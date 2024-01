Le CJP Isa s’en prend à l’avocat du PTI, Latif Khosa, pour ses « accusations »

Le chef du PTI Latif Khosa (à gauche) et le CJP Qazi Faez Isa. — Site Web/Fichier X/LatifKhosaP/SC

ISLAMABAD : Un jour après que Latif Khosa du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a refusé de contester une affaire devant le tribunal du juge en chef du Pakistan (CJP) Qazi Faez Isa, le juge suprême a interpellé l’avocat chevronné pour ses accusations contre le tribunal. .

Lors de sa comparution devant le SC dans une affaire liée au service, Khosa a exhorté le tribunal suprême à corriger la requête du fondateur du PTI, Imran Khan, concernant la disqualification dans l’affaire Toshakhana, pour audience.

Un jour plus tôt, l’avocat principal avait retiré la requête du parti – déposée le 26 décembre 2023 – sollicitant une procédure d’outrage contre la Commission électorale du Pakistan (ECP) pour son incapacité présumée à garantir des règles du jeu équitables avant les prochaines élections.

Lors de sa comparution devant le tribunal lundi, Khosa avait déclaré : « Nous ne voulons pas combattre cette affaire dans votre [CJP Isa’s] tribunal. Merci beaucoup.”

À cela, le juge en chef a fait remarquer : « Si vous n’acceptez pas le verdict, alors il n’y a rien à faire. [court] peut faire […] Vous détruisez toutes les institutions du Pakistan. »

Cependant, lors de l’audience d’aujourd’hui, lorsque le leader du PTI a soulevé la question de l’affaire Toshakhana, le plus haut juge a déclaré : « D’un côté, vous exprimez votre méfiance à l’égard du système judiciaire, de l’autre, vous demandez également réparation. [for your clients].»

“Khosa sahib, vous lancez des allégations [against us when outside the court]», a fait remarquer le CJP Isa.

Cependant, le juge en chef a ordonné à Khosa de déposer une demande d’audience anticipée, l’assurant que le tribunal veillerait à ce que toute réparation disponible conformément à la loi soit dûment accordée.

Les remarques du plus haut juge interviennent alors que le plus haut tribunal, le 27 décembre, avait refusé de tenir une audience immédiate sur le plaidoyer de Khan contre la décision de la Haute Cour d’Islamabad (IHC) – rejetant sa requête demandant la suspension de sa condamnation par un procès dans l’affaire Toshakhana – en raison de l’indisponibilité des juges en raison des vacances d’hiver.

La conversation intervient dans le contexte d’un revers majeur subi par le PTI après que le banc de trois membres dirigé par le juge en chef a confirmé l’appel de l’ECP contre le verdict de la Haute Cour de Peshawar (PHC) qui avait annulé la décision du corps électoral de révoquer le parti « chauve-souris » » sur les sondages « illégaux » au sein du parti.

Dans son ordonnance unanime du 13 janvier, le tribunal a déclaré que puisque l’ECP avait demandé au PTI d’organiser ses élections intra-parties depuis le 24 mai 2021, époque où le parti était au pouvoir, « on ne peut pas affirmer que l’ECP victimisait le PTI ». “.

La décision a laissé le parti « au sec » avant les élections du 8 février, car ses candidats devraient désormais se présenter aux élections de manière indépendante.