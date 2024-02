Le Clarence, Paris Restaurant Critique

Le Clarence est presque aussi bien. Une après-midi ou une soirée passée dans cette institution parisienne est placée sous le signe de la décadence. La meilleure cuisine (qualité double étoile Michelin, pour être précis) servie aux côtés du meilleur vin, dans l’un des plus beaux cadres de la ville. Très bien, bien, bien, mais est-ce que cela vaut vraiment la peine de débourser pour une visite ? Bref, oui, dit Rébecca Cox.

Critique : Restaurant Le Clarence, Paris

Paris est pour les amoureux, et Le Clarence est pour les amoureux de Paris. Si, comme moi, votre vie de rêve implique que vous viviez dans un grand manoir parisien, avec des intérieurs maximalistes d’antan, du velours, encore du velours, des tons riches de bijoux et des détails dorés, sirotant du champagne et recevant des invités, votre voyage au Clarence ne vous décevra pas. . La salle de réception principale est le cadre du champagne et des canapés, un accueil chaleureux dans un cadre confortable (et typiquement français). SAR le Prince Robert de Luxembourg a sélectionné pour l’espace des tableaux, des vases et des meubles anciens provenant d’antiquaires et de marchés aux puces : il y a quelque chose d’intéressant partout où vous regardez, et en vous promenant dans cette grande salle, champagne à la main, en vous prélassant dans la faible lumière hivernale de un après-midi parisien à travers les fenêtres orientées à l’ouest donne le ton idéal à l’expérience culinaire à suivre.

LE VIN

Qu’est-ce qu’il y’a au menu? Eh bien rien, en fait, il n’y a pas de menu fixe seulement une sélection quotidienne de plats à base des meilleurs ingrédients de saison. Alors commençons par le vin, d’accord ? Premièrement, il est possible de visiter Le Clarence et de ne pas boire. Possible, mais imprudent. Ce restaurant français légendaire appartient à la dynastie viticole Domaine Clarence Dillon, dirigée par SAR le Prince Robert de Luxembourg, et le vin est donc traité avec la même importance que la nourriture. Les amateurs de vin apprécieront de parcourir non pas une mais deux cartes de vins complètes comprenant 1 400 références de vins provenant de 250 vignerons à travers la France et de sélectionner manuellement chacune de leurs coulées, tandis que les novices (comme moi) placeront leur destin de boissons entre les mains incroyablement compétentes du sommelier.

En fait, arriver au Clarence et remettre votre destin entre les mains de l’excellent personnel est tout à fait la meilleure façon de profiter au maximum de votre après-midi. Le contrôle est inutile. Qu’est-ce que je bois ? Qui sait, c’est superbe ! Qu’est-ce que je mange ? Ne vous en faites pas, c’est délicieux ! Quelle heure est-il? Le temps n’existe plus !

LA NOURRITURE

En parlant de temps, il est temps de dîner. Tête Chef Christophe Pelé Le Clarence a reçu et maintenu deux étoiles au Guide Michelin depuis 2017 et, pendant trois années consécutives, le favori parisien a été classé sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde. Mais les étoiles, les récompenses et les prix astronomiques des menus n’ont que peu d’importance sans une nourriture suffisamment bonne pour attirer les foules et créer des souvenirs impérissables. Canapés en velours et bons vins contribuent grandement à différencier un restaurant parisien, mais pour la plupart, tout repose sur les saveurs. Et chacun (parmi plusieurs milliers) testé lors de ma visite était superlatif.

J’ai eu suffisamment d’expériences de menus de dégustation pour procéder avec prudence. Plat après plat, des assiettes interminables et un buffet de saveurs si riche que la faim est remplacée par l’inconfort et, finalement, par la peur, qu’elle ne finisse jamais. Mais ce n’est vraiment pas le cas au Clarence, même si vous optez pour le repas de six ou sept « séquences ». Chaque portion est distinctement différente, des assiettes parfaitement équilibrées, parfaitement assemblées avec des mini-bouchées et arrosées de vins savamment assortis. « Ne touchez pas à la brioche feuilletée ! Me dis-je alors que je me prépare pour le repas à venir, pour me retrouver à revenir bouchée après bouchée de la riche pâtisserie au beurre jusqu’à ce que l’assiette soit vide, parsemée de miettes. « Ne finissez pas le rouget, il y en a d’autres à venir ! Je me le rappelle, alors que j’utilise la plus grosse miette de pâtisserie pour éponger la dernière goutte de sauce qui l’accompagne. Miraculeusement, plus de place apparaît avec l’arrivée du quatrième plat de poisson et plus tard, encore plus, pour le soufflé au chocolat et aux truffes et même les douceurs entièrement facultatives servies avec un expresso et une dernière gorgée de vin.

La clé ici est le temps et l’espace. Rien ne presse au Clarence. Prendre son temps est encouragé. Savourer chaque bouchée, prendre un verre de plus. Les salles à manger impeccablement décorées sont spacieuses et les tables séparées, ajoutant encore une fois à l’effet d’avoir été invité à un déjeuner ou un dîner tranquille dans une maison privée incroyablement grandiose, plutôt que dans un restaurant en activité. Ce n’est pas un repas au restaurant, c’est une excursion d’une journée, une mini pause, une virée gourmande parisienne. Comme nous l’avons mentionné, Paris est après tout pour les amoureux.

LE DERNIER MOT

Comme je l’ai dit, c’est presque trop bon. L’expérience culinaire au Clarence est dangereusement proche d’être trop indulgente, trop chère, trop riche, aussi… enfin, trop. Mais il suit parfaitement la ligne et offre, à la place, exactement le bon niveau de décadence. C’est si bon.

CARTE DU CLARENCE

Le déjeuner commence à 150 € pour trois séquences | le-clarence.paris/menu

LIVRE

Le Clarence, 31, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris | 01 82 82 10 10 | le-clarence.paris