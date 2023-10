Le classement des séries éliminatoires est en jeu pour Marquette, Seneca, Sandwich et FCW – Shaw Local

Voici un aperçu des matchs de la semaine 9 dans la zone de couverture du Times.

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLANC

Ottawa (3-5, 1-4) à Woodstock (2-6, 1-4)

Quand: 13h samedi

Dernière réunion : Ottawa 34, Woodstock 9 (2022)

À propos des Pirates : Ottawa avait espéré que ce serait leur chance de gagner et d’entrer, mais la défaite 33-20 de la première semaine contre Plano, la défaite 24-19 de la semaine 7 aux mains de La Salle-Pérou et le centre des Pirates. 35 points en séries éliminatoires avant ce week-end font de la finale de la saison régulière de samedi une finale de saison complète. Les Pirates ont cependant les éléments nécessaires pour clôturer 2023 sur une note gagnante, notamment le passeur Colby Mortenson (906 verges, huit touchés par la passe; 162 verges, 4 touchés au sol), le quart remplaçant Weston Averkamp (121 verges au sol la semaine dernière contre Morris), cinq receveurs avec 14 réceptions et mettait en vedette le porteur de ballon Ryder Miller (512 verges, six touchés) lors de sa finale au lycée.

À propos des stries bleues : Après avoir commencé la saison 0-5, Woodstock a remporté deux de ses trois dernières. Cela inclut la superbe victoire 17-14 de la semaine 6 contre La Salle-Pérou, qui a porté un coup critique aux espoirs des Cavaliers en séries éliminatoires une semaine avant que les Cavs n’infligent une frappe similaire à celle d’Ottawa. Après une défaite de 48-7 à Morris, les Blue Streaks ont rebondi la semaine dernière avec un blanchissage de 21-0 contre Johnsburg. Les doubles porteurs de ballon Max Miller (514 yards) et Landen Stoltz (446 yards) mènent la première attaque de Woodstock, tandis qu’avec 223 points accordés, la défense des Blue Streaks a abandonné la deuxième place du KR/I-8 devant seulement Ottawa en compte 243.

Choix du vendredi soir : Ottawa

CROISEMENT RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8

Sandwich (5-3) à Woodstock Nord (2-6)

Quand: 19h15 vendredi

A propos des Indiens : Le début de saison magique 5-1 s’est un peu estompé pour Sandwich après des défaites consécutives au cours des deux dernières semaines – 40-13 contre Rochelle et 38-31 contre Marengo. Garantis d’atteindre au moins 39 points en séries éliminatoires, cependant, à moins de résultats vraiment inattendus dans l’État ce week-end, les Indiens semblent bloqués pour leur premier voyage en séries éliminatoires depuis 2013. Ce serait bien de retrouver un peu d’élan avant Semaine 10, cependant, avec l’ailier T RB Simeion Harris et les Indiens désireux de retrouver leur forme et leur succès de début de saison.

À propos du Tonnerre : Woodstock North a fait un peu peur à Kaneland la semaine dernière avec une longue séquence de buts pour ouvrir le match, mais cela s’est terminé avec une troisième défaite consécutive du Thunder, 28-7. Bien qu’il y ait eu quelques échecs contre les meilleures équipes du KR/I-8, Woodstock North a été compétitif, y compris une défaite de 11 points contre La Salle-Pérou 4-4 et une défaite d’un point contre trois victoires. Ottawa. Le quart Landan Creighton a un gros bras et cherche à trouver l’explosif WR Maxwell Dennison lorsqu’il ne remet pas le ballon au RB physique Kaden Combs.

Choix FND : Sandwich

ILLINOIS CENTRE HUIT

Wilmington (7-1, 6-0) à Streator (2-6, 1-5)

Quand: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Wilmington 57, Streator 6 (2022)

À propos des Wildcats : Les Wildcats ont pratiquement remporté le titre de la Conférence ICE il y a deux semaines avec un blanchissage étonnamment décisif de 28-0 contre leur compatriote Coal City en séries éliminatoires, suivi d’une victoire 56-13 la semaine dernière contre Manteno 4-4. La défense n’a pas accordé plus de deux touchés dans un match depuis la défaite 27-21 de la première semaine contre Seneca, toujours invaincu, n’accordant que six points par match au cours de cette séquence, tandis que l’attaque précipitée tant vantée des Wildcats – menée par les RB Kyle Farrell et Ryan Kettman – ont récolté 345 verges contre une défense coriace de Coal City et ont une moyenne de 37,9 points par match. Une victoire signifie probablement un match à domicile du premier tour des séries éliminatoires, donc Wilmington a encore quelque chose à jouer.

