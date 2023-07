Le circuit de Martin Maldonado en huitième donne aux Astros de Houston une victoire 3-2 sur les Mariners de Seattle

Martín Maldonado a frappé un coup de circuit en solo en huitième manche pour amener les Astros de Houston à une victoire 3-2 sur les Mariners de Seattle samedi soir.

Le match était à égalité à 2-tous avec un retrait en huitième lorsque Maldonado a envoyé un curseur d’Andrés Muñoz (2-2) à 371 pieds au centre gauche pour mettre les Astros en tête.

Martín Maldonado CLOBBERS un coup de circuit en solo GO-AHEAD pour mettre les Astros devant les Mariners

Les Mariners ont gâché une chance de prendre les devants en début de manche quand Hector Neris (5-2) a eu du mal à contrôler. Il a frappé Ty France avec un lancer pour commencer la manche et la France est passée à la deuxième place sur un lancer sauvage. Neris a ensuite accompagné Teoscar Hernandez et Eugenio Suárez pour charger les bases.

Mais il a échappé au bourrage chargé de bases en retirant le frappeur de pincement Cal Raleigh sur trois lancers, en retirant le frappeur de pincement Mike Ford sur un pop out et en attisant José Caballero pour terminer la manche.

Neris a crié et s’est frappé la poitrine en quittant le monticule sous une énorme ovation. Ryan Pressly a marché Julio Rodríguez avec deux retraits dans le neuvième mais a retiré la France sur un ballon volant pour obtenir son 20e arrêt.

Kyle Tucker a doublé avec un RBI et Alex Bregman a lancé une course pour les Astros, qui ont réussi un dérapage de deux matchs et remporté leur 50e victoire de la saison.

Caballero a eu deux coups sûrs et un point produit pour les Mariners, qui étaient 2 en 8 avec des coureurs en position de score et ont bloqué 10 coureurs.

Le partant de Houston Framber Valdez a accordé cinq coups sûrs et deux points avec six retraits au bâton en six manches.

La recrue Bryan Woo a réussi trois coups sûrs et deux points en six manches à son septième départ dans les ligues majeures. Il a été formidable après une première manche difficile.

Jeremy Peña a marqué un simple avec un retrait dans le premier et a marqué sur le double de Tucker au champ droit pour donner une avance de 1-0 à Houston. Tucker s’est classé troisième sur le jeu sur une erreur de lancer du voltigeur droit Dylan Moore.

Bregman a ensuite choisi le champ gauche pour marquer Tucker et porter le score à 2-0.

Kyle Tucker et Alex Bregman frappent tous les deux RBI pour donner aux Astros une avance rapide sur les Mariners

Woo s’est installé après cela, retirant les 16 frappeurs suivants. Les Astros n’avaient pas d’autre coureur de base jusqu’à ce que Tucker marche avec deux retraits en sixième manche. Tucker a volé la deuxième base, mais Woo a retiré Bregman pour terminer la manche.

Caballero a réussi un simple sans retrait au troisième et a volé les deuxième et troisième avec un retrait. Le simple de JP Crawford qui est passé au-dessus de la tête de Peña a marqué Caballero pour réduire l’avance à 2-1.

Hernandez a ouvert le quatrième avec un double du champ gauche avant que Suárez ne marche. Hernandez a volé le troisième avec deux retraits dans la manche et a marqué sur le terrain de Caballero au champ central pour égaliser à 2.

Reportage de l’Associated Press.

