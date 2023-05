Le Clasico au Texas met en lumière la tournée estivale américaine de six équipes

Un affrontement entre les géants de la Liga Barcelone et le Real Madrid au Texas met en lumière les plans d’une tournée estivale de six équipes aux États-Unis, impliquant également Arsenal, la Juventus, Manchester United et l’AC Milan, a annoncé vendredi.

Les matchs, surnommés le Soccer Champions Tour, comprendront huit matchs commençant le 22 juillet et se terminant le 2 août et se dérouleront sur les marchés de Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Orlando et San Francisco.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine des plans pour un Classique match le 29 juillet au stade AT&T d’Arlington, au Texas, avec Barcelone et Madrid désireux de poursuivre leur croissance en Amérique du Nord.

La société d’investissement Sixth Street soutient la tournée en collaboration avec Legends – une entreprise mondiale d’expériences sportives et en direct dans laquelle Sixth Street détient une participation majoritaire – ainsi qu’avec la société mondiale de divertissement AEG, propriétaire de MLS côté LA Galaxy.

« Nous sommes fiers de nous associer aux clubs les plus célèbres du monde, qui ont les supporters les plus forts et les plus passionnés du monde, pour offrir cette rare opportunité aux fans américains de vivre le jeu au plus haut niveau », a déclaré Alan Waxman, co-fondateur et PDG de Sixth Street.

Barcelone a battu le Real Madrid 1-0 lorsque les équipes se sont rencontrées à Las Vegas à l’été 2022. FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Aussi bien que Classique, Madrid affrontera également Manchester United à Houston le 26 juillet et Barcelone affrontera Arsenal au stade SoFi d’Inglewood, en Californie. Parmi les autres temps forts, les rivaux italiens de la Serie A Milan et la Juventus se rencontreront le 27 juillet au Dignity Health Sports Park de LA Galaxy.

Shervin Mirhashemi, PDG de Legends a ajouté : « Legends est fier d’offrir aux fans du beau jeu cette expérience inoubliable cet été et d’offrir une expérience de fan qui correspondra au football de classe mondiale sur le terrain. Nous avons hâte de voir les stades remplis à travers les États-Unis avec des fans qui encouragent certains des meilleurs clubs du monde alors qu’ils participent au Soccer Champions Tour. »

Tom Braun, vice-président senior du football et des opérations commerciales et du développement commercial d’AEG, a déclaré : « Chaque match de cette série est du plus haut calibre et nous sommes ravis que les fans de football américains aient l’opportunité de voir ces matchs épiques mettant en scène des équipes légendaires en direct et en personne. »

Waxman a ajouté que le plan est d’étendre la tournée l’été prochain pour inclure des équipes de clubs féminins, ainsi que des équipes de jeunes à un moment ultérieur et « faire évoluer la série dans un format avec de vrais jeux de conséquence ».

Sixth Street a réalisé des investissements considérables dans le football ces dernières années, notamment une participation de 30% dans les opérations du stade du Real Madrid et 25% des droits de télévision de LaLiga de Barcelone. L’entreprise a récemment acquis une équipe d’expansion dans la National Women’s Soccer League, qui sera basée dans la région de la baie de San Francisco.

Plusieurs des équipes impliquées dans l’annonce de vendredi ont déjà annoncé des matchs supplémentaires aux États-Unis cet été, notamment Manchester United affrontant Wrexham à San Diego le 25 juillet et Arsenal affrontant une équipe MLS All-Stars à Washington, DC, le 19 juillet. .

HORAIRE DE LA TOURNÉE DES CHAMPIONS DE SOCCER

samedi 22 juillet

FC Barcelone vs Juventus au Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

dimanche 23 juillet

Real Madrid vs AC Milan au Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

mercredi 26 juillet

Arsenal contre le FC Barcelone au stade SoFi, Inglewood, Californie

mercredi 26 juillet

Real Madrid vs Manchester United au NRG Stadium, Houston, TX

jeudi 27 juillet

Juventus vs AC Milan au Dignity Health Sports Park, Carson, Californie

samedi 29 juillet

FC Barcelone contre Real Madrid au stade AT&T, Arlington, TX

Mardi 1er août

L’AC Milan contre le FC Barcelone au Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Mercredi 2 août

Juventus vs Real Madrid au Camping World Stadium, Orlando FL