Jude Bellingham, l’homme qui a remporté le Clasico pour le Real Madrid samedi, n’a qu’un seul problème depuis son transfert transcendantal de 103 millions d’euros en Liga cet été.

Par coïncidence, si vous me supportez, c’était dans l’interview d’après-match après son vainqueur tardif contre l’Union Berlin en Ligue des champions. Je lui ai demandé si ce ne serait pas mieux pour sa tension artérielle (et celle de tous les autres) s’il commençait à marquer quelques buts plus tôt dans les matches plutôt que son habitude – certes sensationnelle – de marquer le vainqueur dans le temps additionnel.

Déjà rayonnant d’un cocktail enivrant d’endorphines pures et de joie, serrant son trophée d’Homme du match, il a éclaté de rire et a déclaré : “Je suppose que ce serait mieux pour le bien-être de tout le monde si je commençais à marquer à la 47e ou à la 60e. minute… mais je suis parfaitement heureux de continuer à produire des gagnants tardifs !”

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Quelle académie est la plus prometteuse : le Barça ou Madrid ?

» Dit avec une jovialité effervescente, typique du charme et de l’exubérance pure « la vie me donne un cadeau merveilleux » dont l’Anglais de 20 ans a fait preuve depuis qu’il a ignoré les supplications de Manchester City et a signé à la place pour Madrid, ni moi ni Bellingham a compris qu’il existait une réponse différente, encore meilleure.

Pourquoi ne pas faire les deux ? Pourquoi ne pas surgir avec un tir tonitruant à longue distance pour égaliser un Clasico contre Barcelone — et puis ajouter également un gagnant dans le temps additionnel ?

C’est vraiment le monde de Bellingham et tout le monde a de la chance d’y vivre.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

La phrase qu’il a ajoutée ce soir-là, après l’une de ses nombreuses performances entre amis, était la suivante : “J’ai ma propre télévision à la maison depuis que j’ai 12 ou 13 ans et depuis, je regarde Le Real Madrid gagne contre toute attente quand on se demande : “Wow ! Comment sont-ils revenus de ça ?” “

Cette victoire, sa victoiresamedi, battre Barcelone 2-1 n’était pas tout à fait dans cette catégorie.

Presque à partir du moment où l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a commencé à faire des remplacements, ignorant volontiers l’idée que ce n’était peut-être pas le jour de Bellingham étant donné à quel point Gavi jouait contre lui de manière tout à fait sensationnelle, le Clasico soudainement fortement incliné en direction de Madrid.

Ce qui est tout à fait spécial, c’est la façon dont un “débutant” – un relativement jeune, un étranger qui est encore en train d’accepter une nouvelle langue, une nouvelle culture, l’un des clubs les plus politiques et les plus exigeants du monde et qui avait un après-midi relativement difficile et décourageant – peut encore produire des moments de génie dans une bouteille comme ceux-ci et gagner un match à l’extérieur Clasico.

Si l’un d’entre vous commence à prendre ce qui se passe pour acquis parce que Bellingham a été si important, si impressionnant, alors, s’il vous plaît, pincez-vous. Repensez.

Lorsqu’on m’a demandé pour la première fois sur LaLiga TV en août de résumer ce que je pensais de l’impact de l’Anglais sur son nouveau club et sur la Liga, j’ai répondu : “Je pense qu’un phénomène est arrivé.” C’est ce que je pensais et je ne retire pas un millimètre de sens ou d’accent.

Jude Bellingham a marqué un doublé de classe mondiale pour soulever le Real Madrid contre Barcelone lors du Clasico samedi. Alex Caparros/Getty Images

Quand Bellingham est rentré chez lui Les Blancos” Premier but samedi, au milieu du tumulte, Nacho s’est tourné vers ses collègues remplaçants sur le banc madrilène et a simplement déclaré : “Mère mia!” Je pense que cette phrase a une compréhension universelle – c’est une émerveillement absolu et pur et simple.

Nacho n’est peut-être pas vénéré comme le gars le plus compétent ou techniquement doué de Madrid, OK. Mais si tu regardez son but de classe mondiale sur longue distance pour l’Espagne contre le Portugal lors de la Coupe du monde 2018, je pense que vous serez touché par la façon dont un gars capable de marquer un but aussi puissant, aussi bon, reste abasourdi par ce que Bellingham a fait.

Une fois, j’ai interviewé le légendaire Johan Cruyff chez lui au Zone Haute — le côté chic — de Barcelone, et au cours d’une conversation d’une heure, je lui ai demandé : “Qui était ton rival le plus coriace ?” Sans aucune hésitation, il a nommé Berti Vogts, le féroce arrière latéral vainqueur de la Coupe du monde 1974. “Pourquoi donc?” J’ai répondu. Cruyff a déclaré, grimaçant au souvenir: “Parce que vous pivotiez et tourniez et produisiez une compétence et étiez libre de lui et puis, en une fraction de seconde, il serait de nouveau là, d’une manière ou d’une autre, claquant et grondant à mes chevilles.”

C’était le 50ème anniversaire de Cruyff Clasico ses débuts en tant que joueur de Barcelone pendant que Bellingham faisait ses trucs magiques dans le stade olympique. Si le merveilleux Néerlandais avait encore été avec nous, il aurait souri en regardant Gavi produire une masterclass à la Vogts sur l’Anglais – pendant environ 95 % du match, bien sûr.

Lorsque Barcelone était en pleine ascension, Gavi en était l’architecte. Lorsqu’ils se tiennent ensemble, l’œil vous fera croire que l’Espagnol de 19 ans pourrait parfaitement tenir dans la poche de Bellingham. Au lieu de cela, il a combiné le harcèlement et la pression de Bellingham dans une frustration temporaire, tout en ajoutant une bonne distribution, une énergie illimitée et un coup de ballon sur les orteils de Toni Kroos pour que Fermín López puisse décocher un tir sur le poteau droit du gardien Kepa Arrizabalaga. Ni cela, ni la tête d’Iñigo Martínez à l’autre bout du terrain n’ont doublé l’avance de Barcelone et c’est là que réside la beauté de la victoire madrilène.

