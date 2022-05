Le circuit de tennis masculin pénalise Wimbledon pour l’interdiction des joueurs russes

“Comment tracez-vous la ligne entre quand vous bannissez des joueurs et quand vous ne le faites pas?” Yevgeny Kafelnikov, un Russe et ancien joueur n ° 1 en simple, a déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis Moscou.

Mis à jour 20 mai 2022, 11 h 56 HE

Contrairement à Wimbledon, les événements préliminaires en Grande-Bretagne n’ont pas été dépouillés de points de classement bien qu’ils fassent officiellement partie des tournées. Wimbledon, en tant qu’événement du Grand Chelem, fonctionne de manière indépendante mais a des accords avec les tournées à plusieurs niveaux, y compris les points de classement. Mais l’ATP et la WTA ont choisi de ne pas retirer de points aux événements préliminaires britanniques car d’autres tournois situés sur le continent européen étaient encore ouverts aux joueurs russes et biélorusses pendant ces trois semaines de la saison sur gazon. Il y avait aussi la crainte que sans points de classement offerts, les joueurs choisissent de se retirer des tournois britanniques sur gazon. Wimbledon, avec son énorme prix en argent et son prestige, est peu susceptible de connaître de tels retraits même sans points.

Wimbledon avait subi la pression du gouvernement britannique pour agir. Le tournoi a opté pour une interdiction après avoir rejeté la suggestion du gouvernement selon laquelle les joueurs russes et biélorusses fourniraient des « déclarations écrites » indiquant qu’ils ne représentaient pas leur pays ; qu’ils ne recevaient pas de financement public ni de parrainage d’entreprises étroitement liées à l’État russe ; et qu’ils n’avaient pas et n’exprimeraient pas leur soutien à l’invasion de l’Ukraine ou aux dirigeants de leur pays. On craignait surtout que la signature d’une telle déclaration ne mette en danger les joueurs ou leurs familles et aussi que l’option ne soit pas disponible pour tous les concurrents russes et biélorusses. Les joueurs juniors, par exemple, sont régulièrement financés par les fédérations de tennis russe et biélorusse et auraient donc peu de chances d’être éligibles pour signer.

Mais en annonçant des interdictions d’athlètes individuels, Wimbledon et les événements britanniques sur gazon restent des exceptions. Aucun autre événement de la tournée n’a suivi leur exemple. Les joueurs russes et biélorusses, dont le n° 2 masculin, Daniil Medvedev de Russie, et la n° 7 féminine, Aryna Sabalenka du Bélarus, devraient participer à l’Open de France, le prochain tournoi du Grand Chelem au programme, lorsqu’il commence le dimanche.

Guerre russo-ukrainienne : principaux développements Carte 1 sur 4 La punition russe de la Finlande. La Russie coupera l’approvisionnement en gaz naturel de la Finlande le 21 mai, selon le fournisseur d’énergie national finlandais. La Russie a déclaré qu’elle suspendait l’approvisionnement parce que la Finlande n’avait pas respecté sa demande d’effectuer des paiements en roubles. La Finlande a également soumis une demande d’adhésion à l’OTAN, provoquant la colère de la Russie.

Après le début de la guerre en Ukraine en février, le tennis professionnel a rapidement interdit à la Russie et à la Biélorussie des événements par équipe tels que la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King, toutes deux remportées par la Russie en 2021. Les tournées et la Fédération internationale de tennis ont également tournois annulés qui devaient se jouer en Russie et en Biélorussie plus tard cette année, y compris la Coupe du Kremlin à Moscou. L’ITF a également suspendu les fédérations de tennis des pays de son adhésion.

Mais les joueurs russes et biélorusses ont été autorisés à continuer à concourir en tournée en tant qu’individus, mais sans aucune identification nationale. Il n’y a pas de drapeaux ou de pays répertoriés à côté de leurs noms sur les tableaux de bord, dans les tirages au sort ou dans les classements informatiques officiels de la tournée. Si l’interdiction de Wimbledon reste en place comme prévu, les Russes et les Biélorusses ne pourront participer à la saison sur gazon qu’en participant à des événements organisés en dehors de la Grande-Bretagne. Medvedev, pour sa part, a l’intention de le faire, confirmant vendredi à Paris qu’il jouerait pendant trois semaines consécutives sur gazon avant Wimbledon lors de tournois à ‘s-Hertogenbosch aux Pays-Bas, à Halle en Allemagne et à Majorque en Espagne.

Aucun joueur russe ou biélorusse n’a indiqué publiquement qu’il avait l’intention de prendre des mesures légales contre Wimbledon pour demander son entrée dans le tournoi. Medvedev a clairement indiqué qu’il ne le ferait même pas tout en suggérant qu’il pourrait y avoir de la place pour un tel appel.