À propos des Bulldogs : Hormis une période difficile de deux semaines avec des défaites déséquilibrées contre Ottawa et Coal City, Streator a participé à la plupart de ses matchs et accumulé des points menés par la puissante connexion du QB Christian Benning et du WR Matt Williamson. Les Bulldogs ont récolté 54, 32 et 36 points au cours des trois dernières semaines. Malheureusement, leur défense a cédé 21, 36 et 42 lors de ces matchs, avec la seule victoire de cette séquence au cours de la semaine 6 contre Lisle. Pour que Streator ait l’idée de terminer sa saison avec une victoire dans celle-ci, cette défense devra jouer bien mieux qu’elle ne l’a fait en accordant 37,3 points par match cette saison. Benning ajoutera à son record de verges par la passe à l’école lors de sa finale de football au lycée.

Choix FND : Wilmington

PRAIRIES DE CHICAGOLAND

Marquette (6-2, 5-1) à Dwight/GSW (5-3, 4-2)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : Marquette 40, Dwight 14 (2019)

À propos des croisés : Marquette entame sa finale de saison régulière avec sa 11e participation consécutive aux séries éliminatoires, mais elle a probablement besoin d’une victoire pour avoir ne serait-ce qu’une chance de participer à un match à domicile de premier tour dans la classe 1A. Les Crusaders, comme toujours, font la plupart de leurs dégâts au sol, où en équipe, ils totalisent en moyenne 385,8 verges par match, menés par une attaque à quatre comprenant Payton Gutierrez (567 verges), Jacob Smith (558), Pete McGrath (442) et Grant Dose (336). Les Crusaders ont une certaine expérience dans les matchs serrés ces dernières semaines, s’imposant par 12 contre Ridgewood et par 14 contre St. Bede des deux côtés d’une défaite de 22 points contre le champion de la ligue Seneca. Il s’agit de la première réunion des équipes depuis la semaine 1 de 2019, lorsque Marquette faisait partie de la défunte Northeastern Athletic Conference et que Dwight était membre de la défunte Sangamon Valley.

À propos des chevaux de Troie : Le programme de football Dwight/Gardner-South Wilmington a parcouru un long chemin depuis la dernière rencontre de ces équipes et frappe à la porte de sa première participation aux séries éliminatoires depuis 2018. Mais même avec cinq victoires, son nombre de points en séries éliminatoires relativement faible (31) cela pourrait rendre difficile l’obtention d’une place si les chevaux de Troie perdent celle-ci. Le quart Conner Telford est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Dwight/Gardner-South Wilmington, qui, en plus de ses cinq victoires, compte deux défaites (20-19 contre Fieldcrest lors de la semaine 1, 31-28 contre St. Bede lors de la semaine 7). ) par trois points ou moins et en a perdu deux de suite après une séquence de cinq victoires consécutives.

Choix FND : Marquette

Saint-Bède (5-3, 4-2) à Seneca (8-0, 6-0)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : première rencontre

À propos des Bruins : St. Bede vient de s’incliner 34-20 contre Marquette lors de la première rencontre entre ses rivaux en 12 ans. Les Bruins affronteront Seneca pour la première fois cette semaine. Contre Marquette, le quart Max Bray a complété 18 des 30 passes pour 279 verges et deux touchés – un de 64 verges pour Alex Ankiewicz et un de 12 verges pour Carson Riva. Bray a également couru 43 verges et un touché. Halden Hueneburg a capté sept passes pour 66 verges. Les Bruins marquent 33,8 points par match tout en en accordant 25,1. St. Bede a une fiche de 1-3 contre des équipes avec des records de victoires. Les 36 points des Bedans en séries éliminatoires avant ce match et le dernier étage de 40 signifient qu’ils retournent presque certainement en séries éliminatoires quel que soit ce résultat.

