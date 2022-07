Le cirque se rendra à Walnut le mardi 2 août ; parrainé par la Chambre de commerce – Shaw Local

Grâce au parrainage de la chambre de commerce de Walnut, les cirques Culpepper et Merriweather viendront à Walnut avec des spectacles à 17 h et 19 h 30 le mardi 2 août au W ​​Field situé à S. Main St. et E. Walnut. St.

Le Cirque C&M propose des divertissements familiaux depuis 37 ans. Le cirque à un seul anneau et chapiteau a été présenté dans l’émission spéciale A&E : Under the Big Top, Nick News : On the Road with Circus Kids et, plus récemment, Big Top Town d’OETA.

La toute nouvelle performance de 2022 présente des félins présentés par Trey Key, des aériens extraordinaires Simone et Kelly, des cavaliers fidèles à cru de 10e génération, le duo Perez Daredevil sur la corde raide et la roue du destin, le clown de cirque Leo Acton et Brandon Ayala sur le Rola Bola .

Le Cirque C&M montera le chapiteau à 9h30 alors que le public est invité à voir le chapiteau se lever. Les visiteurs pourront également visiter les lieux, en apprendre davantage sur la vie sur la route et voir les animaux en vedette.

À 16 h, le Midway ouvrira ses portes avec des balades à poney, des rebonds sur la lune, un toboggan géant, de la peinture faciale, des stands de concession et une billetterie ouverte. Des spectacles de cirque sont programmés à 17h et 19h30

Les billets peuvent être achetés avant le jour du cirque chez Avanti Foods, Citizens First State Bank, Ice Box, Walnut Acres County Store et la Walnut Public Library.

Les billets avancés sont disponibles au coût de 12 $ pour les adultes et de 7 $ pour les enfants de 2 à 12 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les billets seront disponibles le jour de l’événement au coût de 15 $ pour les adultes et de 8 $ pour les enfants de 2 à 12 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus.

L’achat de billets à l’avance rapportera un pourcentage plus élevé au sponsor, ce qui signifie plus d’argent pour la communauté.

Pour plus d’informations sur le spectacle de cette année, visitez cmcircus.com, envoyez un e-mail à [email protected], appelez le 580-326-8833 ou trouvez C&M Circus sur les réseaux sociaux.