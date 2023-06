Le circuit de tennis féminin prévoit que ses joueuses gagnent autant que les hommes lors de plus d’événements

Il a fallu plus de trois décennies après la création de la Women’s Tennis Association pour que les quatre tournois du Grand Chelem acceptent de donner le même prix aux joueuses et aux joueurs. Maintenant, le circuit féminin s’engage à s’assurer que ses athlètes reçoivent également des chèques de paie identiques lors d’autres événements de haut niveau dans les années à venir.

La WTA, basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, a annoncé mardi qu’elle révisait son calendrier de saison et les règles concernant les joueurs qui doivent participer à certains tournois, tout en mettant en place ce qu’elle a appelé une « voie vers l’égalité des prix ».

Le plan est d’avoir des paiements correspondants pour toutes les séries de simples lors des événements conjoints WTA-ATP 1000 et 500 – les deux niveaux juste en dessous des quatre Grands Chelems – d’ici 2027, et de s’assurer que les événements WTA 1000 et 500 d’une semaine seulement qui se jouent en même temps, mais sur des sites différents, car leurs équivalents ATP uniquement 1000 et 500 offrent le même argent que ces homologues d’ici 2033.

Tous les changements devront être approuvés par le conseil d’administration de la WTA en août, ce que la tournée s’attend à ce qu’il se produise. Les propositions incluent l’augmentation du nombre de 1000 tournois à 10, avec des événements à Pékin (2024), Cincinnati (2025) et au Canada (2025) s’étendant à deux semaines avec des champs plus grands ; de nouvelles règles pour booster la participation des acteurs de premier plan aux plus grands événements ; et faire des classements en simple basés sur les 18 meilleurs résultats – pas seulement les 16 meilleurs – plus les finales WTA.

Un exemple du type d’écart de rémunération en cours actuellement : lorsque Iga Swiatek a remporté l’Open d’Italie 2022, elle a reçu un chèque d’un peu plus de 330 000 euros (environ 365 000 $), soit moins de la moitié des quelque 835 000 euros (plus de 900 000 $) que Novak Djokovic a gagné pour avoir remporté le titre masculin à Rome cette année-là.

En avril dernier, le président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a déclaré que le tournoi principal du pays visait à donner le même prix aux femmes et aux hommes à partir de 2025. La WTA a signalé son intention d’arriver aux nouvelles de mardi en répondant à la déclaration de Binaghi avec ce commentaire à l’époque. : « Nous espérons voir cet engagement se concrétiser lors d’autres événements WTA. »

Billie Jean King, qui était la principale voix lors de la création de la WTA moderne en 1973, dit qu’elle était motivée pour aider à créer une tournée professionnelle féminine après avoir gagné 600 $ pour son championnat de 1970 en Italie, soit près de 3 000 $ de moins qu’Ilie Nastase a été payé pour sa course. au trophée là-bas.

L’US Open a été le premier tournoi majeur à payer les femmes et les hommes de la même manière, à partir de 1973. L’Open d’Australie a établi de manière permanente des prix égaux en 2001; l’Open de France a donné à ses deux champions en simple le même montant en 2006 et l’a réparti à chaque tour en 2007; Wimbledon s’est engagé à l’égalité de rémunération dans tous les domaines en 2007.

« Cinquante ans après que les joueuses ont trouvé la force dans l’unité, je suis fière que la WTA continue d’être un leader mondial axé sur l’offre d’opportunités », a déclaré King, « et j’espère que les femmes d’autres sports et horizons seront inspirées par son exemple. ”

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press