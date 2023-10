Le circuit d’Austin Riley couronne « l’incroyable » rassemblement des Braves contre les Phillies et lie la NLDS

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

ATLANTA — Le curseur n’est pas allé là où Jeff Hoffman, ou la ville de Philadelphie, le souhaitaient.

Le receveur des Phillies, JT Realmuto, l’a demandé, exactement là où le joueur de troisième but des Braves, Austin Riley, se bat contre le terrain. Au cours de la saison régulière, Riley, l’un des meilleurs bâtons de puissance droitiers de la ligue, a vu 128 curseurs vers le bas et s’éloigner des lanceurs droitiers.

Il n’a récolté qu’un seul coup sûr.

En avance d’un point, avec deux retraits et un coureur en troisième position en fin de huitième, les Phillies pouvaient se permettre de marcher sur Riley et de vivre pour se battre un autre jour. Après le match, Riley a admis qu’il s’attendait à une balle rapide de Hoffman, qu’il s’attend généralement à des balles rapides de la part des releveurs dans les grands endroits. Hoffman, un ancien meilleur espoir qui a transformé sa carrière en 2023 en tant que pompier en fin de manche, a lancé 294 curseurs cette année aux frappeurs droitiers. Il a accordé trois coups sûrs et un seul coup de circuit.

Les calculs s’additionnaient, mais les pressions invisibles des séries éliminatoires du baseball se sont révélées plus puissantes. À cette période de l’année, les enjeux accrus transforment si souvent l’attendu en chaos. Si Hoffman avait exécuté le lancer, Riley aurait soit balancé et probablement raté, soit licencié et pris sa base. Les deux étaient de bonnes options pour les Phillies.

Au lieu de cela, Hoffman a accroché le curseur. Riley l’a fait payer.

Le terrain a attrapé la partie médiane inférieure de la zone de frappe alors que Riley a lancé son canon vers la balle de baseball en rotation, la soulevant et par-dessus le mur de l’enclos des releveurs dans le champ droit.

Une onde sonore instantanée. Feux d’artifice dans la nuit. Chaos. Folie. Une foule en liesse totale. Le genre de moment qui rend le baseball d’octobre bon pour votre âme et mauvais pour votre cœur. Les Braves gagnent, 5-4.

« Le terrain arrive et c’est à une vitesse normale », a ensuite déclaré Riley à FOX Sports, racontant la sensation d’un swing qui change la saison. « Mais une fois que vous établissez le contact, c’est lent. De la maison au début, tout ralentit. Mais ensuite vous frappez en premier, et tout s’accélère. »

En atteignant la première base, Riley, généralement réservé, a laissé échapper un rugissement à pleine gorge alors que ses coéquipiers se déversaient par-dessus la balustrade de l’abri. Il y avait du doigt, des gestes et un raz-de-marée de « LET’S F—ING GO! »

Austin Riley frappe un circuit de deux points en huitième manche

À peine deux manches plus tôt, les Braves, aux 104 victoires, semblaient finis et dépoussiérés, ensevelis sous une avalanche de plaintes de fans concernant l’injustice du format des séries éliminatoires de la MLB. Pendant six manches, l’as des Phillies Zack Wheeler a fait ressembler l’une des meilleures formations de l’histoire du baseball à une équipe de Petite Ligue aux yeux bandés.

Huit des 11 premiers frappeurs des Braves ont été retirés sur des prises. Personne en uniforme local n’a récolté de coup sûr avant la sixième manche. Il y avait des devinettes, des battements de tête, des têtes baissées, des claquements de chauve-souris, des hochements de tête ; tous les signes révélateurs d’une infraction sont pris à partie. Quatorze manches après le début de la NLDS, les Phillies semblaient fermement en contrôle, menant 4-0 à mi-chemin lundi et insensibles à la gravité de la scène ou à l’ampleur de leur adversaire.

Le partant d’Atlanta, Max Fried, était fragile et les Phillies en ont profité, marquant trois fois dans les trois premiers cadres. L’as des Braves, qui n’avait pas lancé depuis le 21 septembre, avait l’air rouillé, marchant cinq frappeurs pour la troisième fois seulement de sa brillante carrière. Un tir de deux points de Realmuto, qui a fait taire la foule, dans le troisième, a ressemblé à un coup de marteau.

