, il ne fait aucun doute qu’elle comptera ses bénédictions alors qu’elle célébrera son 38e anniversaire le mardi 8 décembre.

Alors que « Say So » marque une première sur le Hot 100 pour Minaj, c’est le 19e single de la carrière influente du rappeur à percer le top 10. En l’honneur de sa journée spéciale, nous avons pensé que nous allions voir comment la chanson se compare aux 18 qui l’ont précédé avec un classement de ses titres les plus réussis de tous les temps. En faisant notre liste, nous avons été surpris par tout ce qui manquait. Vous remarquerez que des bops comme « Monster », « Moment 4 Life », « Feeling Myself » et « Truffle Butter », pour n’en nommer que quelques-uns, sont introuvables dans notre décompte. Et c’est parce que ces pistes ont calé à 18, 13, 38 et 14 sur le graphique, respectivement.