Le Cirque du Soleil enchante au NOW Arena à Hoffman Estates – Shaw Local

La magie pure décrirait «Corteo», une production pleine de fantaisie du Cirque du Soleil, dont l’art du cirque signature est associé à un théâtre captivant et à des chanteurs et musiciens en direct partageant l’espace de représentation. Il se déroule jusqu’au 4 juin à la NOW Arena de Hoffman Estates, avec quatre spectacles restants.

Un clown qui se retrouve entre ciel et terre propulse l’histoire, le dialogue un mélange de langues reflétant la distribution internationale et les fans mondiaux qui ont apprécié « Corteo » au fil des ans.

Le public est entraîné dans le monde onirique du clown, avec une musique extraordinaire créant des paysages émotionnels changeants. Tout est rythmé par des personnes défiant les contraintes normales du corps humain.

La roue Cyr est l’un des actes dramatiques de « Corteo » du Cirque du Soleil. (Maja Prgomet)

Il y a de l’humour, des costumes merveilleux, des effets spéciaux qui charment (et qu’il serait dommage de divulguer), et des touches de beauté éthérée, souvent évoquées par des numéros aériens étonnants. Chaque membre de la grande distribution aux multiples talents a perfectionné ses propres compétences spéciales qui étonneront.

Le spectacle maintient un lien intime avec le public en n’utilisant que la section médiane de l’arène, magnifiquement encadrée par un rideau peint géant délicatement transparent qui s’enroule pour révéler la scène.

« Corteo » est une création dynamique et joyeuse qui plaît à tous les âges. Attrapez-le pendant que vous le pouvez.

Les représentations sont offertes à 19 h 30 le 2 juin; à 15h30 et 19h30 le 3 juin ; et 13 h le 4 juin. NOW Arena est au 5333 Prairie Stone Parkway à Hoffman Estates. Pour les billets, visitez www.cirquedusoleil.com/corteo.