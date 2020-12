C’est l’anniversaire de Britney, salope!

Et il n’y a personne qui mérite plus une célébration après une année difficile que Britney Spears. Ainsi, en l’honneur du grand jour du Holy Spearit le 2 décembre, nous avons pensé que nous allions assumer la tâche peu enviable de classer chacun des singles de la princesse de la pop qui ont fait leur entrée dans le Top 10 du classement. Panneau d’affichage Hot 100 depuis ses débuts avec l’emblématique « … Baby One More time » en octobre 1998.

Maintenant, avant de paniquer à propos de ce que vous ne voyez pas ci-dessous, ayez confiance et croyez que lorsque nous avons rassemblé la liste des chansons publiées par Britney qui se classaient au n ° 10 ou plus, nous avons également été stupéfaits de trouver des classiques absolus comme « I ‘m a Slave 4 U, « » Me Against the Music « , » Work Bitch « et » Slumber Party « n’avaient pas été reconnus. (Croyez-le ou non, ces bops ont culminé aux numéros 27, 35, 12 et 86, respectivement.) Mais, honnêtement, nous n’avons personne à blâmer pour cela, sauf nous-mêmes. Nous vous avons échoué, Britney, et pour cela nous sommes éternellement désolés.