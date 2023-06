Le CIO s’inquiète du retard dans la nomination du secrétaire général de l’IOA et demande de régler l’affaire WFI conformément aux règles

Le comité exécutif (CE) du Comité international olympique (CIO) a une fois de plus exprimé sa préoccupation face au retard pris par l’Association olympique indienne (AIO) dans la nomination d’un secrétaire général/directeur général (PDG).

Lors de sa réunion de mercredi, la commission exécutive du CIO a également soulevé la question de la Fédération indienne de lutte (WFI) et a demandé à l’AIO de travailler en étroite collaboration avec les fédérations internationales et de travailler de manière coordonnée pour régler ces questions.

«Le CNO indien a été invité à plusieurs reprises à finaliser sans plus tarder le processus de nomination du nouveau PDG/secrétaire général, conformément aux statuts du CNO, afin de normaliser la situation au sein du CNO. Malheureusement, le CNO n’a pas encore terminé ce processus. Le CIO continue de surveiller cette question », a déclaré le CIO dans un communiqué après la réunion de la CE de mercredi. L’IOA est le Comité National Olympique (CNO) de l’Inde.

Le CIO a fait part de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne la Fédération indienne de lutte.

C’est la deuxième fois qu’IOC s’inquiète du retard pris par IOA pour pourvoir le poste de secrétaire général/PDG. Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, occupe actuellement le poste de PDG par intérim.

« En outre, le CNO indien a été invité à assurer la liaison et à travailler en étroite collaboration avec les fédérations internationales afin de résoudre un certain nombre de problèmes en cours affectant les fédérations sportives indiennes, de manière coordonnée et conformément aux règles et directives des fédérations internationales. concerné. Cela inclut, en particulier, la situation de la Fédération de lutte en Inde », indique le communiqué du CIO.

L’AIO a nommé un comité ad hoc et un directeur du scrutin pour effectuer des sélections afin de mettre en place un nouvel organe de gestion pour la Wrestling Federation of India (WFI). Les élections WFI qui devaient se tenir le 6 juillet auraient été reportées au 11 juillet.

