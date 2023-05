Le City Football Group de Manchester City achète son 13e club

City Football Group, la société mère de Manchester City, a acheté un 13e club pour l’ajouter à son portefeuille. La formation brésilienne Bahia est la dernière à rejoindre les rangs du groupe, et c’est la deuxième à sortir d’Amérique du Sud. Jeudi, City Football Group a acheté 90% de la société. Les 10% restants restent avec l’administration actuelle, lui donnant le pouvoir sur les kits et les couleurs du club.

L’accord a coûté au groupe un peu moins de 200 millions de dollars. Il s’agit de la deuxième transaction la plus chère en termes d’acquisition d’un club par le groupe. Le premier, sans surprise, était Manchester City. Le PDG de City Football Group, Ferran Soriano, est ravi à l’idée d’ajouter un club brésilien aux rangs de City.

« Le potentiel est spectaculaire », a déclaré Soriano. « C’est la plus grande source de talents au monde. L’occasion ne peut pas être perdue et je veux aider.

Soriano fait allusion au fait que ces clubs satellites permettent des entraînements et des transferts entre eux. Le groupe Red Bull, avec Salzbourg, Leipzig et New York notamment, s’en distingue. De plus, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a déclaré son intention de faire de même avec son club. Même le Bayern Munich et le LAFC ont annoncé une coentreprise en termes de développement des joueurs plus tôt cette année.

Cependant, Soriano soutient qu’il veut également faire grandir Bahia en tant que club.

« C’est un projet à long terme », a-t-il déclaré. « Il suffit de regarder Manchester City, qui a remporté quatre des cinq dernières Premier League. Il a fallu 14 ans de travail pour en arriver là.

City Football Group acquiert un autre club

Bahia est un club assez grand au Brésil. Par exemple, il a remporté l’élite à deux reprises. Cependant, le plus récent de ces triomphes remonte à 1988. C’est la troisième équipe sud-américaine à rejoindre les rangs du CFG. Les autres sont Montevideo City Torque en Uruguay et Bolivar côté bolivien. Ce dernier n’est qu’un « club partenaire », ce qui signifie qu’il a accès à « un large éventail d’expertises, de technologies propriétaires, de meilleures pratiques et de conseils stratégiques développés par City Football Group via sa structure multi-clubs ».

Les 10 autres clubs du City Football Group sont Manchester City (Angleterre), Troyes (France), Palerme (Italie), Gérone (Espagne), New York City (États-Unis), Melbourne City (Australie), Yokohama F. Marinos ( Japon), Sichuan Jiuniu (Chine), Mumbai City (Inde) et Lommel SK (Belgique).

PHOTO : IMAGO / Fotoarena