Le cirque de sortie de Man United de Cristiano Ronaldo engloutit le Portugal

AL SHAHANIYA, Qatar – milieu de terrain portugais Bernardo Silva fait de son mieux pour dire toutes les bonnes choses. S’exprimant lors de la première conférence de presse du Portugal depuis son arrivée au Qatar, et devant une tente médiatique bondée au Al Shahaniya Sports Club, la star de Manchester City a dû insister plus d’une fois sur le fait que les retombées de Cristiano RonaldoL’interview explosive de Piers Morgan, qui a conduit à une résiliation “mutuelle” de son contrat avec Manchester United, ne cause pas de distraction avant leur campagne de Coupe du monde. Finalement, cependant, le masque a glissé.

“Je ne comprends pas votre persistance à ce sujet car il n’y a rien”, a déclaré Silva, arborant l’expression d’un homme qui s’était depuis longtemps lassé des questions. “C’est dommage de parler de cette situation de Cristiano alors que nous avons une Coupe du monde à jouer.”

C’était la même chose pour Ruben Neves quand il a pris la parole le lendemain, le milieu de terrain des Wolves ne voulant rien offrir de plus que son opinion selon laquelle Ronaldo est dans “une forme phénoménale”.

L’intérêt autour de l’attaquant de 37 ans a été tel que lorsque Silva est arrivé pour parler, une cinquantaine d’équipes de tournage – toutes poussant et bousculant pour tenter d’accéder – ont dû être maintenues à l’extérieur. Il est de tradition que les capitaines prennent la parole lors des conférences de presse d’avant-match 24 heures avant les matchs, mais le Portugal a décidé de faire entrer Ronaldo tôt lundi matin, sans en informer les médias réunis au Qatar, dans le but d’éviter une partie de l’éblouissement médiatique.

C’était révélateur que l’une des premières choses qu’il a dites a été un appel aux journalistes pour qu’ils cessent de poser des questions à ses coéquipiers sur l’interview et la fureur qu’elle a provoquée. “S’il vous plaît, ne posez pas de questions sur moi aux joueurs, posez des questions sur la Coupe du monde”, a-t-il déclaré. “Je parle quand je veux.”

Ceci, cependant, est précisément le problème.

Cristiano Ronaldo pourrait être lâché par l’entraîneur Fernando Santos pour le deuxième match. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que parmi de nombreux autres problèmes avec l’interview de Morgan, Man United était en colère contre le moment parce que les premiers éléments ont été dévoilés dans les heures qui ont suivi leur spectaculaire victoire 2-1 sur Fulham et Alejandro Garnachopremier but de Premier League. Des sources à l’intérieur du camp portugais ont également déclaré que la décision de leur joueur vedette de s’exprimer juste avant la rencontre de l’équipe à Lisbonne a soulevé des sourcils, bien qu’il soit admis qu’après 191 apparitions pour l’équipe nationale, il “fait ce qu’il veut”.

Mais même si cela peut être vrai en dehors du terrain, l’attitude vis-à-vis de son influence en dehors du terrain change. Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo devrait entamer jeudi le premier match du Portugal dans le groupe H contre le Ghana, mais que l’entraîneur Fernando Santos envisage déjà de le laisser tomber pour leur deuxième match contre l’Uruguay quatre jours plus tard. Santos pense toujours que Ronaldo est le meilleur joueur du Portugal “dans la surface”, mais étant donné qu’il s’attend à ce que davantage de matchs contre l’Uruguay se jouent entre les deux surfaces de réparation, il envisage donc d’autres options.

Dans le passé, il était presque impensable que Ronaldo, qui n’a commencé que quatre matchs de Premier League pour United cette saison avant sa sortie convenue à la hâte, ne puisse pas commencer un match dans un championnat majeur. Il est même arrivé au point que Santos a déjà été interrogé lors de conférences de presse sur le fait d’être “forcé” de sélectionner Ronaldo, ou si c’est réellement Ronaldo qui choisit l’équipe.

L’entraîneur de longue date du Portugal, qui est en charge depuis 2014, affirme qu’il entretient une “excellente relation” avec son joueur vedette, mais laisser Ronaldo sur le banc enverrait un message clair que Santos choisit ce qu’il pense être le mieux pour l’équipe. plutôt que de se plier aux exigences d’un seul individu. Au moins, l’époque où l’on pensait à l’équipe du Portugal comme “Ronaldo plus 10” est révolue.

jouer 1:13 Cristiano Ronaldo défend le timing de son interview explosive avant le match d’ouverture de la Coupe du monde du Portugal.

Ce qui n’a pas changé, cependant, c’est la popularité de Ronaldo. Son image est régulièrement diffusée sur les bâtiments du centre-ville de Doha et son visage est collé sur des panneaux publicitaires autour du réseau ferroviaire de la ville dans le but de promouvoir la plateforme de streaming officielle de la Coupe du monde. Le jour du match d’ouverture du Qatar contre l’Équateur, un habitant s’est assis à une table à l’extérieur d’un café en disant à son ami qu’il cherchait désespérément deux billets pendant que le tournoi était en ville — “un à voir Lionel Messiet un pour voir Ronaldo.”

Le désespoir d’apercevoir Ronaldo a également incité environ 300 personnes à faire le trajet de 30 minutes du centre de Doha à l’hôtel Al Samriya Autograph Collection vendredi soir afin qu’ils puissent attendre l’arrivée du Portugal. Le bus de l’équipe n’est arrivé qu’après minuit, mais la ferveur avec laquelle ils ont été accueillis était une preuve suffisante que la foule pensait que cela en valait la peine.

Ronaldo a déjà battu un record au Qatar, devenant le premier individu à dépasser les 500 millions de followers sur Instagram. Son attrait en dehors du terrain ne fait aucun doute, mais pour la première fois, il est arrivé à une Coupe du monde avec des questions – à l’intérieur et à l’extérieur du Portugal – quant à savoir si son effet sur l’équipe nationale est positif ou négatif. Dans un contraste frappant, il n’y a pas de débat similaire en Argentine sur la question de savoir s’ils devraient ou non choisir Messi, malgré leur défaite 2-1 face à l’Arabie saoudite.

Généralement optimiste quant à ses perspectives, Ronaldo a déclaré lundi qu’il serait “surpris” si, à son âge, il lui restait quelque chose à prouver. Mais une mauvaise Coupe du monde – et qui sera probablement sa dernière – ajoutera au sentiment que peut-être, à ce stade de sa carrière, il ne vaut pas le cirque qui l’accompagne. Après plus d’une semaine de gros titres en dehors du terrain, il est temps que son football parle.