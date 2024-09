Le Cirque Éloize subit des pertes de plusieurs millions de dollars après une rupture massive d’une conduite d’eau à Montréal

Une compagnie de cirque basée à Montréal, le Cirque Éloize, a perdu des millions de dollars en équipement, costumes et archives lorsqu’une conduite d’eau de la ville s’est brisée et a inondé son entrepôt le mois dernier.

Le directeur de la compagnie de théâtre estime que la ville doit assumer ses responsabilités.

« Une compensation financière, car on a beaucoup perdu », a dit Jeannot Painchaud à propos de ce que recherche l’entreprise.

La tournée du cirque est suspendue depuis six mois en raison de dégâts des eaux, qui ne seront pas entièrement couverts par l’assurance, a-t-il précisé.

« Nous ne pouvons pas penser à repartir en tournée. Il faut s’occuper de tout ça. Trouver un nouvel entrepôt, ce que nous n’avons pas », a-t-il dit.

Une conduite d’eau brisée projette de l’eau dans les airs dans une rue de Montréal, provoquant d’importantes perturbations de la circulation le 16 août. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Les représentations se poursuivront dans le studio du cirque car, selon lui, le bâtiment n’a pas été touché.

Les spectacles de la compagnie de cirque sont connus dans le monde entier et la plupart de son matériel était entreposé sur la rue Notre-Dame. Le 16 août, le bris d’une conduite d’eau a créé un gigantesque geyser sur le boulevard René-Lévesque, à l’est de l’avenue de Lorimier, peu avant 6 h du matin, inondant les rues avoisinantes.

Plusieurs commerces et résidences ont été touchés, dont la compagnie de moutarde La Morin, dont le propriétaire Julien Morin a déclaré que les pertes pourraient atteindre 1 million de dollars.

Painchaud a fait visiter à CBC News les installations de stockage de la compagnie de cirque, montrant comment les eaux ont atteint leur hauteur, détruisant les consoles électriques, l’éclairage, les décors de scène et plus encore.

Pour lui, le pire, c’est de perdre les archives. Tout a disparu, dit-il.

« C’est un peu déchirant parce que cela représente 32 ans d’histoire », a-t-il déclaré, soulignant que son équipe avait eu des discussions avec la ville et que « jusqu’à présent, nous avons une excellente collaboration. Je pense qu’ils nous aideront. Ils doivent nous aider. Bien sûr, c’est leur entière responsabilité. »

REGARDER | Voyez à quoi cela ressemble maintenant à l’intérieur de l’entrepôt où la troupe de cirque a presque tout perdu : Une compagnie de cirque confrontée à des millions de dollars de dommages après le bris d’une conduite d’eau à Montréal Le Cirque Éloize a été contraint de suspendre ses tournées pendant six mois lorsqu’une importante conduite d’eau de Montréal a éclaté en août près de ses unités de stockage, inondant ses décors, son équipement et ses costumes.

Une société de marketing subit de lourdes pertes

D’autres personnes qui partagent le bâtiment avec la compagnie de cirque sont confrontées à des conséquences similaires.

Eric Jutras est propriétaire d’une entreprise de marketing appelée Groupe Promo-Staff. Selon lui, environ quatre pieds d’eau se sont accumulés après le bris de la conduite principale. Il n’y a pas eu d’électricité par la suite et le bâtiment a été condamné pendant un certain temps. Il a déclaré que son entreprise cherchait un nouvel emplacement.

M. Jutras a non seulement perdu de l’équipement et du matériel promotionnel, mais il a dû annuler des événements. Parmi ces événements, son entreprise offre des ballons de soccer à des clubs et à des équipes. Environ 3000 ballons de soccer ont été contaminés par des moisissures et ont dû être jetés, a-t-il précisé.

Il estime avoir perdu au moins 130 000 $, mais il n’a pas eu le temps de faire une comptabilité complète car il essaie de nettoyer le désordre et de trouver un nouvel emplacement.

Il a déclaré que son assurance couvrait les pertes, mais que cela avait été un « cauchemar logistique ».

Les personnes concernées attendent toujours de savoir quelle indemnisation elles recevront de la ville.

Le porte-parole de la Ville de Montréal, Hugo Bourgoin, a indiqué que la Ville est sensible aux conséquences vécues par la population à la suite de l’éclatement de la canalisation.

« Les citoyens concernés ont eu 15 jours pour déposer une réclamation pour dommages matériels », a-t-il indiqué dans un courriel. « L’analyse des réclamations est en cours et prendra quelques semaines. »

La Ville a annoncé que la conduite d’eau qui a éclaté devait être inspectée dans les prochains mois. Peu après l’incident, Chantal Morissette, directrice des services d’eau de la Ville, a déclaré que la Ville surveillait la conduite d’eau.

« Il y avait une détérioration à cet endroit et c’est la raison pour laquelle la conduite d’eau était sous surveillance », a déclaré Morissette à l’époque. « La prochaine inspection approchait. »

Il a depuis été révélé que la partie de la conduite d’eau qui s’est brisée devait durer encore une décennie, selon une analyse commandée par la ville après la dernière inspection de la conduite en 2018.

Une personne traverse à vélo une rue inondée en raison d’une rupture de conduite d’eau à Montréal. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Morissette a déclaré qu’un délai de cinq à sept ans entre les inspections est la norme, selon l’état de la conduite d’eau.

Lors d’une séance d’information technique le mois dernier, Morissette a déclaré que les câbles d’acier qui structurent le revêtement en ciment du pipeline se dégradaient, à ce stade, à un rythme d’un ou deux par an, une norme de l’industrie.

Mais, d’une manière ou d’une autre, ce rythme s’est accéléré au cours des six années écoulées depuis 2018.

« Nous cherchons ce qui a provoqué une détérioration plus rapide du conduit », a-t-elle déclaré.