Le city break français alternatif qui propose des festivals de musique live avec café et croissants gratuits

Je vais à Vienne. Vous voulez dire Vienne ? Non, Vienne, une ville de France.

Comme tout le monde pensait que j’étais parti pour la capitale autrichienne, les Français doivent clairement commencer à crier sur leur joyau historique du haut de son incroyable amphithéâtre.

Trisha emmène son vélo gratuit pour une balade le long du Rhône Crédit : fourni

Déroulez le tonneau et admirez une cave à vin dans le cadre de votre voyage

Située sur les rives du Rhône dans le sud-est du pays, Vienne est une bonne destination pour une escapade citadine, tout comme Lyon, plus connue, à 20 miles au nord.

Des vins merveilleux, une cuisine fabuleuse, des ruines romaines, du jazz et de la confiture. Il a tout.

Je l’ai visité pendant le festival de jazz d’été, lorsque la musique envahit tous les coins de la ville pendant deux semaines, divertissant plus de 200 000 fans.

Le cœur battant de l’événement est le Théâtre Antique, un amphithéâtre construit à flanc de colline vers 40 à 50 après JC.

Il a accueilli des légendes telles que George Benson et Herbie Hancock devant une foule de 8 000 personnes.

Confiture de fraise et basilic

Je suis monté et monté pour trouver une place libre sur les marches de pierre et j’ai eu droit à un coucher de soleil spectaculaire pendant que George chantait son Grammy Award Give Me The Night.

Le festival propose un concert toute la nuit, avec du café et des croissants gratuits pour ceux qui continuent de jazzer à 5h30.

Ce qu’il faut sur les croissants, c’est une ou deux cuillerées de confiture faite par Philippe Bruneton, officiellement le meilleur confiturier de France.

Il produit 50 000 pots par an de spécialités comme la fraise-basilic ou la framboise-chocolat dans son atelier de Longes tout proche.

J’ai fait un voyage de groupe pour visiter sa boutique, pas plus grande qu’un garage, et nous sommes tous repartis avec des bocaux, pour seulement 4 £.

Séjournez au pittoresque Grand Hôtel de La Poste de Vienne et vous aurez droit à encore plus de confiture de Philippe. C’est sur leur superbe buffet de petit-déjeuner avec de la viande, du fromage et des gâteaux faits maison.

L’ancien relais de poste du XVIIIe siècle de 36 chambres individuelles est parfaitement placé, à deux minutes à pied de la gare et entouré de commerces et de restaurants. Les pistes cyclables le long de la rivière à proximité et sur les routes serpentant à travers les vignobles en terrasses et les montagnes ne manquent pas.

Si vous séjournez dans un hôtel de ville, vous pouvez louer un vélo électrique gratuitement auprès de l’office de tourisme.

J’ai fait une visite guidée le long de la piste cyclable ViaRhona et j’ai observé les canoéistes sur la rivière utiliser beaucoup plus d’énergie que moi.

Vélo rendu, c’était l’heure de la détente — repos et rafraîchissement — avec le chef Philippe Girardon.

Il a le Domaine de Clairefontaine, étoilé au guide Michelin, mais nous avons déjeuné dans son bistrot voisin, Le Cottage.

Et nous avons eu droit à deux cours incroyables pour 16 £. Nous avons manqué le vin pour nous réserver une séance de dégustation à la Maison E. Guigal, qui produit jusqu’à neuf millions de bouteilles par an.

Les dégustations coûtent à partir de 10 £ et vous pouvez également visiter son musée abritant des équipements, des outils et des pièces de monnaie romaines.

Les Romains ont laissé leur empreinte dans toute la Vienne et un musée construit sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal abrite des trésors dont des mosaïques colorées.

Il y a aussi une cathédrale du XIe siècle, un cloître sculpté, un obélisque de 50 pieds, qui peut ou non être le tombeau du gouverneur romain Ponce Pilate, et le temple d’Auguste à admirer.

Vienne ressemble à une petite ville française – places pavées, rues étroites, balcons en fer forgé et un café ou un restaurant à chaque coin de rue. L’un de mes repas préférés — des criques géantes (galettes de pommes de terre) aux légumes — était à L’Estancot, à l’ombre de la cathédrale.

Les rues sont bondées tous les samedis pour l’un des plus grands marchés de France, où 350 marchands vendent de la nourriture et des fruits, des articles ménagers et des chapeaux.

En plus d’une vidéo du supremo du jazz George, je suis rentré chez moi avec du vin, de la confiture – et le visage d’un cochon, que je vais maintenant expliquer.

En explorant Vienne, je suis tombé sur le potier Jean-Jacques Dubernard qui fabrique des pièces uniques en terre vernissée dans son petit atelier poussiéreux, avec un tour de potier dans la vitrine.

Et parmi ses animaux excentriques, j’ai choisi mon préféré, un cochon. Vous ne trouverez pas cela à Vienne !