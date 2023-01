Le cirque Twitter d’Elon Musk a-t-il blessé Tesla? Nous le découvrons aujourd’hui

C’est difficile d’être un fan de Tesla. La valeur de revente des voitures électriques autrefois populaires de l’entreprise diminue avec les actions de l’entreprise. Le PDG de Tesla, Elon Musk, quant à lui, est obsédé par un effondrement de Twitter après l’autresouvent causée par des décisions comme ses récentes mesures pour inviter à nouveau des suprémacistes blancs et des néonazis autrefois interdits.

Plus tard dans la journée sera un autre test alors que la société rapporte son résultats du quatrième trimestre fiscalau cours de laquelle il donnera raison aux ennemis ou ravivera les croyances de nombreux fans dans l’entreprise.

Les trois derniers mois ont été un tourbillon, même pour une entreprise comme Tesla, dont le PDG mercuriel était déjà devenu un incontournable de la sphère Twitter. avec ses tweets hype l’avenir qu’il envisage, tout en rabaissant les journalistes qui posent des questions difficiles. Depuis qu’il a payé plus de 44 milliards de dollars pour prendre la relève en tant que propriétaire et PDG de Twitter, Musk a changé cette approche pour passer à l’overdrive, partageant des théories du complot, attaquer la communauté transsexuelle et tweetant avec des commentateurs politiques extrémistes.

Pendant ce temps, les actions de Tesla ont cratéré de 65% l’année dernière, en partie parce que Musk a éteint ses clients et s’est trop dispersé à un moment où la concurrence de des géants comme General Motors, BMW et Toyota chauffe. Les actions de la société ont récupéré une partie de leurs pertes depuis le début de l’année, augmentant d’environ 33% à 143,75 $ – ce qui est encore bien en deçà de la valeur ajustée de la société. record de 407 $ il y a un peu plus d’un an.

Mercredi, la société doit annoncer ses bénéfices et ses ventes pour la saison des fêtes. Normalement, il s’agirait d’un communiqué financier par cœur, où les analystes et les investisseurs liraient les données pour glaner les dernières informations sur le célèbre constructeur de voitures électriques. Mais cette fois, cela peut servir de référendum sur l’avenir de l’entreprise, et si elle peut réussir malgré l’attention de Musk partagée avec d’autres projets comme la fusée start-up SpaceXmédical démarrage Neuralink et, bien sûr, Twitter.

“Beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les actions de Tesla”, a écrit l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, dans un message aux investisseurs au début du mois. “La balade de Cendrillon est terminée pour Tesla et Musk doit maintenant naviguer dans l’entreprise à travers cette sombre macro-tempête de catégorie 5 au lieu de se concentrer sur son nouvel enfant en or Twitter qui reste une distraction et un surplomb pour l’histoire/le stock de Tesla à notre avis.”

De nombreux analystes ont utilisé le terme “distraction” pour décrire l’obsession apparente de Musk pour Twitter. Il est critiqué pour le temps qu’il a passé sur le réseau social en difficulté depuis qu’il a pris ses fonctions de PDG.

“Nous pensons que M. Musk est de plus en plus isolé en tant que gestionnaire des finances de Twitter avec sa gestion des utilisateurs sur la plate-forme”, ont écrit les analystes d’Oppenheimer dans un message aux investisseurs le mois dernier, lorsque la société a été parmi les premiers depuis des années de rétrograder l’action de Tesla de “Surperformer” à “Performer”. “Nous voyons le potentiel d’une boucle de rétroaction négative des départs des annonceurs et des utilisateurs de Twitter … tout comme l’environnement concurrentiel de Tesla s’intensifie.”

En des temps meilleurs, Musk aurait peut-être mieux résisté à cette tempête. Après tout, il était auparavant la réponse de l’industrie technologique à l’industriel milliardaire de la bande dessinée Tony Stark, également connu sous le nom d’Iron Man. Et comme dans tout bon drame moderne, le personnage principal est loin d’être parfait et son avenir est tout aussi incertain.

Les analystes s’attendent en moyenne à ce que Tesla enregistre un bénéfice de 1,13 $ par action sur près de 24 milliards de dollars de ventes, selon aux enquêtes publiées par Yahoo Finance. Cela équivaudrait à un bond de 32 % des bénéfices sur une augmentation de 35 % des ventes.

Les investisseurs et les analystes écouteront également attentivement tout ce que Musk dira lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats mercredi. L’entreprise réduire les prix de ses voitures jusqu’à 20 % plus tôt ce mois-ci, une décision que les analystes ont considérée comme s’attaquant à des concurrents, bien qu’elle ait également bouleversé les propriétaires et revendeurs actuels de Tesla, qui ont soudainement dû se contenter d’avoir payé plus ou d’avoir moins vendu leur voiture d’occasion.

“Les baisses de prix ont un impact énorme sur [Tesla’s] l’économie”, a déclaré Toni Sacconaghi, analyste de Bernstein, dans une note aux investisseurs avant Rapport sur les revenus de Tesla.