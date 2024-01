Le Clarence : un joyau culinaire dans le Triangle d’Or de Paris

Il existe des restaurants qui promettent bien plus que de délicieux plats et vins : des destinations qui offrent la possibilité d’entrer dans un autre monde. Le Clarence à Paris est l’un de ces endroits ; celui où les meilleurs mets et vins français peuvent être savourés dans un cadre extraordinaire, comme si on découvrait une luxueuse demeure privée d’une époque révolue.

Prenez place au Clarence à l’Hôtel Dillon

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

Le Clarence est situé au 31 avenue Franklin D Roosevelt, dans le 8ème arrondissement et au cœur du Triangle d’Or – un quartier glorieux de Paris (délimité par l’avenue Montaigne, l’avenue George V et l’avenue des Champs-Elysées) considéré comme le berceau du luxe à la française.

Cette année s’annonce comme une nouvelle ère pour le quartier, avec la réouverture très attendue du hall historique d’exposition et d’événements de Paris, le Grand Palais, à temps pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (l’espace accueillera les épreuves d’escrime et de taekwondo). .)

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

Le Clarence est situé dans un manoir de 1884 construit par l’architecte Henri Parent, qui abrite aujourd’hui l’Hôtel Dillon, qui a ouvert ses portes en 2015, ainsi que le restaurant, après une restauration par des artisans qualifiés, sous la supervision de son propriétaire SAR le Prince Robert de Luxembourg. Ce dernier a souhaité reproduire à Paris l’ambiance unique de son Château Haut-Brion, à Bordeaux.

L’ambiance à l’Hôtel Dillon est celle d’une opulence raffinée. Les grands espaces du manoir présentent des boiseries, des peintures d’époque, des tapisseries et des meubles riches aux couleurs de bijoux qui créent une scène intime et séduisante.

Le caviste du restaurant La Cave du Château (Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

Le Clarence dispose de salles de restauration et de réunion privées, d’un somptueux salon et d’un élégant bar réservé aux clients du restaurant. Au rez-de-chaussée se trouve également un caviste exceptionnel – La Cave du Château, qui présente les millésimes des vignobles du Domaine Clarence Dillon, ainsi qu’une sélection savamment organisée des meilleurs grands crus et spiritueux produits en France. Ce caviste hors du commun met en valeur la variété et la formidable complexité des terroirs viticoles français.

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

Le chef Christophe Pelé a valu au Clarence deux étoiles Michelin un an seulement après son ouverture, et le restaurant rappelle pourquoi la cuisine française parfaitement exécutée est vénérée dans le monde entier. La philosophie culinaire du Clarence est de « cultiver la tradition tout en continuant à innover ».

Pelé entretient un profond respect pour les disciplines fondamentales de la cuisine française, tout en explorant constamment de nouvelles saveurs et façons d’exciter le palais. Il recherche et s’inspire des meilleurs producteurs artisans, dans une approche résolument moderne avec les meilleurs ingrédients de saison. Pelé crée des plats exquis, précis et parfaitement équilibrés, et comme pour un restaurant qui possède l’une des meilleures cartes de vins au monde, il est adepte de l’art complexe d’associer le vin à la nourriture.

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

Charles Weylan, récemment nommé directeur du restaurant, travaille en harmonie avec Pelé pour présenter une expérience inoubliable où une cuisine et du vin exceptionnels et contemporains sont servis dans un cadre magnifique, et un service parfaitement chorégraphié établit un équilibre entre chaleureux et formel. Il existe de subtiles fioritures de théâtre culinaire, où des dômes d’argent sont soulevés pour révéler des plats et où de la viande parfaitement rôtie est présentée sur un char (un chariot à découper) et savamment tranché à table.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’arrivée du chariot de fromages est un événement en soi, et vous pourrez choisir parmi une sélection étonnante, avant de vous retirer au salon et de contempler la vue sur le Grand Palais autour d’un dessert et d’un digestif.

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Le Clarence)

le-clarence.paris