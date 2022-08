Le circuit PGA peut empêcher les golfeurs LIV des éliminatoires, règles des juges

Le PGA Tour, déterminé à préserver sa position de circuit prééminent pour les golfeurs professionnels masculins, a suspendu les transfuges, et certains organisateurs des tournois majeurs ont signalé qu’ils pourraient essayer de garder les joueurs LIV hors de leurs terrains de 2023. Ces efforts ont conduit à un examen minutieux: le ministère de la Justice a cherché à savoir si les stratégies allaient à l’encontre des lois fédérales antitrust, un sujet particulièrement sensible pour les organisateurs sportifs professionnels et collégiaux aux États-Unis.

Mais le PGA Tour a maintenu un réservoir de soutien parmi les joueurs d’élite, même si LIV a attiré une poignée de personnalités les plus connues du golf. Tiger Woods a critiqué LIV à la veille de l’Open britannique du mois dernier, où les organisateurs ont clairement indiqué que Greg Norman, le directeur général de LIV et double champion de l’Open, n’était pas le bienvenu. Rory McIlroy et Justin Thomas, qui ont combiné six titres majeurs, ont également été parmi les fidèles du Tour les plus puissants.

Norman a déclaré à Fox News Channel cet été que LIV avait offert à Woods “dans le quartier” de 700 à 800 millions de dollars s’il rejoignait la série.