Mais ensuite, les Braves ont finalement réussi une course en sixième sur un simple d’Ozzie Albies qui a marqué un Ronald Acuña Jr. au galop dès le premier, ceci après que l’arrêt-court des Phillies Trea Turner ait paresseusement mal géré le lancer depuis le champ extérieur. Une porte ouverte, une invitation, c’était tout ce dont les Braves avaient besoin.

« Ronnie a ramené la foule », a déclaré le receveur des Braves Travis d’Arnaud. « Je pense que c’était la chose la plus importante. Faire revenir la foule et redonner de l’élan de notre côté. »

D’Arnaud a maintenu la fête une manche plus tard, lorsqu’il s’est jeté sur un curseur de Wheeler surélevé pour une explosion de deux points qui a réduit l’avance de Philadelphie à 4-3. Ce swing du receveur équilibré d’Atlanta a également chassé Wheeler du match, organisant la confrontation cruciale entre Riley et Hoffman une manche plus tard.

« C’était vraiment émouvant, surtout la façon dont nous sommes revenus », a déclaré d’Arnaud. « C’était l’un de mes matchs éliminatoires préférés de tous les temps. »

Mais le coup d’embrayage de Riley n’était pas le dernier chapitre. Après que Bryce Harper ait marché pour commencer le neuvième contre AJ Minter, le skipper des Braves Brian Snitker a rapproché Raisel Iglesias pour le verrouiller. Avec un retrait et Harper toujours en premier, Iglesias a lancé une balle rapide à Nick Castellanos, qui en a fait exploser la morve.

Entrez le voltigeur de centre des Braves Michael Harris II, qui s’est précipité vers la piste d’avertissement, a sauté dans le mur et est tombé avec une prise sensationnelle. À ce stade, Harper avait déjà arrondi le deuxième but. Harris II s’est retourné, a lancé le ballon vers le champ intérieur, où un Riley alerte a récupéré un renversement et l’a lancé au premier pour doubler Harper. Trois retraits. Jeu de balle.

« [Harper] je pensais que le bal était clairement terminé [Harris’] tête », a expliqué le manager des Phillies, Rob Thomson. « Il ne pensait pas qu’il allait l’attraper. Et Harris a fait une sacrée pièce. Incroyable. Il a essayé de revenir et il a glissé. »

Michael Harris réussit un saut de fin de match et double Bryce Harper

Alors que l’explosion de Riley a fait basculer le score, l’accroc scandaleux de Harris et la bévue de Harper qui en a résulté ont fait parler d’eux dans le vestiaire d’Atlanta après le match. Le jeune fils de Kevin Pillar, arborant un bandeau personnalisé « Money Mike », s’est dandiné vers son défenseur central préféré pour lui donner un coup de poing. Le receveur de troisième corde Chadwick Tromp s’est pavané devant le casier de Harris en lançant un « Mike, c’est lui ! » de félicitations. Pendant ce temps, l’arrêt-court des Braves, Orlando Arcia, ricanait avec insistance sur le malheur de Harper, hurlant « ha-ha, atta-boy, Harper », à plusieurs reprises alors que les journalistes faisaient le tour de la salle.

On ne pouvait qu’imaginer que l’énergie dans les vestiaires de la route était décidément moins festive. Les Phillies rentrent chez eux avec une séparation, un résultat positif tout bien considéré, mais ils reviendront sur ce match avec les yeux lourds. Cela restera dans leur gorge collective. Ils ont laissé 11 coureurs sur les buts, gaspillant de multiples occasions de s’emparer du match et, avec lui, de la série.

Ce match a été présenté comme une confrontation entre les deux plus grandes puissances de la Ligue nationale, un NLDS des poids lourds de cinq matchs pour les âges. Mais pendant 14 manches, les Braves n’étaient guère plus qu’un sac de boxe. Ensuite, Acuña, d’Arnaud et Riley ont retiré leur club du tapis.

Le combat est loin d’être terminé.

