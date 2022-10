Le Cirque du Soleil célèbre sa soirée d’ouverture à ATL

Le chapiteau était grand illuminé hier soir alors que les VIP d’ATL se réunissaient pour une soirée spéciale de divertissement.

Le Cirque du Soleil KURIOS ouvre ses portes à Atlanta

Cirque du Soleil KURIOS – Cabinet de curiosités a ébloui le public lors de la soirée d’ouverture sous l’emblématique chapiteau blanc et jaune à la station Atlantic le jeudi 6 octobre.

De Bébé Tate aux acteurs de « Love is Blind », les plus grandes personnalités d’Atlanta étaient présentes. Les célébrités comprenaient Cameron Hamilton, Lauren Speed, Matt Barnett et Amber Pike de “Love is Blind”; le rappeur Baby Tate ; Will Buie Jr. (“Bunk’d”); Jacob Latimore (“Le Chi”); Melissa Ponzio (“Feu de Chicago”); et Ed Roland du groupe de rock Collective Soul.

Mike Newquist, président de la division des spectacles de tournée du Cirque du Soleil Entertainment Group, était présent pour la première à Atlanta.

Newquist a déclaré: «Le public nous a réservé un accueil si chaleureux ce soir et nous sommes vraiment ravis d’être de retour à Atlanta. KURIOS est un spectacle tout à fait unique et c’est un honneur de pouvoir le partager avec les habitants d’Atlanta jusqu’au 24 décembre.

Découvrez une bande-annonce de l’événement incroyable ci-dessous:

Regardez la bande-annonce du Cirque du Soleil KURIOS

Acclamé par la critique dans le monde entier, KURIOS—Cabinet de curiosités revisite de manière étonnante le style de performance caractéristique du Cirque du Soleil en tissant des acrobaties à couper le souffle avec une touche rafraîchissante de poésie, d’art et d’humour. Évasion époustouflante de la réalité, KURIOS dévoile un univers festif d’inspiration steampunk où l’inattendu se cache à chaque recoin.

Dans un passé alternatif mais familier, KURIOS entre dans le laboratoire mécanique d’un inventeur convaincu qu’il existe un monde caché et invisible, un endroit où les idées les plus folles et les rêves les plus grandioses l’attendent. Une fois que l’inventeur réussit à déverrouiller la porte de ce monde de merveilles, le temps s’arrête complètement et une distribution exaltée de personnages d’un autre monde envahit son cabinet de curiosités, donnant vie à ses créations de fortune une par une. Alors que le visible devient invisible et que les perspectives se transforment, KURIOS éclate en une célébration du pouvoir de l’imagination.

Découvrez plus de photos de la soirée d’ouverture de KURIOS à ATL ci-dessous:

Créé à Montréal en 2014, KURIOS a fasciné plus de 4,5 millions de spectateurs dans 30 villes du monde avec plus de 2 000 représentations animées par sa distribution de 49 artistes de classe mondiale.

KURIOS circule à Atlantic Station ouvert maintenant, jusqu’au 24 décembre

INFORMATIONS SUR LES BILLETS

À partir d’aujourd’hui, les billets pour les représentations d’Atlanta de KURIOS—Cabinet de curiosités sont disponibles en ligne exclusivement pour les membres du Club Cirque. Pour un abonnement gratuit et facile, visitez clubcirque.com.

Suivez #KURIOS et #cirquedusoleil sur les réseaux sociaux