L’argument du manager de Barcelone, Xavi Hernández, a ensuite été le suivant : “C’est un résumé simple : nous avons dominé pendant 60 minutes et avons marqué une fois, puis ils ont eu 25 bonnes minutes et ont marqué deux fois. Nous avons joué un bon football, notre performance méritait plus, mais c’est tout. sur l’efficacité. À l’heure actuelle, Bellingham est en état de grâce.

Il y a eu un autre moment très important pour l’équipe locale, qui n’a abouti à rien, lorsque l’équipe du VAR a raté un penalty très net commis par le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni sur Ronald Araújo.

jouer 1h00 Jude Bellingham arrive en tête pour donner une avance tardive au Real Madrid Jude Bellingham inscrit le but pour donner au Real Madrid une avance de 2-1 dans les arrêts de jeu contre le FC Barcelone.

Mais en ces temps d’accusations et de diffamations – où tous ceux d’entre nous qui aiment le football veulent être assurés de manière convaincante que les accusations portées dans le scandale de corruption des arbitres de la Liga, qui nuit tant à la réputation du football espagnol, sont soit fausses, soit peut être catégoriquement prouvé et ensuite poursuivi en justice – il faut dire que l’arbitre, Jesus Gil Manzano, a été excellent tout au long.

Il a permis des défis robustes, il a été suffisamment proche de toute l’action pour éviter de se laisser berner par des joueurs qui pleurent et se jettent à terre, et son arbitrage était précisément ce que son grand patron, Luis Medina Cantelejo, exige des officiels. La directive était moins de fautes légères, plus de décisions avec les mêmes critères que ceux que l’on voit régulièrement en Angleterre, en Allemagne ou en Ligue des Champions. L’objectif est moins d’arrêts, un meilleur rythme des matchs, moins de footballeurs pensant pouvoir tromper les arbitres et, globalement, un meilleur spectacle.

C’est sans équivoque ce que nous avons eu au Stade olympique : les animations étaient Citius, Altius, Fortius(« Plus rapide, plus haut, plus fort » comme le dit la devise olympique).

Il semblait prévu que – le jour où les stars des Rolling Stones Mick Jagger et Ronnie Wood, tous deux nés dans le même pays que le jeune Bellingham, regardaient – il y ait un fort thème anglais dans le film. Clasico. Barcelone arborait le logo des Stones sur le devant de son maillot, comme l’exigeait son sponsor Spotify, mais un thème musical différent a également émergé.

Cela aurait pu être “In Dreams” de Roy Orbison, “Dreaming” de Blondie ou “Sweet Dreams (Are Made of This)” des Eurythmics car ils capturent tous le sentiment ressenti par les deux buteurs lors du premier match. Clasico de la saison.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI NOV. 1 (toutes les heures HE)

• Borussia Dortmund contre Hoffenheim (13h00)

• Sarrebruck contre Bayern Munich (15h00)

• West Ham contre Arsenal (15h15)

• Chelsea contre Blackburn (15h35)

• Bournemouth contre Liverpool (15h35)

• Everton contre Burnley (15h35)

• Ipswich Town contre Fulhamy (15h35)

• Man United contre Newcastle (16h00)

Enfant en Turquie, Ilkay Gündoğan avait l’habitude de se rassembler dans le salon de ses parents, où la télévision passait les soirs de Ligue des Champions, pour regarder le match de Barcelone et laisser son esprit vagabonder vers l’idée qu’un jour, il pourrait porter ce vêtement. Blaugrana bande. Il m’a dit un jour qu’il n’était autorisé à s’asseoir par terre que parce que les canapés et les chaises étaient tous occupés par des frères et sœurs, des parents, des tantes, des oncles et des grands-parents – tous fascinés par la façon dont Barcelone jouait à l’époque.

C’est pourquoi Gündoğan a rejeté une file de clubs, dont beaucoup lui proposaient un salaire plus élevé, et a également refusé la possibilité de rester à Manchester City avec un contrat renouvelé pour signer avec le Barça un transfert gratuit cet été. Il a suivi son rêve, puis il a suivi la malheureuse interception du ballon de Tchouameni, avec Dani Carvajal et David Alaba à moitié exposés, à moitié assoupis et ont fait rebondir le ballon sous Kepa pour 1-0.

Il se trouve que soit le rêve de Bellingham était plus grand, soit plus fort, soit plus jeune, soit plus chanceux – faites votre choix.

En fin de compte, l’été dernier, Bellingham ne voulait pas rester à Dortmund, il ne voulait pas rejoindre Liverpool et il n’avait même pas envisagé de jouer pour Pep Guardiola et d’ajouter son éclat aux détenteurs du triple en titre. . Bellingham, comme David Beckham et Gareth Bale avant lui, aspirait à jouer pour Les Blancos — pour ajouter son nom aux innombrables joueurs légendaires qui ont fait de ce club le plus titré de l’histoire.

Ce n’est certainement pas la première fois cette saison que le Real Madrid doit rendre grâce au pouvoir des rêves et ensuite fredonner quelques mesures de “Hey Jude”. Pour paraphraser cet éternel hymne des Beatles, même un après-midi des Rolling Stones, le mouvement dont il avait besoin était sur l’épaule du dernier défenseur de Barcelone au moment même où Luka Modric faisait rebondir le ballon par inadvertance sur Martinez, puis il rendait le monde du Barça un peu plus froid.