À propos des Fighting Irish : Seneca a remporté 19 matchs de suite en saison régulière après la victoire 43-11 de la semaine dernière contre Dwight/Gardner-South Wilmington. Asher Hamby a couru 120 verges et deux touchés la semaine dernière, tandis que Nathen Neal a couru 130 verges et deux touchés alors que les Irlandais gagnaient 332 verges au sol. Les Irlandais marquent en moyenne 43,7 points par match et ont marqué 27 points ou plus à chaque match. Seneca, qui a remporté deux victoires par forfait cette saison, a limité cinq de ses six adversaires sur le terrain à 13 points ou moins, à l’exception de Wilmington (7-1) lors de la victoire 27-21 des Irlandais en ouverture de saison. Les Irlandais ont conclu le premier championnat de la Chicagoland Prairie League.

Choix FND : Sénèque

COEUR DE L’ILLINOIS PETIT

Fieldcrest (4-4, 1-2) à LeRoy (7-1, 2-1)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : LeRoy 33, Fieldcrest 14 (2022)

À propos des chevaliers : Fieldcrest apporte quatre victoires et 40 points en séries éliminatoires (victoires des adversaires) à la semaine 9, ce qui signifie que si les Knights peuvent remporter une victoire dans le comté de McLean, ils devraient être en mesure de revenir aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019. même une chance extérieure de se qualifier avec une défaite, mais en utilisant l’offensive centrée sur Eddie Lorton pour épuiser les Panthers et une défense de Fieldcrest qui a tenu ses deux derniers adversaires (Fisher sans victoire et Alton Marquette avec une victoire) à 12 points combinés semble être la meilleure chance pour les Knights de jouer lors de la semaine 10.

À propos des Panthères : LeRoy vient de connaître sa première défaite de la saison, une défaite difficile 8-6 à Gibson City-Melvin-Sibley qui coûtera probablement à LeRoy le championnat HOIC Small. L’équipe de l’entraîneur-chef BJ Zeleznik est en séries éliminatoires avec de la marge de toute façon, même si gérer les Knights donnerait à LeRoy – qui se situe dans le bas du spectre des points en séries éliminatoires – une bien meilleure chance d’organiser un match éliminatoire de premier tour. Avant l’affaire de faibles scores de la semaine dernière, LeRoy, dirigé par le quart Bo Zeleznik, avait marqué 34 points ou plus à chaque match depuis sa victoire 14-12 contre Moweaqua Central A&M lors de l’ouverture de la saison.

Choix FND : LeRoy

ILLINOIS 8-MAN

FCW (6-2) à Blue Ridge/DeLand-Weldon (3-5)

Quand: 18h vendredi

Dernière réunion : Blue Ridge/DLW 38, FCW 22 (2022)

À propos des Faucons : Flanagan-Cornell/Woodland a remporté cinq victoires consécutives depuis des défaites consécutives au cours des semaines 2 et 3 jusqu’à maintenant 8-0 St. Thomas More et 6-2 Milford-Cissna Park. Hormis une victoire serrée de 15-14 il y a deux semaines à Bushnell-Prairie City, la FCW a été absolument en mouvement, et pour la saison – même avec ses défaites et cette victoire d’un point incluse – a dominé ses adversaires par un score moyen de 40-19. Le duo RB éclair et tonnerre composé de Payton Quaintance et Kesler Collins vient de réaliser une performance combinée de 258 verges et six touchés lors de la victoire 42-6 des Falcons sur South Beloit.

À propos des chevaliers : Le quart TJ Smith ne lance pas souvent pour les Knights, qui ont beaucoup de courses, qui cette saison ont équilibré les courses entre quatre porteurs de ballon – Landen Slade, Joey Cole, Matt Schumacher et Cole Pemble. Cette attaque précipitée a été suffisamment forte pour que la coopérative de Blue Ridge marque 30 points ou plus dans trois de ses sept matchs joués, y compris des victoires consécutives au cours des semaines 2 et 3 contre St. Anne et Metro-East Lutheran. La défense va bien, accordant 28,4 points par match, et devrait être reposée après la victoire par forfait de la semaine dernière contre Danville Schlarman.

Choix FND : FCW